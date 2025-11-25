Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost

Americký prezident Donald Trump se před pár dny nechal opět slyšet, že ukrajinské vedení není dostatečně vděčné za pomoc Spojených států v obranné válce proti Ruské federaci. Ve skutečnosti ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v desítkách případů, z nichž se podařilo zdokumentovat bezmála osm desítek. Jen od velké únorové hádky v Bílém domě šlo o 29 poděkování směřujících do USA.
Americká stanice CNN přinesla přehled 78 případů za poslední čtyři roky, kdy ukrajinský prezident Zelenskyj Američanům poděkoval. První z nich se odehrál ještě před ruskou invazí, dne 21. ledna 2022. „Děkuji americkému prezidentovi za bezprecedentní diplomatickou a vojenskou podporu,“ uvedl Zelenskyj na sociální síti X.
Další poděkování přišlo ve video vzkazu americkému Kongresu dne 16. března 2022. „Dámy a pánové, přátelé, Ukrajina je vděčná Spojeným státům za jejich obrovskou podporu, za vše, co pro nás udělala vaše vláda a váš lid, za zbraně a munici pro výcvik, za finanční pomoc, za vedoucí úlohu ve svobodném světě, která nám pomáhá vyvíjet ekonomický tlak na agresora. Jsem vděčný prezidentu Bidenovi za jeho osobní zapojení, za jeho upřímný závazek bránit Ukrajinu a demokracii po celém světě. Jsem vám vděčný za rezoluci, která uznává všechny, kdo páchají zločiny proti Ukrajině, proti ukrajinskému lidu, jako válečné zločince,“ shrnul ukrajinský lídr.
Poděkování se opakovala se železnou pravidelností, ať už prostřednictvím sociálních sítí, přímých přenosů do Kongresu nebo během různých mítinků mezinárodních organizací, jako je G7 nebo G20. Například v momentě, kdy se Zelenskyj dostavil do Kongresu osobně dne 21. prosince 2022, řekl: „Nyní, v tomto zvláštním vánočním období, bych chtěl poděkovat vám všem. Děkuji každé americké rodině, která si váží tepla svého domova a přeje stejné teplo i ostatním lidem. Děkuji prezidentu Bidenovi a oběma stranám, Senátu i Sněmovně reprezentantů, za vaši neocenitelnou pomoc.“
„Děkuji vašim městům a občanům, kteří letos podporovali Ukrajinu, kteří přijali naše Ukrajince, naše lidi, kteří mávali našimi národními vlajkami, kteří nám pomáhali. Děkuji vám všem, od všech, kteří jsou nyní na frontě, od všech, kteří čekají na vítězství. Finanční pomoc je také velmi důležitá a rád bych vám poděkoval, moc vám děkuji, děkuji za oba finanční balíčky, které jste nám již poskytli, i za ty, o kterých možná budete ochotni rozhodnout,“ dodal prezident.
Americkou podporu zmiňoval Zelenskyj i ve vzkazech v ukrajinském jazyce, které směřoval svým spoluobčanům. „Jsem vděčný prezidentu Bidenovi, Kongresu – oběma stranám – a americkému lidu za jejich silnou podporu a vedení – vedení, které pomáhá sjednotit svět za účelem ochrany životů a mezinárodního řádu založeného na pravidlech,“ řekl Ukrajincům dne 9. října 2023.
Na jeho vzkazech lze s odstupem měsíců sledovat, jak se vztahy mezi USA a Ukrajinou nadále prohlubovaly. „Důležité je, že dohoda se Spojenými státy nyní stanoví podporu Ukrajině jak v době války, tak v době míru. Je skutečně dlouhodobá. Máme stejnou vizi míru – míru, který je spravedlivý pro náš lid. Děkuji vám, pane prezidente Bidene, děkuji oběma stranám a komorám Kongresu, děkuji vám, Ameriko!“ prohlásil v dalším vzkazu Ukrajincům dne 11. června 2024.
Děkoval také americkým pracovníkům, když 22. září 2024 navštívil muniční závod v Pensylvánii. „Řekl jste, že zde pracuje 400 lidí. Ale já jsem sem velmi chtěl přijít a poděkovat vám; 400 lidí zachránilo miliony Ukrajinců díky výsledkům vaší práce. Jsem vám velmi vděčný. Jen od obyčejných Ukrajinců k vám,“ vzkázal jim.
Poté, co nastoupil do Bílého domu Donald Trump, celková atmosféra americko-ukrajinských vztahů se změnila. Zejména po vyostřené návštěvě, kdy se Zelenskyj pohádal jak s prezidentem Trumpem, tak viceprezidentem JD Vancem, kteří ho obvinili z nevděčnosti. „Děkuji, Ameriko, děkuji vám za podporu, děkuji vám za návštěvu. Děkuji prezidentovi, Kongresu a americkému lidu,“ uvedl Zelenskyj na X jen pár hodin po neúspěšném summitu.
Od této chvíle CNN zaznamenala hned 29 případů, kdy Zelenskyj poděkoval buď přímo Trumpovi, nebo Kongresu a americkému lidu – často zároveň. V nejnovějším vzkazu šel na úplný začátek celé americké podpory proti ruské agresi. „Ukrajina je vděčná Spojeným státům, každému Američanovi a osobně prezidentu Trumpovi za pomoc, která – počínaje raketami Javelin – zachraňuje životy Ukrajinců,“ napsal prezident v neděli na X.
Celý přehled tak ukazuje prostý fakt: tvrzení o údajné nevděčnosti neodpovídají doložené realitě. Problém neleží v absenci poděkování, ale v tom, jak jsou tato gesta interpretována v měnící se politické atmosféře. Když CNN zdokumentuje desítky konkrétních projevů vděčnosti, zatímco americká politická reprezentace – včetně Trumpa – pracuje s narativem opaku, nejde o spor o fakta, ale o jejich výklad.
Stejná slova mohou v různých mocenských konstelacích působit buď jako partnerství, nebo jako nedostatečný projev podřízenosti. Reakce na výroky Zelenského tak nevypovídají ani tak o jeho postoji, jako spíše o tom, v jakém politickém rámci je zrovna čten. To je podstatné, protože realitu zjevně neurčují samotné děkovné vzkazy, ale ochota adresátů je uznat.
