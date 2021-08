Světoví lídři vyzvali po zprávě panelu OSN o klimatu k rychlé akci

"Pokud spojíme síly teď, můžeme odvrátit klimatickou katastrofu. Ale jak dnešní zpráva IPCC jasně ukazuje, nemáme času nazbyt a žádný prostor pro výmluvy. Spoléhám na lídry států a všechny zainteresované, že zajistí, aby byla (konference o klimatu) COP26 úspěšná," uvedl António Guterres. Dnešní zpráva je podle něj poslední výstrahou a "musí být umíráčkem pro uhlí a další fosilní paliva, než stihnou zničit náš svět". Konference o klimatu se bude konat na podzim v Glasgow.

Guterres také podtrhl, že globální oteplování se týká celé planety a vyspělé země musí pomáhat "zejména těm nejchudším a nejzranitelnějším státům, na které probíhající změny dopadají nejtíživěji, ačkoli za současnou klimatickou krizi nesou nejmenší odpovědnost".

K ochraně přírody vyzval i britský premiér Boris Johnson. "Dnešní zpráva nás nutí k vážnému zamyšlení a je jasné, že příští desetiletí bude klíčové pro zajištění budoucnosti naší planety. Víme, co je třeba udělat pro omezení globálního oteplování - nechat uhlí minulosti a přejít k čistým zdrojům energie, chránit přírodu a poskytovat finance na boj s klimatem zemím v první linii," uvedl v prohlášení pro tisk Johnson.

"Jak IPCC ukázala, dopady klimatické krize, od extrémních veder přes požáry až po intenzivní srážky a záplavy, se budou nadále zesilovat, pokud nezvolíme pro sebe a další generace jiný směr. Nyní je potřeba opravdu jednat. Všechny hlavní ekonomiky se musí v tomto kritickém desetiletí zavázat k důrazným opatřením v oblasti klimatu," uvedl zvláštní zmocněnec Spojených států pro otázky klimatických změn John Kerry. K rychlému podniknutí ambiciózních kroků pro odvrácení klimatické krize vyzval také americký ministr zahraničí Antony Blinken. Aktuální desetiletí přitom podle agentury AFP v prohlášení označil za klíčové proto, aby se zvýšení globálních teplot podařilo udržet pod hranicí 1,5 stupně Celsia.

Nedůvěru ve sliby světových lídrů vyjádřila v rozhovoru s agenturou Reuters švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová: "Očekávám, že nyní vystoupí s údernými projevy, tiskovými prohlášeními nebo tvrzeními na sociálních sítích, že klimatická krize je velmi důležitá a že děláme vše, co můžeme (...) Zatím se ale nic nemění. Jediná věc, která se mění, je klima." Podle Thunbergové je pro odvrácení klimatické krize zapotřebí značný tlak ze strany veřejnosti a médií. "V situacích, kdy dochází k extrémním projevům počasí, se mnozí ptají, co je zapotřebí, aby lidé u moci začali jednat. Na co ještě čekají? Bude zapotřebí mnoho věcí, ale především obrovský tlak ze strany veřejnosti a médií," sdělila aktivistka. Dodala, že se nakonec vydá na podzim na konferenci do Glasgow, i když původně tuto událost kvůli šíření covidu-19 plánovala vynechat.

Francouzská ministryně pro životní prostředí Barbara Pompiliová se domnívá, že snížit emise plynů způsobujících skleníkový efekt bude velkou výzvou aktuálního desetiletí. "Je to obrovská výzva, protože předpokládá, že během jednoho desetiletí se odchýlíme od civilizace, která se po staletí zakládala na fosilních palivech," uvedla Pompiliová. Podle šéfa francouzské diplomacie Jeana-Yvese Le Driana pak zveřejněná zpráva podtrhuje nutnost provádění pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Le Drian zároveň vyzval všechny vlády, aby učinily ambiciózní klimatické závazky.

"Pokud nesnížíme naše emise výrazně, rychle a trvale, bude udržení růstu teploty pod hranicí 1,5 stupně Celsia mimo naše možnosti," varovala klimatoložka Valérie Massonová-Delmotteová, spolupředsedkyně skupiny I panelu OSN, která připravila dnešní zprávu. "Pokud však budeme jednat ihned, uvidíme výsledky za deset až dvacet let. Pokud je nyní již nemožné zvrátit některé změny klimatu, které se udály, ještě stále můžeme zpomalit stoupání hladiny moří nebo stabilizovat extrémní výkyvy počasí," citoval klimatoložku list Le Monde.