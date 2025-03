Svět vstupuje do nové éry a Evropa spí. Lpí na hodnotách, které se dnes zdají být nereálné, varuje expert

Geopolitické otřesy, které Spojené státy vyvolaly, ukazují, že svět vstupuje do nové éry. Přestože evropské vlády tuto změnu formálně uznávají, jejich reakce zůstávají nedostatečné a zaměřené především na krátkodobé výzvy – vyjednávání o Ukrajině, zvyšování obranných rozpočtů či regulaci amerických technologických gigantů. To, co Evropě chybí, je dlouhodobá vize nového mezinárodního uspořádání, tvrdí Richard Youngs, profesor mezinárodní a evropské politiky na University of Warwick.