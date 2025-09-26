Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.
Tato zpráva přichází v době rostoucího mezinárodního tlaku na Izrael, aby ukončil konflikt v Gaze a okupaci Západního břehu. Vlna západních států v posledních dnech formálně uznala nezávislý palestinský stát. K tomuto kroku přistoupila Kanada, Austrálie, Velká Británie a Portugalsko, následované Francií, Belgií, Lucemburskem, Maltou, Monakem, San Marinem, Andorrou a Dánskem.
Krajně pravicoví izraelští ultranacionalisté v Netanjahuově vládní koalici opakovaně vyzývají k úplné anexi Západního břehu, který je součástí palestinských území. Anexi vnímají jako prostředek, jak zabránit vzniku palestinského státu.
Trump v Oválné pracovně vyjádřil optimismus i ohledně války v Gaze, když prohlásil, že dohoda o příměří je "docela blízko". "Blížíme se k dohodě o Gaze, a možná dokonce i k míru," řekl.
Prezident Mahmúd Abbás ve stejný den prostřednictvím videokonference informoval Valné shromáždění OSN, že je připraven spolupracovat na mírovém plánu pro Izrael a Palestince, který v pondělí oznámila Francie. Palestinský prezident poděkoval zemím, které nedávno uznaly palestinský stát.
Spojené státy se v současné době staví proti uznání Palestiny s argumentem, že by takový krok byl odměnou pro Hamás. Abbás, kterému USA znemožnily cestu do New Yorku, zdůraznil, že Hamás nebude hrát roli ve správě Pásma Gazy.
Zároveň vyzval k tomu, aby se palestinský stát ujal plné odpovědnosti za Pásmo Gazy po stažení izraelských vojsk a aby došlo k jeho propojení s okupovaným Západním břehem. V úterý se Trump setkal s lídry klíčových arabských a muslimských zemí. Ti ho důrazně varovali před důsledky, pokud by Izrael přistoupil k anexi.
