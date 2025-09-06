Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?

Libor Novák

6. září 2025 19:44

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un
Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un Foto: Reprofoto YouTube

Nekonvenční téma probírali na své schůzce v Pekingu čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin. Mluvili o tom, zda je možné se stát nesmrtelným díky transplantacím orgánů. Podle Putina se mohou lidské orgány opakovaně transplantovat, aby tak člověk „mládl a mládl“ a teoreticky se vyhnul stárnutí na neurčito.

Během rozhovoru zaznělo, že je možné, že se v tomto století lidé dožijí až 150 let. Celý dialog se odehrál ve velmi uvolněné atmosféře plné úsměvů a smíchu. Ukazuje to, že se mohlo jednat spíše o žert než o seriózní debatu.

Transplantace orgánů podle odborníků zachraňují životy a jejich životnost se stále prodlužuje. Dnes je průměrná životnost transplantované ledviny od žijícího dárce 20 až 25 let, a od zemřelého 15 až 20 let. Játra mohou vydržet asi 20 let, srdce 15 let a plíce skoro 10 let.

Pokud by Putin a Si Ťin-pching chtěli dosáhnout nesmrtelnosti, museli by podstoupit opakované transplantace více orgánů. Podle lékařů se ale jedná o riskantní podnik, a každý chirurgický zákrok je spojen s velkými riziky.

Pacienti po transplantaci navíc musí brát po zbytek života silné léky, tzv. imunosupresiva, které potlačují imunitní systém, aby tělo orgán neodmítlo. Tyto léky ale mají mnoho vedlejších účinků, jako je vysoký krevní tlak, a zvyšují riziko infekcí. 

Vědci pracují na geneticky upravených orgánech zvířat, například prasat. Pomocí speciální genové úpravy crispr odstraňují prasečí geny a přidávají lidské geny, aby se orgán stal kompatibilním.

Jelikož jsou prasečí orgány svou velikostí pro lidi ideální, stali se z prasat dárci. Tato věda je stále v experimentální fázi, ale už došlo k několika úspěšným transplantacím srdce a ledvin. 

Další oblastí, kterou vědci zkoumají, je pěstování zcela nových orgánů z lidských buněk. Využívají k tomu kmenové buňky, které mají schopnost proměnit se v jakýkoliv druh buňky nebo tkáně v těle.

Ačkoli se zatím nepodařilo vypěstovat plně funkční lidské orgány, vědci jsou stále blíž a blíž. Podle nich ale tyto pokroky budou sloužit k léčbě nemocí, ne k tomu, aby lidé žili 150 let.

před 4 hodinami

Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem

Den po masivní vojenské přehlídce v Pekingu se čínský vůdce Si Ťin-pching a severokorejský vůdce Kim Čong-un sešli na formálním jednání, které bylo jejich prvním za posledních šest let. Spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se trojice, která se nikdy předtím neobjevila na veřejnosti společně, stala tváří nového bloku neliberálních vůdců. Cílem je podle CNN vzdorovat západním pravidlům a naklonit globální rovnováhu moci ve svůj prospěch.
Čínský prezident Si Ťin-pching

Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život

Prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching byli podle webu Politico zachyceni, jak během vojenské přehlídky v Pekingu soukromě diskutují o možnosti prodloužení lidského života až na 150 let díky moderním transplantacím orgánů a pokročilým lékařským zákrokům. Jejich rozhovor zachytila průmyslová kamera a naznačuje, že tito světoví lídři uvažují o nesmrtelnosti. 

Si Ťin-pching Vladimír Putin Vědci

Zdroj: Libor Novák

