Trump: Až převezmeme Pásmo Gazy, Palestinci nebudou mít právo se tam vrátit

V rozhovoru pro televizi Fox News Trump uvedl, že jeho vize budoucnosti Gazy zahrnuje "realitní developerský projekt", který by měl území zcela proměnit. "Myslete na to jako na investiční projekt do budoucna. Bylo by to krásné místo, a to za minimální náklady," řekl americký prezident.

Plán, který Trump oznámil minulý týden po summitu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, vyvolal pobouření v arabském světě i mezi některými americkými diplomaty. Trump zároveň zopakoval myšlenku přesídlení palestinských obyvatel Gazy do Egypta nebo Jordánska, ačkoliv obě země tento scénář důrazně odmítají.

Podle Trumpa by Spojené státy měly vybudovat "pět nebo šest" nových sídel pro Palestince mimo Gazu, kde by podle něj mohli žít v lepších podmínkách. "Nemohou se vrátit zpět, protože to území není obyvatelné. Takže mluvíme o vybudování stálého místa pro ně," dodal americký prezident.

Žádná vážná jednání o této Trumpově iniciativě zatím v Pentagonu ani na americkém ministerstvu zahraničí neproběhla. Nicméně jeho návrh si získal podporu mezi krajně pravicovými izraelskými osadníky a evangelikálními skupinami v USA, které dlouhodobě prosazují anexi Gazy a dalších palestinských území, včetně Západního břehu Jordánu.

Návrh na vystěhování Palestinců ostře kritizovala i šéfka Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území Navi Pillayová, která jej označila za "mezinárodní zločin a formu etnického čištění". "Neexistuje žádný právní rámec, podle kterého by Trump mohl realizovat tento plán na nucené vysídlení Palestinců z jejich vlastní země," řekla v rozhovoru pro server Politico.

Více než 1,5 milionu Palestinců, kteří přišli o své domovy během arabsko-izraelské války v roce 1948, dnes žije v uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu, Sýrii, Pásmu Gazy a na Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma. Trumpova iniciativa tak oživila obavy, že jeho administrativa podporuje scénář, který by mohl vést k dalšímu masovému vysídlování Palestinců bez jakékoliv právní opory.