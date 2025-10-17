Summit velmocí v Budapešti: Triumf pro Orbána, rána pro Evropskou unii

Oznámení Donalda Trumpa o setkání s Vladimirem Putinem v Budapešti k projednání války na Ukrajině je pro Evropu bolestnou ranou. Maďarský premiér Viktor Orbán si musí připadat jako vítěz, píše web The Telegraph.
Orbán, často označovaný za nejbližšího spojence Putina v Evropské unii, se pravidelně dostával do sporu s Volodymyrem Zelenským a ostře kritizoval západní sankce po ruské invazi na Ukrajinu. Opakovaně přerušil jednotnou linii svých spojenců v NATO a EU, kde summity o Ukrajině běžně končí závěry dohodnutými všemi kromě Maďarska, což je porušení konvencí.
Vztahy s prezidentem Zelenským jsou na bodu mrazu. Orbán slíbil, že zablokuje vstup Ukrajiny do EU, a Kijev obviňuje z pronásledování etnické maďarské menšiny. V srpnu Ukrajina zasáhla klíčový ruský ropovod vedoucí ropu do Kremlu závislého Maďarska, které opakovaně požadovalo okamžité mírové jednání ve válce, o které Orbán tvrdí, že ji Kyjev nikdy nemůže vyhrát.
Klíčové je, že Orbán se nikdy nerozkmotřil s Donaldem Trumpem. Svou věrnost Trumpovi deklaroval už při svém prvním zvolení do úřadu. Zůstal mu loajální i během Trumpova „exilu“ mezi volebními obdobími, kdy se střetl s bývalým americkým prezidentem Joem Bidenem. Stal se miláčkem amerických konzervativců, vystoupil na konferenci CPAC a uspořádal summit v Budapešti. Orbán byl jediným lídrem EU, který Trumpa podpořil před jeho znovuzvolením.
Biden varoval, že Trump „orbánizuje“ USA, a srovnával lídra Fideszu s diktátorem kvůli zásahům proti médiím a právům gayů. Po návratu do Bílého domu se některé Trumpovy nové politiky inspirovaly Maďarskem, včetně zákona o existenci pouze dvou pohlaví. Trump již Orbána podpořil před volbami v roce 2026.
Maďarský premiér se stylizoval jako bojovník za mír a tento summit velmocí je obrovským triumfem pro lídra malé země s pouhými 9,5 miliony obyvatel. To je rána pro ty v EU, kteří doufali, že Orbána by mohl porazit Peter Magyar, proevropský konzervativec, který ho v průzkumech vede. Orbán si liboval ve své roli „zlého chlapce“ Bruselu a založil celoevropskou skupinu euroskeptických stran usilující o navrácení národních pravomocí od Evropské komise.
Na Twitteru Orbán uvedl: „Právě jsem dotelefonoval s prezidentem @realDonaldTrump. Přípravy na mírový summit USA-Rusko jsou v plném proudu. Maďarsko je ostrov MÍRU!“ Střetl se také se soudci EU kvůli své tvrdé protiimigrační politice, včetně nucení migrantů zůstat v tranzitních zónách mezi hraničními ploty. Rozzlobil spojence EU svou „mírovou misí“ do Kyjeva, Moskvy a Pekingu loni, čímž porušil tabu osobního setkání s Putinem.
Evropští diplomaté se usilovně snažili trvat na tom, že Orbán nemluví za EU, navzdory tomu, že Maďarsko drží šestiměsíční předsednictví bloku. Brusel si myslel, že se pomstil koncem září, kdy Trump vytknul EU, že stále nakupuje ruskou ropu. Evropští vyslanci okamžitě poukázali na to, že největším ruským zákazníkem je Maďarsko. Maďarsko podepsalo novou energetickou dohodu s Ruskem po invazi s argumentem, že jako vnitrozemská země nemá jinou možnost. Budapešť požadovala výjimky ze sankcí EU na ruskou energii, ale nyní pod tlakem USA zahájila jednání s jinými dodavateli.
Volba Maďarska pro summit smetla úsměv z tváře EU. Blok byl v mírových rozhovorech o Ukrajině do značné míry odsunut na vedlejší kolej a je dotčen svou okrajovou rolí, kterou sehrál v mírovém plánu pro Gazu.
Tento krok ublíží i Kyjevu. V Budapešťském memorandu z roku 1994 Ukrajina souhlasila s vzdáním se jaderných zbraní výměnou za bezvýznamné záruky Ruska respektovat její suverenitu, nezávislost a hranice.
Určitě pomohlo i to, že Maďarsko letos oznámilo vystoupení z Mezinárodního trestního soudu (ICC) poté, co ICC vydal zatykač na Benjamina Netanjahua. ICC má také zatykač na Putina za válečné zločiny, který vyžaduje, aby signatáři ruského vůdce zatkli, pokud vstoupí na jejich území. To v Maďarsku nebude problém.
Země, kterou téměř všechny členské státy a instituce EU ostrakizovaly, byla nyní Trumpem postavena do centra dění. Trump totiž věří, že blok byl zřízen, aby „škodil“ USA. Na summitu v Gaze v Egyptě tento týden Trump vyhledal Orbána z pódia: „Milujeme Viktora. Jsi fantastický, dobře? Vím, že se mnou mnoho lidí nesouhlasí, ale záleží jen na mně,“ řekl Trump před evropskými lídry, včetně italské premiérky Giorgie Meloni a Sira Kiera Starmera. Trump nemá důvod nevěřit Orbánovým obviněním, že EU má v úmyslu vnucovat Maďarsku své „woke“ a globalistické hodnoty.
Dát Orbánovi dar v podobě mírového summitu není jen odměna za loajalitu, ale také posílí snahu Bílého domu o globalizaci hnutí MAGA. Má to i tu přidanou výhodu, že to „naštve liberály“ v EU i jinde.
Donald Trump , Vladimír Putin , Viktor Orbán
