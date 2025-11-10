Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Prezident USA Donald Trump udělil milost dlouhému seznamu svých vysoce postavených spojenců, kteří ho podpořili ve snaze zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020. Informaci o „plné, úplné a bezpodmínečné“ milosti potvrdil v neděli večer ombudsman pro udílení milostí Ministerstva spravedlnosti Ed Martin, který zveřejnil příslušný dokument. 

Mezi příjemci milosti jsou prominentní postavy, které stály v čele snahy o zpochybnění voleb. Rudy Giuliani pomáhal vést nátlak na státní zákonodárné sbory, aby odmítly vítězství Joea Bidena v klíčových státech. Mark Meadows byl Trumpův šéf kanceláře v roce 2020 a klíčový prostředník mezi Trumpem a státními úředníky.

John Eastman a Kenneth Chesebro jsou právníci, kteří pomáhali vypracovat strategii, jak přimět tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence, aby 6. ledna 2021 zvrátil výsledek voleb. Milost dostala i Sidney Powell, konzervativní právnička, která zahájila okrajový právní útok na výsledky voleb v klíčových státech, a Boris Epshteyn, dlouholetý Trumpův poradce.

Milosti jsou do značné míry symbolické, protože žádná z identifikovaných osob nebyla obviněna z federálních zločinů. Giuliani, Eastman a Powell byli sice bývalým zvláštním poradcem Jackem Smithem označeni za Trumpovy spolupachatele, ale nikdy proti nim nebylo vzneseno obvinění. Tato milost by však zamezila jakékoli budoucí administrativě případně proti nim v budoucnu zahájit trestní stíhání.

Znění milosti je velmi široké a vztahuje se na „všechny občany Spojených států za jednání související s radami, vytvářením, organizací, prováděním, předkládáním, podporou, hlasovacími aktivitami, účastí nebo obhajobou jakékoli listiny nebo navrhované listiny prezidentských volitelů... jakož i za jakékoli jednání související s jejich snahami odhalit volební podvody a zranitelnosti v prezidentských volbách v roce 2020“.

Milost výslovně vylučuje Donalda Trumpa, ačkoliv prezident dlouhodobě trvá na tom, že má pravomoc udělit si milost i sobě (tato teze nebyla nikdy testována). Kromě nejužšího okruhu spolupracovníků udělil Trump milost desítkám aktivistů Republikánské strany, kteří podepsali falešné dokumenty prohlašující je za legitimní prezidentské volitele. 

Milost je dalším pokusem Donalda Trumpa přepsat historii jeho snahy udržet se u moci v roce 2020. Mezi omilostněnými jsou desítky osob, které čelily obviněním ve státech, které rovněž vyšetřovaly Trumpův pokus o zvrácení voleb, včetně Georgie, Arizony, Wisconsinu a Nevady. Prezident USA však nemá pravomoc udělovat milost za státní zločiny.

Milost zahrnuje i bývalé předsedy Republikánské strany v Georgii, Arizoně a Nevadě, stejně jako Jennu Ellis a Kennetha Chesebra, kteří dříve v Georgii přiznali vinu a spolupracovali s prokurátory v několika státech.

COP30 začíná. Do Brazílie dorazili lobbisté, lídři konferenci bojkotují

Prezident Trump Rozhovor

Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert

Americký prezident Donald Trump čelí právním i politickým komplikacím kvůli nasazení Národní gardy a federálních složek v demokraticky ovládaných městech, včetně Chicaga a Los Angeles. Jeho kroky vyvolaly protesty, střety s guvernéry i otázky ohledně autoritářských tendencí a možného zneužití justice k politickému pronásledování. Situaci v USA v rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal doktor Katedry severoamerických studií Pavel Szobi z Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy.
Těhotenství, ilustrační foto

Trumpova administrativa lhala? Vědci mezi paracetamolem a autismem spojitost nenašli

Rozsáhlý přehled studií o užívání paracetamolu (známého také jako acetaminofen nebo Tylenol) během těhotenství nenalezl přesvědčivou souvislost mezi tímto běžným lékem proti bolesti a zvýšeným rizikem, že u dětí bude diagnostikován autismus nebo ADHD. Zveřejnění této práce bylo urychleno, aby poskytlo spolehlivé informace nastávajícím matkám a lékařům.

