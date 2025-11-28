Trump po střelbě ve Washingonu trvale zastaví migraci ze zemí třetího světa. Cizincům sebere dotace a dávky

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že "trvale pozastaví migraci ze všech zemí třetího světa". Toto prohlášení učinil den po střelbě ve Washingtonu D.C., při které byli postřeleni dva příslušníci Národní gardy. Incident se stal politickým ohniskem v prezidentově pokračujícím tažení proti migraci.
Ve svém příspěvku na sociálních sítích, který začal přáním "velmi šťastného Dne díkuvzdání" a byl odeslán ve čtvrtek po 23. hodině, Trump uvedl, že jeho administrativa "ukončí veškeré federální dávky a dotace neobčanům". Rovněž slíbil odstranit "každého, kdo není pro Spojené státy čistým přínosem". Není jasné, jak by prezident takové "pozastavení" migrace provedl. Minulé zákazy vydané jeho administrativou čelily odporu u soudů a v Kongresu.
Těsně předtím Trump oznámil smrt Sarah Beckstrom, jedné ze dvou příslušnic gardy, které byly postřeleny ve středu poblíž Bílého domu. Úřady podezřívají z útoku Rahmanullaha Lakanwala, afghánského státního příslušníka. Ten se dostal do USA v září 2021 v rámci programu administrativy Joea Bidena, který evakuoval a přesídlil desítky tisíc lidí z Afghánistánu po chaotickém stažení USA ze země.
Agentura Reuters uvedla, že Lakanwal získal azyl v dubnu tohoto roku, a to za Trumpovy administrativy. CIA ve čtvrtek potvrdila, že Lakanwal spolupracoval s vojenskými jednotkami podporovanými agenturou během války USA v Afghánistánu. Lakanwal byl při útoku zraněn a zůstává ve vazbě. Druhý příslušník Národní gardy, Andrew Wolfe (24), stále bojuje o život.
Prezidentův pozdní příspěvek naznačuje eskalaci proti-migračních politik jeho druhého funkčního období, kterému dominuje kampaň hromadných deportací. Rozsáhlý text zveřejněný na prezidentově účtu Truth Social neupřesnil země, na které by se měl zaměřit, ani nevysvětlil, co přesně myslí "třetím světem". Namísto toho použil ostrou proti-imigrační rétoriku, aby nepodloženě svalil vinu za problémy jako vysoká kriminalita a rostoucí americký deficit na přítomnost migrantů a uprchlíků. Prezident se ve svém příspěvku výslovně zaměřil na somálské komunity v Minnesotě. Již minulý týden přitom slíbil, že v tomto státě ukončí dočasný chráněný status pro osoby ze Somálska.
Ještě dříve Trump tvrdil, že střelba ve Washingtonu D.C. "nám připomíná, že nemáme větší prioritu národní bezpečnosti než zajistit, abychom měli plnou kontrolu nad lidmi, kteří vstupují a zůstávají v naší zemi."
Během 24 hodin po střelbě prezident a členové jeho administrativy oznámili rozsáhlé imigrační reformy. Americká služba pro občanství a imigraci (USCIS) oznámila neurčité pozastavení zpracování imigračních žádostí týkajících se afghánských státních příslušníků. Později Ministerstvo vnitřní bezpečnosti sdělilo, že administrativa rozšiřuje toto opatření o přezkum všech případů azylu schválených za Bidenovy administrativy. Ministerstvo neupřesnilo, zda se jedná pouze o případy z Afghánistánu, nebo i z jiných zemí. Ředitel USCIS, Joseph Edlow, na Trumpovu žádost také nařídil "komplexní, důkladné přezkoumání každé zelené karty pro každého cizince z každé země budící obavy."
Edlowovo prohlášení neupřesnilo, které země jsou považovány za "země budící obavy". USCIS poukázala na zákaz cestování, který Trump zavedl v červnu pro občany 19 zemí, včetně Afghánistánu, Burundi, Laosu, Toga, Venezuely, Sierry Leone a Turkmenistánu. Zákaz cestování vydaný v roce 2017 během Trumpova prvního funkčního období byl široce kritizován a čelil právnímu a veřejnému odporu, když se ho Trump pokusil zavést okamžitě po nástupu do úřadu. Tato politika byla po zdlouhavých soudních sporech přepracována, ale v roce 2021 byla Joeem Bidenem zrušena.
Jednotky Národní gardy jsou rozmístěny po Washingtonu D.C. od srpna. Tehdy Trumpova administrativa vyhlásila "nouzový stav kvůli kriminalitě" a nařídila jejich nasazení na podporu federálních a místních donucovacích orgánů. Krátce po střelbě ve středu Trump prohlásil, že do Washingtonu D.C. pošle dalších 500 vojáků Národní gardy. Federální soudkyně minulý týden sice nařídila ukončení nasazení Národní gardy, ale odložila svůj příkaz o 21 dní, aby administrativa měla čas na stažení vojsk, nebo podání odvolání.
Venezuelská armáda intenzivně propaguje na sociálních sítích své celonárodní přípravy k obraně proti možnému americkému útoku. K tomu dochází v době, kdy napětí s administrativou prezidenta Trumpa nadále eskaluje. Podle expertů má toto nové a zveličené demonstrace síly, zahrnující nízké průlety stíhaček nad velkými městy a ostré střelby u pobřeží, za cíl znovu upoutat pozornost k venezuelským vojenským schopnostem.
Zdroj: Libor Novák