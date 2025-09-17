Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.

Libor Novák

17. září 2025 16:57

Karel III. a Donald Trump
Karel III. a Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová dorazili na historickou druhou státní návštěvu do Velké Británie. Na hradě Windsor je přivítali král Karel III. a královna Camilla. Trumpa s první dámou pozdravil také princ a princezna z Walesu, když jejich helikoptéra přistála na královské rezidenci.

Donald Trump a král Karel III. společně cestovali v Irském státním kočáře, zatímco královna Camilla a první dáma Melania Trumpová jely za nimi ve Skotském státním kočáře. Celá trasa byla lemována příslušníky ozbrojených sil a třemi vojenskými kapelami, které hrály americkou a britskou hymnu. Trump a král si poté prohlédli čestnou stráž na nádvoří hradu. .

Jedním z témat jednání bude i Ukrajina. Britská strana chce slyšet, že má Trump „plán, jak dostat Rusko k jednacímu stolu“. Bývalý poradce Keira Starmera, Matthew Doyle, řekl, že Ukrajina je pro toto setkání „jednoznačně největším tématem“.

Christiane Amanpour z CNN spekuluje o tom, že by král Karel III. mohl využít příležitost k rozhovoru s Trumpem o klimatu. Král se angažuje v ochraně životního prostředí a mohl by se pokusit přesvědčit amerického prezidenta, aby se USA vrátily k Pařížské dohodě, od které Trump v lednu 2025 odstoupil.

Trump s Melanií po oficiálním přivítání a procesí zamířili na oběd do Státní jídelny hradu Windsor, kde se k nim připojil král s královnou. Poté je čekala speciálně připravená přehlídka předmětů z Královské sbírky v Zeleném salonu, které mají spojitost se Spojenými státy.

Státní návštěvy jsou oficiální cesty, které podnikají hlavy států, jako jsou monarchové, prezidenti nebo premiéři, do jiné země. Pro návštěvy ve Spojeném království jsou hosté zváni na pozvání krále Karla III. Cílem těchto formálních návštěv je posílit vztahy Británie s jinými národy. Ačkoli je hostitelem král, cesty jsou navrhovány na základě doporučení britského ministerstva zahraničí. . 

Pozvání pro Donalda Trumpa je považováno za bezprecedentní, protože prezidenti ve druhém funkčním období obvykle nejsou zváni na státní návštěvu. Většinou se jim nabízí pouze čaj nebo oběd s panovníkem, jako tomu bylo v případě bývalých prezidentů Baracka Obamy a George W. Bushe.

Britská vláda si je vědoma toho, že prezident Trump oceňuje okázalost, ale úředníci se nejvíce těší na substanci, která vzejde z jeho setkání s premiérem Keirem Starmerem. To se má uskutečnit na venkovském sídle předsedy vlády, Chequers, kde budou jednat o různých tématech. Očekává se, že se k nim připojí také řada technologických ředitelů, aby oznámili nová partnerství. 

Návštěva je pro Starmera plná politických rizik. Ačkoliv Starmer uvedl, že síla vztahu mezi oběma zeměmi je velká, bude muset čelit kritice, pokud se mu nepodaří dosáhnout konkrétních dohod. Bývalý poradce Starmera, Matthew Doyle, uvedl, že Trump oceňuje pompéznost, ale úředníci očekávají, že z návštěvy vzejde především konkrétní výsledek.

Celou návštěvu provází masivní bezpečnostní opatření. Očekávají se totiž demonstrace, které pořádá Koalice Stop the Trump nejen ve Windsoru, ale i v centru Londýna. Přípravu na návštěvu také zastínilo odvolání Petera Mandelsona, britského velvyslance v USA, kvůli jeho vazbám na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Král Charles III. (Karel III.) Donald Trump Velká Británie

Zdroj: Jan Hrabě

