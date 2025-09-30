Trump a Netanjahu dali v Bílém domě Hamásu najevo, že nemá na výběr

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu předali hnutí Hamás ultimátum, v němž jej vyzvali k přijetí jejich dvacetibodového mírového plánu pro Pásmo Gazy. Učinili tak v pondělí po společném setkání v Bílém domě. Oba státníci, kteří uspořádali společnou tiskovou konferenci, návrh označili za historický průlom a novou kapitolu pro celý Blízký východ.
Nebylo však jasné, že by s Hamásem o podmínkách plánu někdo jednal, a jeho postoj zůstával nejistý. Funkcionář Hamásu, Mahmúd Mardáví, prohlásil, že skupina plán v době oznámení ani neobdržela. Agentura Reuters později informovala, že katarskí a egyptští prostředníci s Hamásem jednali a návrh mu předali v pondělí večer.
Trump i Netanjahu dali Hamásu najevo, že nemá na výběr. Pokud by hnutí dohodu odmítlo, Trump novinářům sdělil, že by Izrael měl jeho plnou podporu k "dokončení práce na zničení hrozby Hamásu". Doufá ovšem, že k mírové dohodě dojde.
Izraelský premiér prohlásil s hrozivým podtextem, že pokud Hamás plán odmítne, nebo jej sice přijme, ale bude se snažit ho sabotovat, "Izrael dokončí práci sám". Netanjahu dodal, že se tak může stát buď "snadnou cestou", nebo "těžkou cestou", ale dokončeno to být musí.
Premiér zdůraznil, že Izrael nevedl tuto "strašnou válku" a neobětoval "to nejlepší ze své mládeže", jen aby Hamás zůstal v Gaze a opakovaně a neustále ohrožoval Izrael "děsivými masakry". Žádné dotazy novinářů po brífinku nezazněly.
Bílý dům předtím zveřejnil dvacetibodový plán, jehož cílem je ukončit válku, která v palestinském území vypukla po smrtícím útoku ze 7. října 2023. Plán požaduje příměří, výměnu rukojmích držených Hamásem za palestinské vězně držené Izraelem, etapovité stažení Izraele z Pásma Gazy, odzbrojení Hamásu a prozatímní vládu řízenou mezinárodním orgánem.
Trump uvedl, že v případě přijetí plánu by mělo dojít k okamžitému propuštění všech zbývajících rukojmích, v žádném případě ne později než do 72 hodin. Plán rovněž požaduje, aby Hamás složil zbraně a vzdal se vlády v Pásmu Gazy. Členům Hamásu, kteří se zavážou k mírovému soužití, by měla být udělena amnestie, aby mohli zůstat v Gaze, nebo by jim byl zaručen bezpečný odchod do přijímajících zemí.
Trumpův plán počítá i se zřízením dočasné správní rady, kterou by měl vést sám Donald Trump. Zahraničním dohledovým orgánem, takzvanou Radou míru, by měl být vedoucím sám prezident Spojených států. Členem této rady by měl být i bývalý britský premiér Tony Blair.
Dříve uniklý, jednadvacetistránkový návrh dokumentu ukázal, že poválečná správa Gazy by odstavila klíčové palestinské politické osobnosti a předsedovi svěřila významné pravomoci ve většině zásadních otázek. Trump již dříve vyvolal pobouření, když hovořil o přeměně Gazy na "Riviéru Blízkého východu" s masivními finančními investicemi a etnickými čistkami Palestinců.
Dvacetibodový plán sice počítá s vytvořením "Trumpova plánu hospodářského rozvoje pro obnovu a oživení Gazy" za pomoci expertů, kteří pomohli zrodit prosperující moderní města na Blízkém východě. Nicméně v textu se také uvádí: "Nikdo nebude nucen opustit Gazu, a ti, kdo budou chtít odejít, budou mít možnost tak učinit a svobodně se vrátit."
Na společné tiskové konferenci v jídelně Bílého domu, za zády vlajek USA a Izraele, Trump uvedl, že k vytvoření mírové dohody mají "více než velmi blízko" a vyjádřil naději, že Hamás plán přijme. Uvedl také, že Izrael má jeho plné požehnání, aby "dokončil svou práci" v případě, že Hamás dohodu odmítne.
Netanjahu, který navštívil Bílý dům počtvrté od Trumpova návratu do úřadu v lednu, se snažil upevnit vztahy své země s nejdůležitějším spojencem. Cílem návštěvy bylo získat Trumpův souhlas s plánem navzdory izraelským výhradám k některým jeho částem. Trump, který ostře kritizoval formální uznání palestinské státnosti některými západními vůdci jako odměnu pro Hamás, se snažil překlenout zbývající rozpory s Netanjahuem, což se mu zřejmě podařilo.
Izraelský premiér, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač ICC kvůli údajným zločinům, včetně používání hladovění jako válečné metody, chválil Trumpa a vyjmenoval své požadavky. Uvedl, že plán podporuje, protože naplňuje válečné cíle Izraele. Zajišťuje návrat všech rukojmích, demontáž vojenských schopností Hamásu a ukončení jeho politické vlády. Dále má Pásmo Gazy přestat představovat hrozbu pro Izrael.
Netanjahu dodal, že Hamás bude odzbrojen a Gaza demilitarizována, přičemž Izrael si v dohledné budoucnosti ponechá bezpečnostní odpovědnost, včetně bezpečnostního perimetru. Gaza má mít mírumilovnou civilní správu, kterou nepovede ani Hamás, ani Palestinská samospráva.
Reakce Hamásu na plán, s nímž nebyl zřejmě konzultován, vzbuzuje pochybnosti o vyhlídkách iniciativy. Bývalý britský premiér Blair označil plán za "odvážný a inteligentní" a za "nejlepší šanci na ukončení dvou let války, bídy a utrpení".
Krátce před schůzkou v Bílém domě se Netanjahu omluvil svému katarskému protějšku za nedávný raketový útok Izraele na představitele Hamásu v emirátu, který rozhněval arabské lídry a vyvolal vzácnou kritiku ze strany USA. Bílý dům popsal telefonát mezi Netanjahuem a katarským premiérem jako "rozhovor od srdce k srdci".
Netanjahu vyjádřil "hlubokou lítost" nad neúmyslným zabitím katarského vojáka a potvrdil, že Izrael porušil katarskou suverenitu. Slíbil, že k takovému útoku již nedojde. Ministři zahraničí Saúdské Arábie, Jordánska, Spojených arabských emirátů, Kataru a Egypta Trumpovo oznámení uvítali. Návrh podpořila i Palestinská samospráva.
Naproti tomu skupina Palestinský islámský džihád, spojenec Hamásu podporovaný Íránem, označila plán za "recept na rozdmýchání konfliktu v regionu". Předchozí snahy o příměří selhaly kvůli neschopnosti překlenout propast mezi Izraelem a Hamásem. Netanjahu opakovaně slíbil, že boje budou pokračovat, dokud Hamás nebude zcela zničen. Izraelská ofenzíva v Gaze si od 7. října 2023 vyžádala přes 65 000 obětí, většinou civilistů, a přes 160 000 zraněných. Izraelské tanky v pondělí pokračovaly v postupu hlouběji do Gazy.
Související
"Riviéru Blízkého východu" vystřídal "největší den v historii civilizace". Trumpův plán pro Gazu má ale zásadní problém
Trump ohlásil zavedení stoprocentního cla na veškeré filmy natočené mimo USA
Donald Trump , Benjamin Netanjahu , Hamás
Aktuálně se děje
před 8 minutami
"Riviéru Blízkého východu" vystřídal "největší den v historii civilizace". Trumpův plán pro Gazu má ale zásadní problém
před 1 hodinou
Trump a Netanjahu dali v Bílém domě Hamásu najevo, že nemá na výběr
před 1 hodinou
Místo řešení hádky. Předvolební debata na CNN Prima News přinesla jen osočování
před 1 hodinou
Trump ohlásil zavedení stoprocentního cla na veškeré filmy natočené mimo USA
před 3 hodinami
Počasí o následujícím víkendu: V noci hrozí mrazy, během dne déšť
včera
Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán Tonyho Blaira: Konflikt v Gaze okamžitě ukončí Rada Míru
včera
Netanjahu z Bílého domu zavolal do Kataru, omluvil se za útok v Dauhá
včera
Poslední předvolební průzkumy: ANO si drží pozici favorita, Spolu hrozí ztráta poloviny poslanců
včera
Vládní koalice ANO s ODS nebo Piráty? Kampaň nic neukáže, spolupráce Babiše s Okamurou je nereálná
včera
Ministři: Evropa čelí vlastnímu 11. září, hybridní útoky jsou novou realitou
včera
Startovaly z jiného místa, místo zbraní měly nádrže. Ruské Drony v Polsku nebyly omylem, tvrdí Sikorski
včera
Rusko selhává a dělá jednu chybu za druhou, shodli se ministři
včera
Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu
včera
Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu
včera
EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu
včera
Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí
včera
Politico: EU jak ji známe už neexistuje. Putin a Trump ji tlačí k radikální proměně
včera
Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana
včera
Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?
včera
Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny
Seznam talentů, které opouštějí Spojené státy, aby pracovaly v Číně, je skutečně působivý a stále se rozrůstá. Zahrnuje osoby jako jaderný fyzik z Princetonu, strojní inženýr s praxí z NASA, neurobiolog z amerického Národního institutu zdraví, uznávaní matematici a přes půl tuctu odborníků na umělou inteligenci. Jedná se podle CNN o projev takzvaného „obráceného odlivu mozků“, který vyvolává pochybnosti o dlouhodobé schopnosti USA udržet si špičkové zahraniční vědce.
Zdroj: Libor Novák