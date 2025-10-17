Summit velmocí v Budapešti: Triumf pro Orbána, rána pro Evropskou unii

Libor Novák

17. října 2025 14:13

Viktor Orbán
Viktor Orbán Foto: Depositphotos

Oznámení Donalda Trumpa o setkání s Vladimirem Putinem v Budapešti k projednání války na Ukrajině je pro Evropu bolestnou ranou. Maďarský premiér Viktor Orbán si musí připadat jako vítěz, píše web The Telegraph.

Orbán, často označovaný za nejbližšího spojence Putina v Evropské unii, se pravidelně dostával do sporu s Volodymyrem Zelenským a ostře kritizoval západní sankce po ruské invazi na Ukrajinu. Opakovaně přerušil jednotnou linii svých spojenců v NATO a EU, kde summity o Ukrajině běžně končí závěry dohodnutými všemi kromě Maďarska, což je porušení konvencí.

Vztahy s prezidentem Zelenským jsou na bodu mrazu. Orbán slíbil, že zablokuje vstup Ukrajiny do EU, a Kijev obviňuje z pronásledování etnické maďarské menšiny. V srpnu Ukrajina zasáhla klíčový ruský ropovod vedoucí ropu do Kremlu závislého Maďarska, které opakovaně požadovalo okamžité mírové jednání ve válce, o které Orbán tvrdí, že ji Kyjev nikdy nemůže vyhrát.

Klíčové je, že Orbán se nikdy nerozkmotřil s Donaldem Trumpem. Svou věrnost Trumpovi deklaroval už při svém prvním zvolení do úřadu. Zůstal mu loajální i během Trumpova „exilu“ mezi volebními obdobími, kdy se střetl s bývalým americkým prezidentem Joem Bidenem. Stal se miláčkem amerických konzervativců, vystoupil na konferenci CPAC a uspořádal summit v Budapešti. Orbán byl jediným lídrem EU, který Trumpa podpořil před jeho znovuzvolením.

Biden varoval, že Trump „orbánizuje“ USA, a srovnával lídra Fideszu s diktátorem kvůli zásahům proti médiím a právům gayů. Po návratu do Bílého domu se některé Trumpovy nové politiky inspirovaly Maďarskem, včetně zákona o existenci pouze dvou pohlaví. Trump již Orbána podpořil před volbami v roce 2026.

Maďarský premiér se stylizoval jako bojovník za mír a tento summit velmocí je obrovským triumfem pro lídra malé země s pouhými 9,5 miliony obyvatel. To je rána pro ty v EU, kteří doufali, že Orbána by mohl porazit Peter Magyar, proevropský konzervativec, který ho v průzkumech vede. Orbán si liboval ve své roli „zlého chlapce“ Bruselu a založil celoevropskou skupinu euroskeptických stran usilující o navrácení národních pravomocí od Evropské komise.

 
Na Twitteru Orbán uvedl: „Právě jsem dotelefonoval s prezidentem @realDonaldTrump. Přípravy na mírový summit USA-Rusko jsou v plném proudu. Maďarsko je ostrov MÍRU!“ Střetl se také se soudci EU kvůli své tvrdé protiimigrační politice, včetně nucení migrantů zůstat v tranzitních zónách mezi hraničními ploty. Rozzlobil spojence EU svou „mírovou misí“ do Kyjeva, Moskvy a Pekingu loni, čímž porušil tabu osobního setkání s Putinem.

Evropští diplomaté se usilovně snažili trvat na tom, že Orbán nemluví za EU, navzdory tomu, že Maďarsko drží šestiměsíční předsednictví bloku. Brusel si myslel, že se pomstil koncem září, kdy Trump vytknul EU, že stále nakupuje ruskou ropu. Evropští vyslanci okamžitě poukázali na to, že největším ruským zákazníkem je Maďarsko. Maďarsko podepsalo novou energetickou dohodu s Ruskem po invazi s argumentem, že jako vnitrozemská země nemá jinou možnost. Budapešť požadovala výjimky ze sankcí EU na ruskou energii, ale nyní pod tlakem USA zahájila jednání s jinými dodavateli.

Volba Maďarska pro summit smetla úsměv z tváře EU. Blok byl v mírových rozhovorech o Ukrajině do značné míry odsunut na vedlejší kolej a je dotčen svou okrajovou rolí, kterou sehrál v mírovém plánu pro Gazu.

Tento krok ublíží i Kyjevu. V Budapešťském memorandu z roku 1994 Ukrajina souhlasila s vzdáním se jaderných zbraní výměnou za bezvýznamné záruky Ruska respektovat její suverenitu, nezávislost a hranice.

Určitě pomohlo i to, že Maďarsko letos oznámilo vystoupení z Mezinárodního trestního soudu (ICC) poté, co ICC vydal zatykač na Benjamina Netanjahua. ICC má také zatykač na Putina za válečné zločiny, který vyžaduje, aby signatáři ruského vůdce zatkli, pokud vstoupí na jejich území. To v Maďarsku nebude problém.

Země, kterou téměř všechny členské státy a instituce EU ostrakizovaly, byla nyní Trumpem postavena do centra dění. Trump totiž věří, že blok byl zřízen, aby „škodil“ USA. Na summitu v Gaze v Egyptě tento týden Trump vyhledal Orbána z pódia: „Milujeme Viktora. Jsi fantastický, dobře? Vím, že se mnou mnoho lidí nesouhlasí, ale záleží jen na mně,“ řekl Trump před evropskými lídry, včetně italské premiérky Giorgie Meloni a Sira Kiera Starmera. Trump nemá důvod nevěřit Orbánovým obviněním, že EU má v úmyslu vnucovat Maďarsku své „woke“ a globalistické hodnoty.

Dát Orbánovi dar v podobě mírového summitu není jen odměna za loajalitu, ale také posílí snahu Bílého domu o globalizaci hnutí MAGA. Má to i tu přidanou výhodu, že to „naštve liberály“ v EU i jinde.

před 4 hodinami

Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem

Související

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Komentář

Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí

Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.

Více souvisejících

Donald Trump Vladimír Putin Viktor Orbán

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí

Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že bude ještě tentýž den hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Stane se tak v době, kdy se Budapešť připravuje na hostitelství summitu mezi Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump již dříve v tomto týdnu ohlásil, že se s Putinem setká v maďarské metropoli, aby projednali ukončení války na Ukrajině.

před 5 hodinami

Prezident Trump

Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce

Prezident USA Donald Trump se chystá v pátek hostit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Americký lídr však signalizuje, že ještě není připraven souhlasit s prodejem Kyjevu systému střel s dlouhým doletem, které Ukrajinci zoufale potřebují. Zelenskyj se s Trumpem setká tváří v tvář den poté, co americký prezident a ruský prezident Vladimir Putin vedli dlouhý telefonický rozhovor o konfliktu.

před 6 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem

Časování má v diplomacii klíčový význam a Kreml zřejmě načasoval svůj poslední, zdlouhavý telefonát s Bílým domem – v pořadí osmý za posledních osm měsíců – podle CNN naprosto dokonale. Ruské oficiální místnosti popsaly hovor, který samy iniciovaly, jako „pozitivní a produktivní“ a „vedený v atmosféře důvěry“. Stalo se tak v momentě, kdy se americký prezident Donald Trump chystal na setkání s ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu a veřejně zvažoval rizika dodávek řízených střel Tomahawk s dlouhým doletem Kyjevu. 

před 6 hodinami

před 8 hodinami

včera

Ilustrační foto

Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.

včera

Gaza

Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje

Zatímco Izrael a Hamás udržují příměří, světem obchází naděje na trvalý mír. Naopak na okupovaném Západním břehu Jordánu se nadále ozývá násilí ze strany izraelských osadníků. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgieva ve čtvrtek ve Washingtonu naléhala na všechny strany, aby se nadále snažily o udržitelný a trvalý mír. Podle ní by to přineslo prospěch celému regionu.

včera

včera

Ilustrační foto

Večer pro náročné muže v Praze

Organizace mužské oslavy v Praze stojí na třech pilířích: prostor s charakterem, profesionální služby a eliminace nejistoty. Goldfingers na Václavském náměstí těží z třicetiletého provozu, který vybudoval systém odpovídající těmto požadavkům.

včera

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Jak mohou střely Tomahawk změnit poměr sil ve válce na Ukrajině?

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že Ukrajině dodá střely Tomahawk s dlouhým doletem, což by pro Kyjev znamenalo významnou posilu. Nicméně Rusko v reakci varovalo před „vážnou eskalací“ konfliktu. Experti se nyní zamýšlí nad tím, co přesně Tomahawky představují a jaký by mohl být jejich skutečný dopad.

včera

Teroristé Hamásu

Hamás navzdory příměří upevňuje v Gaze svou moc. Proti komu ale bojuje?

Navzdory všeobecné euforii z vyhlášeného příměří mezi Hamásem a Izraelem i nadále Pásmo Gazy sužuje násilí. V nedávných střetech mezi Hamásem a členy různých klanů bylo zabito více než dvacet Palestinců. Objevily se také zprávy o tom, že Hamás na veřejném prostranství popravil muže se zavázanýma očima.

včera

včera

Andrej Babiš

Babišovy sliby padají dva týdny po volbách. A to ještě ani nesložil vládu

Andrej Babiš sliboval štíhlejší stát a méně zbytečných úřadů. Místo toho předvádí kosmetickou hru s názvy a kompetencemi. Ruší ministerstva pro vědu a výzkum a evropských záležitosti, aby vytvořil nové – sportu, prevence a zdraví. Výsledek? Ne menší, ale složitější stát s nejasnou odpovědností, rozpůlenou agendou a rizikem, že se rozdělení kompetencí promění v naprostý chaos. Jeho šaráda se dotkne i tak důležitých ministerstev, jako zdravotnictví, školství nebo zahraničí.

včera

včera

Sánchez pod palbou kritiky: Španělsko se vyhýbá obranným závazkům NATO i podpoře Ukrajiny

Španělsko se stává terčem ostré kritiky od předních evropských států a Spojených států kvůli nízkým vojenským výdajům a slabé podpoře Ukrajiny. Mnozí diplomaté EU i prezident USA Donald Trump se shodují, že Španělsko, i přes svůj silný ekonomický růst, nepodává v rámci NATO dostatečný výkon.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy