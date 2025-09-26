Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Libor Novák

26. září 2025 9:19

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.

Tato zpráva přichází v době rostoucího mezinárodního tlaku na Izrael, aby ukončil konflikt v Gaze a okupaci Západního břehu. Vlna západních států v posledních dnech formálně uznala nezávislý palestinský stát. K tomuto kroku přistoupila Kanada, Austrálie, Velká Británie a Portugalsko, následované Francií, Belgií, Lucemburskem, Maltou, Monakem, San Marinem, Andorrou a Dánskem.

Krajně pravicoví izraelští ultranacionalisté v Netanjahuově vládní koalici opakovaně vyzývají k úplné anexi Západního břehu, který je součástí palestinských území. Anexi vnímají jako prostředek, jak zabránit vzniku palestinského státu.

Trump v Oválné pracovně vyjádřil optimismus i ohledně války v Gaze, když prohlásil, že dohoda o příměří je "docela blízko". "Blížíme se k dohodě o Gaze, a možná dokonce i k míru," řekl.

Prezident Mahmúd Abbás ve stejný den prostřednictvím videokonference informoval Valné shromáždění OSN, že je připraven spolupracovat na mírovém plánu pro Izrael a Palestince, který v pondělí oznámila Francie. Palestinský prezident poděkoval zemím, které nedávno uznaly palestinský stát.

Spojené státy se v současné době staví proti uznání Palestiny s argumentem, že by takový krok byl odměnou pro Hamás. Abbás, kterému USA znemožnily cestu do New Yorku, zdůraznil, že Hamás nebude hrát roli ve správě Pásma Gazy.

Zároveň vyzval k tomu, aby se palestinský stát ujal plné odpovědnosti za Pásmo Gazy po stažení izraelských vojsk a aby došlo k jeho propojení s okupovaným Západním břehem. V úterý se Trump setkal s lídry klíčových arabských a muslimských zemí. Ti ho důrazně varovali před důsledky, pokud by Izrael přistoupil k anexi.

Donald Trump Benjamin Netanjahu Izrael

