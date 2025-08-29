Thajskem otřásá politická krize. Soud kvůli uniklým telefonátům odvolal premiérku

Thajský soud zbavil premiérku Paetongtarn Šinavatrovou úřadu. Důvodem byl její kontroverzní telefonát s bývalým kambodžským lídrem, který podle soudu porušil etická pravidla. Toto rozhodnutí znovu uvrhlo zemi do politických otřesů, píše CNN.
Paetongtarn, členka vlivné politické dynastie Šinavatrových, se stala nejmladší thajskou premiérkou v srpnu 2024 a v úřadu působila pouhý rok. Předmětem sporu se stal uniklý telefonát z poloviny června, ve kterém oslovovala bývalého kambodžského premiéra Huna Sena slovem „strýček“. Navíc v něm kritizovala armádu své země kvůli hraničním střetům, při nichž zemřel jeden kambodžský voják.
V nahrávce, kterou obě strany potvrdily jako autentickou, Paetongtarn také řekla Hun Senovi, že pokud bude cokoli potřebovat, má jí to říct a ona se o to postará. Tato slova se stala klíčovým bodem obžaloby. V době, kdy v Thajsku narůstalo nacionalistické napětí kvůli hraničnímu sporu, vyvolaly její komentáře velkou nevoli. Oponenti premiérku obvinili z kompromitování národních zájmů.
Jen několik týdnů po tomto incidentu vypukl pětidenní konflikt, který si vyžádal nejméně třicet osm obětí, většinou civilistů. Stovky tisíc lidí musely opustit své domovy. Premiérka se sice později omluvila lidem, kteří se kvůli celé záležitosti cítili zneklidněni, a svá slova označila za vyjednávací taktiku, ale přesto byla z úřadu premiérky sesazena.
Páteční verdikt ústavního soudu je dalším důkazem turbulentní thajské politiky, ve které se ti, kdo usilují o změnu, často dostávají do konfliktu s mocenskou elitou složenou z armády, monarchistů a obchodníků. Paetongtarn je tak dalším členem rodiny, který byl sesazen z premiérského křesla.
Politické strany spojené se Šinavatrovou dynastií sice opakovaně vyhrávají volby, ale mají potíže s udržením si moci. V roce 2006 odešel do exilu její otec, vlivný bývalý premiér Tchaksin Šinavatra, aby unikl obvinění z korupce. O osm let později byla z úřadu sesazena i jeho sestra Jinglak Šinavatrová, a její bratr Somchai Wongsawat byl premiérem jen krátce v roce 2008, než ho odvolal soud. Dokonce i Paetongtarnin předchůdce Srettha Thavisin byl sesazen stejným ústavním soudem v loňském roce.
Rozsudek proti Paetongtarn může otřást politickou mocí rodu Šinavatrových. Vládnoucí koalice se potýká s vnitřními rozpory a zpožděním klíčových reforem. Vláda tak slábne, navíc uniklý telefonát srazil už tak klesající popularitu strany.
Vládnoucí strana Fea Thai teď musí parlamentu navrhnout nového kandidáta na premiéra. Poslední možnou volbou je bývalý ministr spravedlnosti Chaikasem Nitisiri. Zatím však není jasné, zda získá dostatečnou podporu od koaličních partnerů. V případě, že by se jí nepodařilo postavit nového premiéra, hrozí zemi předčasné volby.
Analytici však tvrdí, že mocenská elita by stále preferovala stranu podporovanou Tchaksinem. Ta totiž slouží jako nárazník proti hlavní opoziční Straně lidu, která má vysoké preference a jejíž reformní agenda je pro establishment považována za zásadní hrozbu.
Související
Příměří vydrželo jen pár hodin. Na hranici Thajska a Kambodži se opět střílí
Thajsko a Kambodža ohlásily okamžité příměří. Obě země poděkovaly Číně a Trumpovi
Thajsko , Paetongtarn Šinavatrová
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy
před 41 minutami
Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň
před 46 minutami
Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá
před 1 hodinou
Thajskem otřásá politická krize. Soud kvůli uniklým telefonátům odvolal premiérku
před 2 hodinami
Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA
před 4 hodinami
Důvěra v USA je v troskách. Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech
před 5 hodinami
Počet obětí dál roste. Druhý největší útok na Ukrajinu zabil přes 20 lidí
před 6 hodinami
Bouřlivé počasí má hrozit i v pátek, upozornili meteorologové
včera
Princezna Kate budí pozornost i na dovolené. Jedna fotka vyvolala debatu
včera
Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu
včera
Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila
včera
Předpověď se naplnila. Tropické teploty byly skutečností, padl jediný rekord
včera
Vláda schválila další antibyrokratický balíček. Rozhodla o dalším daru pro Ukrajinu
včera
Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok
včera
Rusové pohrdají jednáními, reagoval Lipavský na tragický útok na Kyjev
včera
Při druhém největším útoku na Kyjev umíraly i děti. Úspěch, reaguje Kreml
včera
BYD v Evropě válcuje Teslu. Nabízí za kratší dobu nabíjení mnohem větší dojezd
včera
Mnohem podstatnější problém, než si uvědomujeme. Vědci zjistili, kolik mikroplastů každý den vdechneme
včera
OBRAZEM: "Nabízíme lidem alternativu k vládě, která je zklamala." Starostové zahájili ostrou fázi kampaně
včera
Si Ťin-pching ukazuje, kdo drží karty v rukou. Kim Čong-una přiměl k první multilaterální schůzce v historii
Prezident Si Ťin-pching podle BBC ukazuje, že v mocenské hře drží silné karty, když se mu podařilo uspořádat setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jejich společná účast na vojenské přehlídce v Pekingu 3. září je významným diplomatickým vítězstvím pro čínského vůdce, který se dlouhodobě snaží prezentovat Čínu nejen jako ekonomickou, ale i diplomatickou velmoc.
Zdroj: Libor Novák