Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost

Jakub Jurek

Jakub Jurek

25. listopadu 2025 17:05

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump se před pár dny nechal opět slyšet, že ukrajinské vedení není dostatečně vděčné za pomoc Spojených států v obranné válce proti Ruské federaci. Ve skutečnosti ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v desítkách případů, z nichž se podařilo zdokumentovat bezmála osm desítek. Jen od velké únorové hádky v Bílém domě šlo o 29 poděkování směřujících do USA.

Americká stanice CNN přinesla přehled 78 případů za poslední čtyři roky, kdy ukrajinský prezident Zelenskyj Američanům poděkoval. První z nich se odehrál ještě před ruskou invazí, dne 21. ledna 2022. „Děkuji americkému prezidentovi za bezprecedentní diplomatickou a vojenskou podporu,“ uvedl Zelenskyj na sociální síti X.

Další poděkování přišlo ve video vzkazu americkému Kongresu dne 16. března 2022. „Dámy a pánové, přátelé, Ukrajina je vděčná Spojeným státům za jejich obrovskou podporu, za vše, co pro nás udělala vaše vláda a váš lid, za zbraně a munici pro výcvik, za finanční pomoc, za vedoucí úlohu ve svobodném světě, která nám pomáhá vyvíjet ekonomický tlak na agresora. Jsem vděčný prezidentu Bidenovi za jeho osobní zapojení, za jeho upřímný závazek bránit Ukrajinu a demokracii po celém světě. Jsem vám vděčný za rezoluci, která uznává všechny, kdo páchají zločiny proti Ukrajině, proti ukrajinskému lidu, jako válečné zločince,“ shrnul ukrajinský lídr.

Poděkování se opakovala se železnou pravidelností, ať už prostřednictvím sociálních sítí, přímých přenosů do Kongresu nebo během různých mítinků mezinárodních organizací, jako je G7 nebo G20. Například v momentě, kdy se Zelenskyj dostavil do Kongresu osobně dne 21. prosince 2022, řekl: „Nyní, v tomto zvláštním vánočním období, bych chtěl poděkovat vám všem. Děkuji každé americké rodině, která si váží tepla svého domova a přeje stejné teplo i ostatním lidem. Děkuji prezidentu Bidenovi a oběma stranám, Senátu i Sněmovně reprezentantů, za vaši neocenitelnou pomoc.“

„Děkuji vašim městům a občanům, kteří letos podporovali Ukrajinu, kteří přijali naše Ukrajince, naše lidi, kteří mávali našimi národními vlajkami, kteří nám pomáhali. Děkuji vám všem, od všech, kteří jsou nyní na frontě, od všech, kteří čekají na vítězství. Finanční pomoc je také velmi důležitá a rád bych vám poděkoval, moc vám děkuji, děkuji za oba finanční balíčky, které jste nám již poskytli, i za ty, o kterých možná budete ochotni rozhodnout,“ dodal prezident.

Americkou podporu zmiňoval Zelenskyj i ve vzkazech v ukrajinském jazyce, které směřoval svým spoluobčanům. „Jsem vděčný prezidentu Bidenovi, Kongresu – oběma stranám – a americkému lidu za jejich silnou podporu a vedení – vedení, které pomáhá sjednotit svět za účelem ochrany životů a mezinárodního řádu založeného na pravidlech,“ řekl Ukrajincům dne 9. října 2023.

Na jeho vzkazech lze s odstupem měsíců sledovat, jak se vztahy mezi USA a Ukrajinou nadále prohlubovaly. „Důležité je, že dohoda se Spojenými státy nyní stanoví podporu Ukrajině jak v době války, tak v době míru. Je skutečně dlouhodobá. Máme stejnou vizi míru – míru, který je spravedlivý pro náš lid. Děkuji vám, pane prezidente Bidene, děkuji oběma stranám a komorám Kongresu, děkuji vám, Ameriko!“ prohlásil v dalším vzkazu Ukrajincům dne 11. června 2024.

Děkoval také americkým pracovníkům, když 22. září 2024 navštívil muniční závod v Pensylvánii. „Řekl jste, že zde pracuje 400 lidí. Ale já jsem sem velmi chtěl přijít a poděkovat vám; 400 lidí zachránilo miliony Ukrajinců díky výsledkům vaší práce. Jsem vám velmi vděčný. Jen od obyčejných Ukrajinců k vám,“ vzkázal jim.

Poté, co nastoupil do Bílého domu Donald Trump, celková atmosféra americko-ukrajinských vztahů se změnila. Zejména po vyostřené návštěvě, kdy se Zelenskyj pohádal jak s prezidentem Trumpem, tak viceprezidentem JD Vancem, kteří ho obvinili z nevděčnosti. „Děkuji, Ameriko, děkuji vám za podporu, děkuji vám za návštěvu. Děkuji prezidentovi, Kongresu a americkému lidu,“ uvedl Zelenskyj na X jen pár hodin po neúspěšném summitu.

Od této chvíle CNN zaznamenala hned 29 případů, kdy Zelenskyj poděkoval buď přímo Trumpovi, nebo Kongresu a americkému lidu – často zároveň. V nejnovějším vzkazu šel na úplný začátek celé americké podpory proti ruské agresi. „Ukrajina je vděčná Spojeným státům, každému Američanovi a osobně prezidentu Trumpovi za pomoc, která – počínaje raketami Javelin – zachraňuje životy Ukrajinců,“ napsal prezident v neděli na X.

Celý přehled tak ukazuje prostý fakt: tvrzení o údajné nevděčnosti neodpovídají doložené realitě. Problém neleží v absenci poděkování, ale v tom, jak jsou tato gesta interpretována v měnící se politické atmosféře. Když CNN zdokumentuje desítky konkrétních projevů vděčnosti, zatímco americká politická reprezentace – včetně Trumpa – pracuje s narativem opaku, nejde o spor o fakta, ale o jejich výklad. 

Stejná slova mohou v různých mocenských konstelacích působit buď jako partnerství, nebo jako nedostatečný projev podřízenosti. Reakce na výroky Zelenského tak nevypovídají ani tak o jeho postoji, jako spíše o tom, v jakém politickém rámci je zrovna čten. To je podstatné, protože realitu zjevně neurčují samotné děkovné vzkazy, ale ochota adresátů je uznat.

před 3 hodinami

Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci

Související

Volodymyr Zelenskyj Analýza

Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci

Zatímco Ukrajina řeší jeden z nejhorších korupčních skandálů za poslední léta, stále existuje otázka, zda může uspět tam, kde jiné postsovětské státy selhávaly. Zkušenosti střední Evropy ukazují, že bez razantního potlačení klientelismu a nezávislé justice není evropská integrace možná. Česko a Slovensko musely svou důvěryhodnost tvrdě vybojovat, Rumunsko a Bulharsko platí za odkládání reforem dodnes. Ukrajina nyní čelí stejnému testu, je na ni ale kladen daleko větší geopolitický tlak.
Dmytro Zolotukhin Rozhovor

Trumpův mírový plán? Ruský dokument nestojí ani za papír, na kterém je napsán, říká Zolotukhin

Plán na zmrazení fronty v Záporoží a Chersonu se prezentuje jako krok k ukončení bojů, ve skutečnosti však podle ukrajinského experta na národní bezpečnost Dmytra Zolotukhyina přináší zásadní politická i bezpečnostní rizika. Ukrajina nebude „obchodovat s ukrajinským územím“ a jakékoli omezení její suverenity by jen posílilo ruský tlak, jak řekl exkluzivně pro EuroZprávy.cz. „Jedinou prioritou je zastavit zabíjení lidí,“ varuje. Zdůraznil, že návrhy, které Ukrajina nemůže přijmout, mír nepřinesou.

Více souvisejících

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Donald Trump válka na Ukrajině Ukrajina EU (Evropská unie)

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost

Americký prezident Donald Trump se před pár dny nechal opět slyšet, že ukrajinské vedení není dostatečně vděčné za pomoc Spojených států v obranné válce proti Ruské federaci. Ve skutečnosti ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v desítkách případů, z nichž se podařilo zdokumentovat bezmála osm desítek. Jen od velké únorové hádky v Bílém domě šlo o 29 poděkování směřujících do USA.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům

Itálií hýbe případ britsko-australské rodiny, které soud odebral tři děti kvůli životu v izolované a hygienicky nevyhovující usedlosti v lesích Abruzza. Zásah následoval po otravě houbami a šetření sociálních služeb. Rodiče zásadně nesouhlasí a tvrdí, že jsou trestáni za volbu žít mimo systém. Kauza vyvolala politické spory i silnou veřejnou podporu rodiny, o jejímž osudu rozhodnou nadcházející posudky.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci

Zatímco Ukrajina řeší jeden z nejhorších korupčních skandálů za poslední léta, stále existuje otázka, zda může uspět tam, kde jiné postsovětské státy selhávaly. Zkušenosti střední Evropy ukazují, že bez razantního potlačení klientelismu a nezávislé justice není evropská integrace možná. Česko a Slovensko musely svou důvěryhodnost tvrdě vybojovat, Rumunsko a Bulharsko platí za odkládání reforem dodnes. Ukrajina nyní čelí stejnému testu, je na ni ale kladen daleko větší geopolitický tlak.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Dmytro Zolotukhin

Trumpův mírový plán? Ruský dokument nestojí ani za papír, na kterém je napsán, říká Zolotukhin

Plán na zmrazení fronty v Záporoží a Chersonu se prezentuje jako krok k ukončení bojů, ve skutečnosti však podle ukrajinského experta na národní bezpečnost Dmytra Zolotukhyina přináší zásadní politická i bezpečnostní rizika. Ukrajina nebude „obchodovat s ukrajinským územím“ a jakékoli omezení její suverenity by jen posílilo ruský tlak, jak řekl exkluzivně pro EuroZprávy.cz. „Jedinou prioritou je zastavit zabíjení lidí,“ varuje. Zdůraznil, že návrhy, které Ukrajina nemůže přijmout, mír nepřinesou.

před 6 hodinami

Donald Trump

Trump pojede do Číny, jejího prezidenta pak pohostí v USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že souhlasil s návštěvou Číny v dubnu příštího roku. Setká se tam s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Toho zároveň Američané pozvali na návštěvu Spojených států amerických. Informovala o tom BBC po telefonickém hovoru mezi oběma politiky. 

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Evropa narazila na realitu. Kreml odmítá přepracovaný návrh, Kyjev stojí před nemožnou volbou

Evropští lídři po ženevských jednáních hlásí posun v debatě o ukrajinském příměří, přestože Moskva okamžitě odmítla přepracovaný návrh dohody. Roste tak riziko návratu k původnímu americkému plánu, který by po Kyjevu vyžadoval zásadní ústupky. Ukrajina se může ocitnout pod tlakem přijmout řešení diktované Washingtonem a Moskvou, zatímco Evropa se stále není schopna shodnout na použití zmrazených ruských aktiv ani na hlubší bezpečnostní angažovanosti.

před 7 hodinami

Jorga Kotrbová

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová

Českou hereckou obec zasáhla v posledním listopadovém týdnu smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřela významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Informovala o tom Herecká asociace. 

před 7 hodinami

Hasiči zasahují po další vlně ruských útoků. (25.11.2025)

Ukrajina a Rusko si vyměnily masivní údery. Kyjev zažil jednu z nejkrušnějších nocí, šest mrtvých

Rusko hlásí zničení stovek ukrajinských dronů, zatímco Kyjev zažil jednu z nejdramatičtějších nocí letošního roku, během níž zemřelo minimálně šest lidí. Rakety a drony zasáhly obytné čtvrti, energetická zařízení i výškové domy, kde záchranáři hledají oběti v troskách. Útoky přicházejí v době mírových jednání, které podle Kyjeva Moskva doprovází eskalací násilí a systematickým tlakem na civilní infrastrukturu.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Aktualizováno včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Češi budou mít v baráži o MS výhodu domácího prostředí. Nejprve se utkají s Irskem

Ostře sledovaný los ve švýcarském Curychu rozhodl o složení jarní baráže o účast na fotbalovém mistrovství světa a tedy i o soupeřích českého národního týmu. Ten se dozvěděl, že bude hrát doma nejen úvodní semifinálový zápas, ale i případný finálový. Semifinálovým soupeřem bude Irsko, v případě postupu čeká jeden z dvojice Dánsko-Severní Makedonie. První zápas je na programu 26. března 2026, finále se pak bude hrát 31. března 2026.  

včera

Dánská vlajka

Dánsko jako inspirace, jak řešit migraci. Model má přísný, ale účinný

Spojené království zpřísňuje azylovou politiku a přebírá prvky dánského modelu, který už od roku 2015 kombinuje tvrdé kroky vůči žadatelům s důrazem na sociální soudržnost. Dánsko díky restrikcím výrazně snížilo počty žádostí, ale čelí kritice za právní i sociální dopady. Příběhy migrantů i varování expertů ukazují, že odrazující opatření mají limity. Evropské státy proto musí hledat rovnováhu mezi kontrolou a otevřeností.

včera

Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

ANO, SPD a Motoristé udělali další pokrok, co se týká vzniku nové vlády. Premiérský kandidát rodící se koalice Andrej Babiš (ANO) již obdržel nominace na ministry i od dvou dalších stran. Uvedl to v pondělí pro televize CNN Prima News a Nova. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy