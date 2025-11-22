Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA

Libor Novák

22. listopadu 2025 16:14

Summit G20
Summit G20 Foto: g20.org

Jihoafrická republika, jako první africká země hostící summit G20, doufala, že využije své předsednictví k prosazení klíčových témat rozvojových zemí, jako je zlevnění půjček pro tyto státy. Rozvojové země totiž platí dvakrát až čtyřikrát vyšší úroky z dluhů než vyspělé ekonomiky. Mezi další cíle víkendového summitu patří zajištění financování boje proti změně klimatu a zvýšení účasti afrických zemí v mezinárodních fórech.

Diskurs kolem setkání v Johannesburgu je však zastíněn ostře sledovaným rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa se summitu neúčastnit. Trump své rozhodnutí zdůvodnil široce zpochybňovaným tvrzením, že bílá menšina v Jihoafrické republice je obětí rozsáhlého zabíjení a zabírání půdy. Vztahy mezi oběma zeměmi byly v uplynulém roce napjaté, kdy USA mimo jiné vypověděly jihoafrického velvyslance a uvalily cla ve výši 30 %, což je nejvyšší sazba v subsaharské Africe.

Ačkoliv Trump nejprve uvedl, že vyšle viceprezidenta JD Vance, nakonec dva týdny před konferencí náhle oznámil, že se summitu nezúčastní žádný zástupce USA. Vláda v Pretorii se snažila zachovat vzdorovitý, ale diplomatický tón. Rezolutně popřela tvrzení o „bílé genocidě“ a trvala na tom, že summit bude pokračovat i bez USA. Necelé 48 hodin před zahájením se USA náhle rozhodly vyslat malý tým diplomatů na ceremonii předání předsednictví, ti se ale nebudou účastnit žádných diskusí.

Jihoafrický ministr financí Enoch Godongwana uvedl, že Jihoafrická republika je řádným členem G20, nikoli pozvanou zemí. Poukázal na to, že pokud by Spojené státy nechtěly, aby se Jihoafrická republika zúčastnila schůzek příští rok, jedinou cestou by bylo odmítnutí vydání víz.

Profesor Richard Calland z Cambridge Institute for Sustainability Leadership se domnívá, že i bez přítomnosti USA může Jihoafrická republika dosáhnout svých cílů. Podle něj absence Trumpa paradoxně může vytvořit větší prostor pro skutečný konsensus, protože ostatní země se nebudou muset neustále ohlížet na jeho chování a pozici.

Ministr zahraničí Jihoafrické republiky Ronald Lamola v Johannesburgu prohlásil, že ačkoli Spojené státy chybí, přítomné země musí učinit rozhodnutí. Lamola potvrdil, že budou pokračovat v přesvědčování přítomných zemí k přijetí Deklarace lídrů, protože instituce nemůže být paralyzována kvůli nepřítomnosti jedné země. Deklarace lídrů je výsledkem celoroční práce na budování konsensu v otázkách globální ekonomiky, jako jsou obchodní bariéry a změna klimatu.

Trump ale není jedinou hlavou státu, která se summitu nezúčastní. Čínský prezident Si Ťin-pching vysílá premiéra Li Čchianga, Vladimir Putin se nezúčastní kvůli zatykači Mezinárodního trestního soudu a argentinský prezident a Trumpův spojenec Javier Milei summit bojkotuje na znamení solidarity s Washingtonem. Všechny tyto země však posílají starší delegace, které zastupují jejich zájmy, na rozdíl od USA.

Jihoafrická republika se snaží využít své předsednictví k překlenutí rozvojové propasti mezi globálním severem a jihem, s cílem prosadit spravedlnost, udržitelnost a společnou prosperitu. Profesor Calland zdůrazňuje, že mezinárodní spolupráce je v rozděleném světě důležitější než kdy jindy, zejména vzhledem k existenčním výzvám, kterým lidstvo čelí. Úspěšné vydání společné deklarace by mohlo dokázat, že konsensu lze dosáhnout i bez účasti nejmocnější země světa.

4. listopadu 2025 11:13

Masakr v Súdánu je vidět z vesmíru. Svět nadále sedí se založenýma rukama

Související

Summit G20

Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán

Spojenci Ukrajiny se chystají na summitu G20 v Jihoafrické republice usilovat o posílení mírového plánu navrženého Spojenými státy. Britský premiér Sir Keir Starmer prohlásil, že se lídři pokusí stávající návrh "posílit" pro další fázi vyjednávání. Schůzka G20 začíná den po varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jeho země čelí jednomu z nejtěžších okamžiků ve své historii kvůli tlaku na přijetí plánu, jehož uniklé detaily se jeví jako vstřícné k Moskvě. 

Více souvisejících

G20 Summit G20 Donald Trump

Aktuálně se děje

před 50 minutami

Summit G20

Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA

Jihoafrická republika, jako první africká země hostící summit G20, doufala, že využije své předsednictví k prosazení klíčových témat rozvojových zemí, jako je zlevnění půjček pro tyto státy. Rozvojové země totiž platí dvakrát až čtyřikrát vyšší úroky z dluhů než vyspělé ekonomiky. Mezi další cíle víkendového summitu patří zajištění financování boje proti změně klimatu a zvýšení účasti afrických zemí v mezinárodních fórech.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Jair Bolsonaro

Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl v sobotu zadržen ve své rezidenci v hlavním městě Brazílie, a to jen několik dní předtím, než měl nastoupit výkon trestu za vedení pokusu o převrat. Informaci potvrdil server CNN. Federální policie ve svém prohlášení uvedla, že vykonala příkaz k preventivnímu zatčení, o který sama požádala a který byl schválen Nejvyšším soudem.

před 4 hodinami

Steve Witkoff

Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie

Nový mírový plán amerického vyslance Stevea Witkoffa, který představuje 28 bodů pro dosažení příměří na Ukrajině, vyvolal v Bruselu rozhořčení a hrozí, že zmaří snahy Evropské unie financovat ukrajinské válečné úsilí, píše Politico. Evropští diplomaté a úředníci se obávají, že tento plán, jenž počítá s využitím zmobilizovaných ruských státních aktiv k americkému zisku, zhatí jejich vlastní návrh na půjčku Kyjevu krytou těmito fondy.

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek odolal výzvám k odvolání svého nejmocnějšího poradce Andrije Jermaka, a to i přes sílící korupční skandál, který se kolem něj točí. Jermak, který je považován za druhého nejvlivnějšího muže v Kyjevě, zůstává ve své funkci, přestože čelí tlaku ze strany členů prezidentovy vlastní strany, opozičních zákonodárců i prodemokratických kontrolních orgánů.

před 7 hodinami

Obyvatelé Ukrajiny se před invazí ruské armády schovali do krytů

"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť

Obyvatelé starobylého ukrajinského města Černihiv, které je známé svými středověkými katedrálami, se potýkají s rozsáhlými výpadky elektrického proudu a chladem v důsledku ruských útoků. Valentina Ivanivna ukázala novou čelovku, dárek od vnuka, kterou používá většinu večerů při domácích pracích, jako je vaření večeře nebo mytí nádobí. Vysvětlila, že bez elektřiny není možné nic plánovat, dokonce ani pozvat lidi na čaj, protože nefunguje rychlovarná konvice, což je stresující a vyčerpávající.

před 8 hodinami

Summit G20

Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán

Spojenci Ukrajiny se chystají na summitu G20 v Jihoafrické republice usilovat o posílení mírového plánu navrženého Spojenými státy. Britský premiér Sir Keir Starmer prohlásil, že se lídři pokusí stávající návrh "posílit" pro další fázi vyjednávání. Schůzka G20 začíná den po varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jeho země čelí jednomu z nejtěžších okamžiků ve své historii kvůli tlaku na přijetí plánu, jehož uniklé detaily se jeví jako vstřícné k Moskvě. 

včera

včera

včera

včera

Vladimír Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku

Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza

Opakovat stále dokola stejnou neúspěšnou taktiku může být definicí šílenství, nebo, záleží na úhlu pohledu, ruskou vyjednávací strategií. Široce medializovaný a uniklý návrh 28bodového plánu prezidenta Donalda Trumpa představuje pro Kyjev děsivý krok zpět. Na jeho koncepci se podíleli Rusové, kteří předstírali zájem o mír, a byl šířen Ukrajinci a Evropany, kteří věřili, že pro svůj absurdní obsah se rozpadne při prvním kontaktu s veřejností.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že se jeho země nachází v "jednom z nejtěžších okamžiků" své historie. Důvodem je návrh na ukončení bojů, který vypracovaly Spojené státy a který vyvíjí tlak na Kyjev. Od Ukrajiny se v něm očekává, že postoupí část území, omezí velikost své armády a slíbí, že nevstoupí do NATO, a to výměnou za konec války.

včera

Jaderná elektrárna, ilustrační foto

Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě

Japonsko se přiblížilo ke schválení obnovení provozu své největší jaderné elektrárny na světě, což by znamenalo její první spuštění od havárie ve Fukušimě v roce 2011. Hideyo Hanazumi, guvernér prefektury Niigata, kde se nachází elektrárna Kashiwazaki-Kariwa, potvrdil, že dal zelenou pro částečné obnovení provozu.

včera

Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023.

Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali

I přes to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil ochotu spolupracovat s administrativou prezidenta Trumpa na jeho "vizi" ukončení konfliktu, Rusko prohlašuje, že k němu dosud nedorazil žádný oficiální dokument s americkým mírovým plánem. Tento široce probíraný americký návrh zahrnuje body, které Kyjev v minulosti zásadně odmítal. Jde například o postoupení dosud kontrolovaných částí východní Doněcké oblasti, snížení početního stavu ukrajinské armády a závazek nevstoupit do NATO.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva

Mluvčí německého kancléře Friedricha Merze potvrdil, že Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer hovořili dnes ráno s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oficiální prohlášení, vydané v němčině, uvádí, že lídři potvrdili svou "neochvějnou a plnou podporu Ukrajině na cestě k trvalému a spravedlivému míru."

včera

Sanae Takaichi

Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?

Jen několik týdnů poté, co se ujala funkce, se japonská premiérka Sanae Takaichi ocitla tváří v tvář důsledkům překročení čínské červené linie ve vztahu k Tchaj-wanu. Poté, co Takaichi naznačila, že by Japonsko mohlo vojensky reagovat, pokud by se Čína pokusila ovládnout Tchaj-wan silou, Peking aktivoval svůj ekonomický nátlak. Učinil tak varování před cestováním a studiem v Japonsku, naznačil, že japonské mořské plody nebudou mít na čínském trhu místo, a rozpoutal vlnu nacionalistické zuřivosti namířené proti premiérce.

včera

Luiz Inácio Lula da Silva

Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil delegátům na konferenci COP30, že svůj návrh plánu pro přechod od fosilních paliv vezme na summit G20 v Johannesburgu, kde za něj bude aktivně bojovat. Učinil tak i navzdory zprávám, že petrostáty plán odmítají přijmout. Před odletem z konference COP30 v Belému tato vůdčí postava globálního jihu sdělila zástupcům občanské společnosti, že je připraven bojovat za svůj návrh na postupné ukončení využívání ropy, uhlí a plynu na jakémkoli fóru, které bude nutné.

včera

Friedrich Merz (CDU)

Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským

Předseda Evropské rady António Costa otevřeně přiznal, že Evropská unie nebyla o americkém plánu pro ukončení války na Ukrajině informována. Z tohoto důvodu podle něj "nedává smysl" se k němu vyjadřovat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová však reagovala o něco diplomatičtěji, když uvedla, že EU úzce spolupracuje se Zelenským a "Koalicí ochotných" na dosažení spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu.

včera

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání

Evropští a ukrajinští představitelé odmítli nejnovější návrh Donalda Trumpa na mírovou dohodu, která by nepřiměřeně zvýhodňovala Moskvu. Varují, že ustupování Rusku jen povzbudí Vladimira Putina k dalším útokům, a to i na státy NATO. Kaja Kallasová, nejvyšší diplomatka Evropské unie, sdělila týmu amerického prezidenta, že jejich 28bodový plán příměří nemůže uspět bez podpory Kyjeva a evropských vlád. Ty jsou nyní největšími dárci pro ukrajinské válečné úsilí.

včera

Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?

Od 10. prosince budou společnosti provozující sociální média v Austrálii povinny přijmout "přiměřené kroky" k zajištění toho, aby si děti mladší 16 let nemohly na jejich platformách zakládat účty. Zároveň budou muset existující účty takových uživatelů deaktivovat nebo odstranit. Vláda tvrdí, že tento zákaz, který je celosvětově první svého druhu a mezi rodiči populární, má za cíl snížit "tlaky a rizika," kterým jsou děti na sociálních sítích vystaveny. Tato rizika plynou z designových funkcí, jež je nabádají trávit více času u obrazovek, a zároveň jim servírují obsah, který může poškodit jejich zdraví a pohodu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy