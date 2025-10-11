To se v monarchii nesmí opakovat. Princ William zmínil bratra Harryho

Princ Harry dal nedávno najevo, že vážně stojí o usmíření s otcem, britským králem Karlem III. Pošramocené jsou nicméně i jeho vztahy se starším sourozencem. Byly však doby, kdy spolu bratři trávili veškerý čas. Podle prince Williama se tehdy odehrávalo něco, co se nesmí opakovat.
Princ William poskytl velmi otevřený rozhovor pro pořad The Reluctant Traveller streamovací platformy Apple TV+. Vedl ho s ním kanadský herec Eugene Levy. Během rozhovoru nepřišla řeč na to, v jakém stavu jsou aktuálně vztahy budoucího panovníka s mladším bratrem.
Jméno prince Harryho ale zaznělo, když byl princ z Walesu dotázán na svou zkušenost s vyrůstáním v době, kdy jejich rodiče, tedy princ Charles (současný král Karel III. - pozn. red.) a princezna Diana, byli pod neustálým drobnohledem.
"Doufám, že se nevrátíme k některým praktikám z minulosti, v nichž jsme Harry a já vyrůstali," konstatoval William. "Udělám všechno, co dokážu, abych se ujistil, že se nevrátíme do takové situace," dodal podle BBC.
Princ Harry opustil britskou královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.
Následný vývoj byl překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států.
