Telegram jako podhoubí pro nepokoje v Británii. Využívá ho i Islámský stát

Krajně pravicové skupiny během násilných nepokojů ve Velké Británii využívaly Telegram jako prostředek pro výměnu informací o plánovaných útocích na imigrační centra a návodů pro výrobu zápalných lahví. Informoval o tom server Politico.

Telegram čelí dlouhodobé kritice za to, že extremistickou rétoriku „nechá plynout“ a nezasáhne proti krajně pravicovým agitátorům. „Krajní pravice, fašisté a neonacisté dlouho považovali Telegram za bezpečný prostor pro výměnu svých názorů,“ upozornil expert na krajně pravicový extremismus Matthew Feldman.

Telegramové kanály od trojnásobné vraždy v Southportu nashromáždily desítky tisíc členů, kteří se jejich prostřednictvím mobilizovali k dalším protestům. Správci sice zrušili některé z nejhorších kanálů, ale rozhodně ne všechny.

„Telegram umožňuje pokojné vyjadřování bez ohledu na politickou příslušnost, ale výzvy k násilí jsou výslovně zakázány podmínkami služby Telegram,“ uvedla společnost poté, co správci zrušili kanál „Southport Wake Up“ (překl. Southporte, vzbuď se), kde se sešlo přes 13 tisíc uživatelů.

Ředitel neziskové organizace Institute for Strategic Dialogue Tim Squirrell připomněl, že aktivitu na Telegramu ještě stále vykazuje dokonce i Islámský stát. „Příkladem může být akční den Europolu proti účtům napojeným na ISIS v roce 2019, kdy byla stažena absolutní tuna kanálů ISIS. ISIS je samozřejmě stále na telegramu, ale už není tak velký,“ doplnil.

Islámský stát se mezi teroristickými organizacemi stal průkopníkem na sociálních sítích. Pro verbování aktivně využíval Twitter a postupně se začal přesouvat na Telegram. Pomáhá s radikalizací uživatelů sociálních sítí, která kvůli moderním vymoženostem může probíhat online. Teoreticky se teroristický útočník se svým „šéfem“ nemusí nikdy vidět.

„Upřímně řečeno, pokud něco hrozného řekne snědý člověk, Telegram se do toho pustí, pokud to řekne běloch, nejsem si jistý, jestli by se do toho pustil,“ přiblížil anonymně bývalý vysoký policejní důstojník zapojený do prosazování protiteroristických opatření.

Telegram v roce 2013 založili ruští bratři – a zároveň miliardáři – Pavel a Nikolaj Durovovi. Sociální síť uživatelům umožňuje komunikovat soukromě a zakládat veřejné skupiny s dosahem až 200 tisíc lidí.

Aplikace sídlí na Britských Panenských ostrovech a funguje z Dubaje. „Opravdu, opravdu velkou se stala během pandemie, kdy se stala skutečným domovem konspiračních teoretiků všeho druhu a sloužila k navazování kontaktů a styků a přeposílání obsahu,“ dodal Squirrell.

„Co máme dělat s aplikací, která má sídlo v Dubaji a kterou používají Rusové k dezinformacím? Lepší je zaměřit se na lidi, kteří tyto aplikace používají k organizování násilí, než na samotné platformy,“ uvedl anonymně britský vládní úředník.

Expert na pravicový extremismus Feldman má na přístup Telegramu k těmto hrozbám jasný názor. „Bude dělat co nejméně, dokud nedojde k věrohodnému ohrožení jeho hospodářského výsledku,“ míní.