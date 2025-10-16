Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje

Libor Novák

16. října 2025 19:57

Zatímco Izrael a Hamás udržují příměří, světem obchází naděje na trvalý mír. Naopak na okupovaném Západním břehu Jordánu se nadále ozývá násilí ze strany izraelských osadníků. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgieva ve čtvrtek ve Washingtonu naléhala na všechny strany, aby se nadále snažily o udržitelný a trvalý mír. Podle ní by to přineslo prospěch celému regionu.

Georgieva vyjádřila úlevu nad nedávným příměřím a poznamenala, že snížení napětí by bylo dobrou zprávou pro ekonomiky Egypta a Jordánska, kde MMF realizuje své programy, a také pro Libanon a Sýrii, které globálního věřitele požádaly o pomoc. Ve stejný den mluvčí izraelské vlády Shosh Bedrosian ujistil, že Izrael se drží dohody o příměří a nadále plní své závazky. Zároveň požadoval, aby Hamás vrátil těla devatenácti zemřelých rukojmích, které dosud nepředal.

Palestinská strana ve čtvrtek převzala zpět těla třiceti Palestinců v Gaze, čímž se celkový počet předaných těl zvýšil na 120, uvedlo ministerstvo zdravotnictví spravované Hamásem a nemocnice Nasser v Chán Júnisu.

Nedávná událost, kdy americký prezident Donald Trump vystoupil v Knessetu po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, vyvolala kontroverze. Poslanec Ayman Odeh a jeho kolega zvedli transparent s nápisem „Uznat Palestinu“, za což byli brutálně vyvedeni z parlamentu. Tato událost podle jednoho z palestinských poslanců odhaluje křehký stav domnělé „jediné demokracie na Blízkém východě“.

Poslanec kritizuje, jak mohou Trump a Netanjahu hovořit o míru, aniž by uznali lid, který je po desetiletí pod okupací zbaven základních svobod a práv. Toto pokrytectví je nejvíce patrné právě na okupovaném Západním břehu. Zde jsou slova o míru jen slabým a vzdáleným hlasem, zatímco hrůzné zvuky násilí a teroru osadníků stále silně rezonují.

Od oznámení Trumpova dvacetibodového plánu na konci září bylo zaznamenáno více než třicet případů násilí osadníků vůči Palestincům. Mezi tyto incidenty patří fyzické útoky, krádeže zemědělských plodin, zapalování vozidel a ničení majetku.

Nárůst terorismu ze strany osadníků není náhodný. Toto období totiž označuje začátek sklizně oliv. Ta je pro Palestince nejen životně důležitou ekonomickou událostí, ale i významným společenským a národním momentem, který demonstruje jejich vytrvalost pod okupací. Z těchto důvodů si osadníci každoročně vybírají tuto dobu k útokům.

Izraelská lidskoprávní skupina Yesh Din, která dokumentuje porušování lidských práv Palestinců na Západním břehu, zaznamenala během sklizně v roce 2024 celkem 113 incidentů násilí, obtěžování, maření sklizně nebo poškození olivovníků a úrody. Tyto útoky, do nichž byli zapojeni izraelští civilisté a vojáci, se odehrály na pozemcích patřících 51 palestinským vesnicím a komunitám.

Podle zjištění Yesh Din hrály izraelské bezpečnostní složky významnou roli při bránění přístupu Palestinců na své pozemky. Přibližně v sedmdesáti procentech případů byli přítomni vojáci, pohraniční policisté nebo civilní bezpečnostní koordinátoři osad. Buď osobně bránili Palestincům v přístupu a sklizni na vlastní půdě, nebo nezabránili osadníkům v obtěžování a napadání.

To nepřekvapuje, jelikož vůdce politické strany osadníků, Bezalel Smotrich, byl jmenován dalším ministrem na ministerstvu obrany. Zde má na starosti Koordinátora vládních aktivit na územích (COGAT). Například v obci Umm al-Khair zvláštní jednotka COGAT pod záminkou chybějících povolení vytrhala soukromé olivovníky Palestinců, zatímco ignorovala porušování ze strany nedaleké nelegální osadnické základny. Jeruzalémský okresní soud nicméně minulý týden rozhodl o zastavení veškerých stavebních prací v této základně, která byla postavena na půdě zabrané Izraelem a nezákonně převedené na osadníky.

Hamás navzdory příměří upevňuje v Gaze svou moc. Proti komu ale bojuje?

