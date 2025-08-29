Thajskem otřásá politická krize. Soud kvůli uniklým telefonátům odvolal premiérku

Libor Novák

29. srpna 2025 12:17

Paetongtarn Šinavatrová (vpravo)
Paetongtarn Šinavatrová (vpravo) Foto: Volné dílo

Thajský soud zbavil premiérku Paetongtarn Šinavatrovou úřadu. Důvodem byl její kontroverzní telefonát s bývalým kambodžským lídrem, který podle soudu porušil etická pravidla. Toto rozhodnutí znovu uvrhlo zemi do politických otřesů, píše CNN.

Paetongtarn, členka vlivné politické dynastie Šinavatrových, se stala nejmladší thajskou premiérkou v srpnu 2024 a v úřadu působila pouhý rok. Předmětem sporu se stal uniklý telefonát z poloviny června, ve kterém oslovovala bývalého kambodžského premiéra Huna Sena slovem „strýček“. Navíc v něm kritizovala armádu své země kvůli hraničním střetům, při nichž zemřel jeden kambodžský voják. 

V nahrávce, kterou obě strany potvrdily jako autentickou, Paetongtarn také řekla Hun Senovi, že pokud bude cokoli potřebovat, má jí to říct a ona se o to postará. Tato slova se stala klíčovým bodem obžaloby. V době, kdy v Thajsku narůstalo nacionalistické napětí kvůli hraničnímu sporu, vyvolaly její komentáře velkou nevoli. Oponenti premiérku obvinili z kompromitování národních zájmů.

Jen několik týdnů po tomto incidentu vypukl pětidenní konflikt, který si vyžádal nejméně třicet osm obětí, většinou civilistů. Stovky tisíc lidí musely opustit své domovy. Premiérka se sice později omluvila lidem, kteří se kvůli celé záležitosti cítili zneklidněni, a svá slova označila za vyjednávací taktiku, ale přesto byla z úřadu premiérky sesazena. 

Páteční verdikt ústavního soudu je dalším důkazem turbulentní thajské politiky, ve které se ti, kdo usilují o změnu, často dostávají do konfliktu s mocenskou elitou složenou z armády, monarchistů a obchodníků. Paetongtarn je tak dalším členem rodiny, který byl sesazen z premiérského křesla.

Politické strany spojené se Šinavatrovou dynastií sice opakovaně vyhrávají volby, ale mají potíže s udržením si moci. V roce 2006 odešel do exilu její otec, vlivný bývalý premiér Tchaksin Šinavatra, aby unikl obvinění z korupce. O osm let později byla z úřadu sesazena i jeho sestra Jinglak Šinavatrová, a její bratr Somchai Wongsawat byl premiérem jen krátce v roce 2008, než ho odvolal soud. Dokonce i Paetongtarnin předchůdce Srettha Thavisin byl sesazen stejným ústavním soudem v loňském roce.

Rozsudek proti Paetongtarn může otřást politickou mocí rodu Šinavatrových. Vládnoucí koalice se potýká s vnitřními rozpory a zpožděním klíčových reforem. Vláda tak slábne, navíc uniklý telefonát srazil už tak klesající popularitu strany.

Vládnoucí strana Fea Thai teď musí parlamentu navrhnout nového kandidáta na premiéra. Poslední možnou volbou je bývalý ministr spravedlnosti Chaikasem Nitisiri. Zatím však není jasné, zda získá dostatečnou podporu od koaličních partnerů. V případě, že by se jí nepodařilo postavit nového premiéra, hrozí zemi předčasné volby.

Analytici však tvrdí, že mocenská elita by stále preferovala stranu podporovanou Tchaksinem. Ta totiž slouží jako nárazník proti hlavní opoziční Straně lidu, která má vysoké preference a jejíž reformní agenda je pro establishment považována za zásadní hrozbu.

před 4 hodinami

Důvěra v USA je v troskách. Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech

Související

Thajsko

Thajsko a Kambodža ohlásily okamžité příměří. Obě země poděkovaly Číně a Trumpovi

Kambodžský premiér Hun Manet a thajský prozatímní lídr Phumtham Wechayachai se shodli na okamžitém a bezpodmínečném příměří, které vstoupí v platnost o půlnoci malajského času. Oznámil to malajsijský premiér Anwar Ibrahim po jednání, které moderoval. Setkání se uskutečnilo v Kuala Lumpuru a cílem bylo ukončit pětidenní ozbrojený konflikt, který si vyžádal životy nejméně 35 lidí a vyhnal z domovů přes 300 000 osob z obou stran hranice.

Více souvisejících

Thajsko Paetongtarn Šinavatrová

Zdroj: Libor Novák

