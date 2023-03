Turecko začalo bránit exportu sankcionovaného zboží do Ruska

Západní země v uplynulých měsících Ankaru kritizovaly za to, že údajně pomáhá Moskvě obcházet uvalené sankce na některé druhy civilního zboží, které může mít i vojenské využití. Jednalo se například o elektroniku či mikročipy. Omezení nechtělo turecké ministerstvo obchodu a průmyslu komentovat.

Restrikce podle agentury Reuters začaly platit od 1. března. Podle šéfa asociace exportérů v Istanbulu Çetina Tecdelioglua vláda vytvořila seznam zboží, jehož přeprava do Ruska je zakázaná, a rozdala ho firmám. "Zboží na seznamu je do Ruska blokováno, a to nezávisle na tom, z jaké země pochází," řekl agentuře Reuters Tecdelioglu. Podle něj se zákaz ale nevztahuje na produkty vyrobené v Turecko, a to i v případě, že obsahuje součástky ze zahraničí.

Podle nejmenovaného unijního diplomata Ankara slíbila, že bude blokovat takzvané reexporty do Ruska u zboží, které se nachází na sankčních seznamech USA, Británie či EU. Jednalo se například o polovodiče, které Rusko může využívat i při výrobě zbraní.

Ankara dlouho čelila kritice, že umožňuje Rusku obcházet sankce. Ačkoliv je Turecko členem Severoatlantické aliance, po invazi na Ukrajině nezavedlo proti Moskvě žádná obchodní omezení. V loňském roce zaznamenal zahraniční obchod mezi oběma zeměmi nárůst.