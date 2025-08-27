Trump vyzval ke stíhání George Sorose. Viní ho z nepokojů v USA

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vyzval k tomu, aby George Soros a jeho syn Alexander čelili federálním obviněním z vydírání. Podle prezidenta Trumpa je Sorosova rodina zodpovědná za násilné protesty, které podporuje po celých Spojených státech.
Trump dlouhodobě útočí na své politické oponenty, už od kampaně v roce 2016, kdy vyzýval k uvěznění své tehdejší rivalky Hillary Clintonové. Sorosovi, který je dlouholetým finančním podporovatelem demokratů, se dostalo obvinění z vydírání ze strany republikánů a jeho politické aktivity se staly terčem útoků.
Trumpovy hrozby odsoudila nezisková organizace Open Society Foundations, financovaná rodinou Sorosových, která se vyjádřila na sociální síti X. Podle ní jde o „nehorázné hrozby“ a posláním organizace je „prosazování lidských práv, spravedlnosti a demokratických principů“.
V posledních týdnech Trump zesílil právní hrozby vůči svým politickým oponentům. Uvedl, že by se měli vyšetřovatelé zaměřit na Chrise Christieho, bývalého guvernéra New Jersey, kterého obvinil ze lhaní v případu „Bridgegate“ z roku 2013.
Dále se federální agenti zaměřili na bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, který je v současnosti hlasitým kritikem Trumpovy zahraniční politiky. Právní fond si založil také senátor Adam Schiff, který čelí vyšetřování ministerstva spravedlnosti ohledně jeho financí.
