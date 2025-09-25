Trump potupil Bidena. V Bílém domě vyvěsil portréty prezidentů, s jednou výjimkou

Americký prezident Donald Trump se nevídaným způsobem rozhodl potupit svého předchůdce Joea Bidena. Jak informovala zpravodajská stanice CNN, Trump v Bílém domě vyvěsil portréty všech hlav států federace. Jedinou výjimkou je Biden, kterého reprezentuje automatické pero.
Trump v těchto dnech představil "prezidentský chodník slávy", který se nachází ve známé chodbě podél západního křídla Bílého domu. Současný prezident nechal vyvěsit černobílé portréty prezidentů ve zlatých rámech. Jeden obraz ale obzvlášť zaujal.
Jde o portrét Trumpova předchůdce Joea Bidena. Na vyvěšeném obraze totiž není zachycen samotný politik, ale automatické pero. Jak upozornila CNN, nynější šéf Bílého domu se osobně zaměřil na Bidenovo užívání této psací potřeby. V červnu nařídil prošetření kroků svého předchůdce, přičemž zmínil úpadek jeho kognitivních schopností.
Biden se v červnu ohradil proti Trumpovým domněnkám v prohlášení. "Aby bylo jasno: Já dělal rozhodnutí během mého prezidentství. Já dělal rozhodnutí o milostech, exekutivních příkazech, a zákonech. Jakékoliv domněnky, že tomu tak nebylo, jsou bláznivé a mylné," uvedl exprezident.
Trump již v březnu prohlásil, že nemá v plánu využívat automatické pero. "Nepoužívám ho. Mohl bych ho použít například k odeslání dopisu nějakému mladému člověku. Ale ne k podpisu milostí a dalších věcí, jak ho používal Biden. Je to ostudné," konstatoval.
Trump prohrál s Bidenem v prezidentské volbě v roce 2020, když se po prvním mandátu neúspěšně snažil o obhajobu. Oba kandidáti si souboj měli zopakovat loni, ale Biden jako úřadující prezident z voleb odstoupil ve prospěch viceprezidentky Kamaly Harrisové, která s Trumpem prohrála.
