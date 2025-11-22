Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA

Jihoafrická republika, jako první africká země hostící summit G20, doufala, že využije své předsednictví k prosazení klíčových témat rozvojových zemí, jako je zlevnění půjček pro tyto státy. Rozvojové země totiž platí dvakrát až čtyřikrát vyšší úroky z dluhů než vyspělé ekonomiky. Mezi další cíle víkendového summitu patří zajištění financování boje proti změně klimatu a zvýšení účasti afrických zemí v mezinárodních fórech.
Diskurs kolem setkání v Johannesburgu je však zastíněn ostře sledovaným rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa se summitu neúčastnit. Trump své rozhodnutí zdůvodnil široce zpochybňovaným tvrzením, že bílá menšina v Jihoafrické republice je obětí rozsáhlého zabíjení a zabírání půdy. Vztahy mezi oběma zeměmi byly v uplynulém roce napjaté, kdy USA mimo jiné vypověděly jihoafrického velvyslance a uvalily cla ve výši 30 %, což je nejvyšší sazba v subsaharské Africe.
Ačkoliv Trump nejprve uvedl, že vyšle viceprezidenta JD Vance, nakonec dva týdny před konferencí náhle oznámil, že se summitu nezúčastní žádný zástupce USA. Vláda v Pretorii se snažila zachovat vzdorovitý, ale diplomatický tón. Rezolutně popřela tvrzení o „bílé genocidě“ a trvala na tom, že summit bude pokračovat i bez USA. Necelé 48 hodin před zahájením se USA náhle rozhodly vyslat malý tým diplomatů na ceremonii předání předsednictví, ti se ale nebudou účastnit žádných diskusí.
Jihoafrický ministr financí Enoch Godongwana uvedl, že Jihoafrická republika je řádným členem G20, nikoli pozvanou zemí. Poukázal na to, že pokud by Spojené státy nechtěly, aby se Jihoafrická republika zúčastnila schůzek příští rok, jedinou cestou by bylo odmítnutí vydání víz.
Profesor Richard Calland z Cambridge Institute for Sustainability Leadership se domnívá, že i bez přítomnosti USA může Jihoafrická republika dosáhnout svých cílů. Podle něj absence Trumpa paradoxně může vytvořit větší prostor pro skutečný konsensus, protože ostatní země se nebudou muset neustále ohlížet na jeho chování a pozici.
Ministr zahraničí Jihoafrické republiky Ronald Lamola v Johannesburgu prohlásil, že ačkoli Spojené státy chybí, přítomné země musí učinit rozhodnutí. Lamola potvrdil, že budou pokračovat v přesvědčování přítomných zemí k přijetí Deklarace lídrů, protože instituce nemůže být paralyzována kvůli nepřítomnosti jedné země. Deklarace lídrů je výsledkem celoroční práce na budování konsensu v otázkách globální ekonomiky, jako jsou obchodní bariéry a změna klimatu.
Trump ale není jedinou hlavou státu, která se summitu nezúčastní. Čínský prezident Si Ťin-pching vysílá premiéra Li Čchianga, Vladimir Putin se nezúčastní kvůli zatykači Mezinárodního trestního soudu a argentinský prezident a Trumpův spojenec Javier Milei summit bojkotuje na znamení solidarity s Washingtonem. Všechny tyto země však posílají starší delegace, které zastupují jejich zájmy, na rozdíl od USA.
Jihoafrická republika se snaží využít své předsednictví k překlenutí rozvojové propasti mezi globálním severem a jihem, s cílem prosadit spravedlnost, udržitelnost a společnou prosperitu. Profesor Calland zdůrazňuje, že mezinárodní spolupráce je v rozděleném světě důležitější než kdy jindy, zejména vzhledem k existenčním výzvám, kterým lidstvo čelí. Úspěšné vydání společné deklarace by mohlo dokázat, že konsensu lze dosáhnout i bez účasti nejmocnější země světa.
Související
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
Má být ekologická kriminalita trestná? Studie odhalila názor valné většiny lidí
G20 , Summit G20 , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 50 minutami
Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA
před 2 hodinami
USA tlačí na Ukrajinu: Pokud Zelenskyj nepodepíše novou dohodu, ta budoucí bude mnohem horší
před 3 hodinami
Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla
před 4 hodinami
Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie
před 6 hodinami
Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka
před 7 hodinami
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
před 8 hodinami
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
včera
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
včera
Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna
včera
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
včera
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
včera
Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu
včera
Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě
včera
Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali
včera
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
včera
Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?
včera
Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20
včera
Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským
včera
Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání
včera
Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?
Od 10. prosince budou společnosti provozující sociální média v Austrálii povinny přijmout "přiměřené kroky" k zajištění toho, aby si děti mladší 16 let nemohly na jejich platformách zakládat účty. Zároveň budou muset existující účty takových uživatelů deaktivovat nebo odstranit. Vláda tvrdí, že tento zákaz, který je celosvětově první svého druhu a mezi rodiči populární, má za cíl snížit "tlaky a rizika," kterým jsou děti na sociálních sítích vystaveny. Tato rizika plynou z designových funkcí, jež je nabádají trávit více času u obrazovek, a zároveň jim servírují obsah, který může poškodit jejich zdraví a pohodu.
Zdroj: Libor Novák