Trump se opřel do Ukrajinců. Nejsou nám vůbec vděční, postěžoval si

Americký prezident Donald Trump se zřejmě opět dostává do konfliktu s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. V nedělním příspěvku na sociální síti obvinil Kyjev z nevděčnosti v souvislosti s americkými snahami o ukončení války na Ukrajině.
"Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je násilná a hrozivá. Se silným a správným americkým a ukrajinským vedením by se nikdy nestala," spustil Trump v neděli na síti Truth Social. Zmínil, že konflikt začal během mandátu Joea Bidena, přičemž volby, v nichž s ním prohrál, opět označil za "zfalšované" a "ukradené."
"Pokud by prezidentské volby 2020 nebyly zfalšované a ukradené, nebyla byla žádná ukrajinsko-ruská válka, jako nebyla během mého prvního funkčního období. Putin by nikdy nezaútočil. Až když uviděl ospalého Joea v akci, řekl si: 'Teď je moje šance,'" napsal americký prezident.
Trump zdůraznil, že k válce přišel jako slepý k houslím, a prohlásil, že bude prohrou pro všechny zúčastněné. "Především pro miliony lidí, kteří tak zbytečně zemřeli," konstatoval. Následně se opřel do ukrajinského protějška Zelenského.
"Ukrajinské 'vedení' nevyjádřilo jakoukoliv vděčnost za naši snahu a Evropa pokračuje s nákupy ruské ropy. USA pokračují v prodeji masivního množství zbraní NATO pro distribuci na Ukrajinu (křivý Joe dával všechno zadarmo)," dodal Trump.
Trump již v sobotu zdůraznil, že nový mírový návrh nepředstavuje poslední nabídku pro Ukrajinu. Dříve ale naznačil, že Zelenskyj by ho měl přijmout. Trump dal původně Kyjevu čas do příštího čtvrtka, ale připustil, že lhůta může být prodloužena. Když se veřejně objevily první informace o obsahu mírového plánu, ukrajinský prezident se obrátil na krajany se slovy, že Ukrajina zažívá jeden z nejtěžších momentů v historii.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina , válka na Ukrajině , USA (Spojené státy americké) , Rusko
