Trump potupil Bidena. V Bílém domě vyvěsil portréty prezidentů, s jednou výjimkou

Lucie Podzimková

25. září 2025 11:41

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump se nevídaným způsobem rozhodl potupit svého předchůdce Joea Bidena. Jak informovala zpravodajská stanice CNN, Trump v Bílém domě vyvěsil portréty všech hlav států federace. Jedinou výjimkou je Biden, kterého reprezentuje automatické pero. 

Trump v těchto dnech představil "prezidentský chodník slávy", který se nachází ve známé chodbě podél západního křídla Bílého domu. Současný prezident nechal vyvěsit černobílé portréty prezidentů ve zlatých rámech. Jeden obraz ale obzvlášť zaujal.

Jde o portrét Trumpova předchůdce Joea Bidena. Na vyvěšeném obraze totiž není zachycen samotný politik, ale automatické pero. Jak upozornila CNN, nynější šéf Bílého domu se osobně zaměřil na Bidenovo užívání této psací potřeby. V červnu nařídil prošetření kroků svého předchůdce, přičemž zmínil úpadek jeho kognitivních schopností. 

Biden se v červnu ohradil proti Trumpovým domněnkám v prohlášení. "Aby bylo jasno: Já dělal rozhodnutí během mého prezidentství. Já dělal rozhodnutí o milostech, exekutivních příkazech, a zákonech. Jakékoliv domněnky, že tomu tak nebylo, jsou bláznivé a mylné," uvedl exprezident. 

Trump již v březnu prohlásil, že nemá v plánu využívat automatické pero. "Nepoužívám ho. Mohl bych ho použít například k odeslání dopisu nějakému mladému člověku. Ale ne k podpisu milostí a dalších věcí, jak ho používal Biden. Je to ostudné," konstatoval. 

Trump prohrál s Bidenem v prezidentské volbě v roce 2020, když se po prvním mandátu neúspěšně snažil o obhajobu. Oba kandidáti si souboj měli zopakovat loni, ale Biden jako úřadující prezident z voleb odstoupil ve prospěch viceprezidentky Kamaly Harrisové, která s Trumpem prohrála. 

před 59 minutami

Trump požaduje vyšetření nefunkčního eskalátoru v OSN. Podle něj šlo o sabotáž

Související

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí

Země NATO jsou rozděleny v názoru na to, zda by Aliance měla přijmout politiku sestřelování ruských letadel, která narušují její vzdušný prostor. Některé státy, včetně Spojených států, Polska a pobaltských států, signalizují, že budoucí porušení by se měla řešit silou, zatímco jiné, například Německo, vyzývají k větší zdrženlivosti.

Více souvisejících

Donald Trump Joe Biden Bílý dům USA

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Sarkozy, Nicolas

Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl shledán vinným ze spiknutí v souvislosti s případem, kdy měl přijmout miliony eur od bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Pařížský soud ho zprostil všech ostatních obvinění, včetně pasivní korupce a nezákonného financování kampaně. Sarkozy, který tvrdí, že případ je politicky motivovaný, byl obviněn z toho, že peníze od Kaddáfího použil na financování své volební kampaně v roce 2007.

před 59 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí

Země NATO jsou rozděleny v názoru na to, zda by Aliance měla přijmout politiku sestřelování ruských letadel, která narušují její vzdušný prostor. Některé státy, včetně Spojených států, Polska a pobaltských států, signalizují, že budoucí porušení by se měla řešit silou, zatímco jiné, například Německo, vyzývají k větší zdrženlivosti.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu

Podle informací z rozpočtového úřadu Bílého domu se federální agentury připravují na možný scénář hromadného propouštění. Úřad pro správu a rozpočet (OMB) vydal memorandum, které nařizuje agenturám identifikovat programy, u nichž dojde k vyčerpání financí, pokud Kongres nedodrží termín financování, a jež nemají žádný alternativní zdroj. Tyto programy by se pak staly cílem masivního snižování počtu zaměstnanců, přičemž by mohlo dojít k trvalému zrušení pracovních pozic, které nejsou v souladu s prioritami Donalda Trumpa.

před 6 hodinami

včera

včera

Moldavsko

Klíčová zkouška pro Evropu: Rusko utrácí obrovské částky za ovlivnění voleb v Moldavsku

Volby v Moldavsku představují klíčovou zkoušku, která rozhodne o evropské budoucnosti země. Prezidentka Maia Sandu, jejíž Strana akce a solidarity (PAS) brání svou parlamentní většinu, varovala před masivním ruským vměšováním. Rusko údajně utrácí obrovské částky za nákup hlasů a dezinformační kampaně. Pokud by proevropské hnutí v čele se Sanduovou neuspělo, mohlo by Moldavsko sklouznout zpět do sféry vlivu Moskvy.

včera

Masúd Pezeškján

"Agrese, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně." V OSN přišel na přetřes Pákistán a Izrael

Pravý mír je v našich rukou, zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k Valnému shromáždění Organizace spojených národů. Upozornil, že bez výraznější podpory spojenců by Putin mohl konflikt ještě rozšířit a prohloubit, a prohlásil, že Ukrajina je pro Rusko pouze prvním krokem. Zelenskyj kritizoval mezinárodní instituce za jejich neschopnost Ruskou federaci zastavit. Podle něj je aktuální zastavení Putina ekonomicky výhodnější než pozdější obrana jednotlivých zemí.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

"Dechberoucí" úspěch: Lékařům se poprvé daří léčit Huntingtonovou chorobou

Pacientům, kteří trpí Huntingtonovou chorobou, se blýská na lepší časy. Vědcům se totiž poprvé v historii podařilo úspěšně léčit tuto krutou nemoc, která ničí nervové buňky a která je kombinací demence, Parkinsonovy nemoci a amyotrofické laterální sklerózy (ALS).

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy