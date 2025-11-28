Trumpova administrativa zostřuje migrační represe: USA přezkoumají všechny zelené karty občanů z 19 zemí

Libor Novák

28. listopadu 2025 13:29

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Spojené státy na příkaz prezidenta Donalda Trumpa přezkoumají všechny zelené karty vydané lidem z 19 zemí, které jsou považovány za „země budící obavy“. Trumpova administrativa tak zesiluje svou imigrační represi po střelbě na dva příslušníky Národní gardy ve Washingtonu, D.C.

„Na pokyn @POTUS jsem nařídil komplexní a důkladné přezkoumání každé zelené karty pro každého cizince z každé země budící obavy,“ napsal Joe Edlow, ředitel Americké služby pro občanství a imigrační služby (USCIS), ve svém příspěvku na síti X ve čtvrtek. Na dotaz ohledně podrobností, včetně toho, které země jsou považovány za „budící obavy“, USCIS odkázal CNN na 19 zemí uvedených v červnové prezidentské proklamaci.

Těchto 19 zemí zahrnuje Afghánistán, Barmu, Čad, Konžskou republiku, Rovníkovou Guineu, Eritreu, Haiti, Írán, Libyi, Somálsko, Súdán, Jemen, Burundi, Kubu, Laos, Sierru Leone, Togo, Turkmenistán a Venezuelu. USCIS později ve čtvrtek uvedl, že při prověřování imigrantů z těchto 19 zemí bude agentura nově brát v úvahu „negativní faktory specifické pro danou zemi“. Ty zahrnují například schopnost země „vydávat bezpečné identifikační doklady“.

Od té doby, co úředníci identifikovali podezřelého ze střelby jako Rahmanullaha Lakanwala, afghánského občana, Trumpova administrativa zvýšila své úsilí o omezení imigrace. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS), které dohlíží na USCIS, ve čtvrtek uvedlo, že administrativa rovněž přezkoumává všechny případy azylu, které byly schváleny za bývalého prezidenta Joea Bidena.

Tricia McLaughlin, náměstkyně ministra DHS, uvedla v prohlášení pro CNN, že „s okamžitou platností se zpracování všech imigračních žádostí týkajících se afghánských občanů neomezeně zastavuje až do dalšího přezkoumání bezpečnostních a ověřovacích protokolů“. Dodala, že „Trumpova administrativa rovněž přezkoumává všechny případy azylu schválené za Bidenovy administrativy.“

Lakanwal, který dříve spolupracoval s vládou USA, včetně CIA, přišel do země v roce 2021 v rámci Bidenovy „Operace Vítejte spojenci“ poté, co asistoval USA v Afghánistánu. O azyl požádal v roce 2024 a Trumpova administrativa mu ho udělila v dubnu 2025.

Aliance afghánských komunit ve Spojených státech ve čtvrtek střelbu odsoudila, zároveň však vyjádřila obavy z dopadu Lakanwalových činů na imigrační proces pro ostatní afghánské občany. Aliance ve svém prohlášení vyzvala federální agentury, aby zpracovávaly žádosti afghánských imigrantů jako obvykle, bez zpoždění nebo pozastavení. Uvedla, že „zločin jediného jedince nesmí ohrozit nebo ztížit legální případy tisíců zasloužilých Afghánců splňujících všechny americké právní požadavky.“ Podle Ministerstva zahraničí se od stažení americké armády z Afghánistánu v srpnu 2021 ve Spojených státech usadilo více než 190 000 Afghánců.

Ve video projevu z Mar-a-Lago na Floridě pozdě ve středu Trump obvinil Bidenovu administrativu, že umožnila údajnému střelci vstup do USA. Tvrdil, že útok „podtrhuje jedinou největší hrozbu pro národní bezpečnost, které náš národ čelí“. Trump uvedl, že „musíme nyní přezkoumat každého jednotlivého cizince, který vstoupil do naší země z Afghánistánu za Bidena, a musíme přijmout všechna nezbytná opatření, abychom zajistili odstranění každého cizince z jakékoli země, který sem nepatří nebo nepřináší naší zemi prospěch.“

Trump také vyjádřil politování nad tím, co popsal jako „20 milionů neznámých a neprověřených cizinců“, kteří vstoupili do USA za administrativy jeho předchůdce. Označil to za „riziko pro naše samotné přežití“. Nejnovější krok administrativy k přezkoumání zelených karet je v souladu s Trumpovou protiimigrační rétorikou. Zelená karta je dokument, který označuje jejího držitele za zákonného trvalého rezidenta USA. Liší se od programů pro uprchlíky a azyl, které se Trumpova administrativa již dříve snažila omezit. Uprchlíci nicméně musí po roce pobytu v USA požádat o zelenou kartu. 

před 3 hodinami

Trump po střelbě ve Washingonu trvale zastaví migraci ze zemí třetího světa. Cizincům sebere dotace a dávky

Související

CIA

Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA

Agentura CIA potvrdila, že podezřelý střelec, který ve středu ve Washingtonu D.C. zranil dva příslušníky Národní gardy, pracoval s armádními jednotkami podporovanými CIA během války Spojených států v Afghánistánu. Údajný střelec byl identifikován jako devětadvacetiletý Rahmanullah Lakanwal. Do Spojených států přišel v září 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome, který umožnil získat víza některým Afgháncům spolupracujícím s americkou vládou.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Donald Trump uprchlíci

