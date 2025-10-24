Týmy v Gaze zkoumají známky mučení na vrácených tělech, čelí však kritickému nedostatku zdrojů

Libor Novák

24. října 2025 13:27

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Forenzní tým v nemocnici Nasser v Gaze čelí obrovským výzvám po přijetí 195 těl vrácených izraelskými úřady v rámci výměny za 13 izraelských rukojmích. K předání těl došlo po dohodě o příměří Donalda Trumpa. Těla, transportovaná Červeným křížem v chladicích vozech, jsou ve špatném stavu a forenzní týmy nemají dostatečné vybavení pro řádné prošetření okolností úmrtí.

Fotografie, které zveřejnily místní zdravotnické úřady, ukazují těla v civilním oblečení nebo jen ve spodním prádle, některá jsou svázaná za zády a mají zavázané oči. Lékaři uvádějí, že některá těla dorazila s látkovými provazy uvázanými kolem krku a nesou mnohé známky zranění. Tým má k dispozici pouze jedinou místnost bez mrazicích jednotek a s minimem zdrojů, což ztěžuje i základní identifikaci, natož hlubší vyšetřování podezření z mučení.

Těla dorazila hluboce zmrazená, a protože nemocnice nemá dostatek chladicích prostor, jejich rozmrazování trvá dny, což znemožňuje řádné provedení pitev (autopsií). Podle Dr. Ahmeda Dheira, vedoucího jednotky, začne po rozmrznutí okamžitě rychlý rozklad, což znemožňuje důkladné prozkoumání pozůstatků. Lékaři tak mohou jen odebírat vzorky a dokumentovat stav těl.

Dr. Alaa al-Astal, člen forenzního týmu, potvrdil, že některá těla vykazovala „známky mučení“. Jednalo se například o modřiny, stopy po utaženém svazování na zápěstích a kotnících a hluboké rýhy po páskách přes oči. U některých případů bylo svázání tak těsné, že vedlo k přerušení krevního oběhu a poškození tkáně. Dr. Astal dále upozornil na provazy kolem krku, kde se v jednom případě nacházela rýha. K určení, zda došlo k uškrcení, by byla nezbytná pitva, ta však nebyla kvůli zamrznutí těl provedena.

Sameh Jassin Hamad z vládního výboru pro příjem těl pod správou Hamásu hovořil o modřinách a prosakování krve, což by mohlo naznačovat silné bití před smrtí, a o bodných ranách na obličeji či hrudi. Experti oslovení BBC, včetně specialisty na mučení, potvrdili, že i omezené záběry naznačují otázky ohledně zacházení, ale bez pitev nelze dosáhnout konkrétních závěrů. Podle Michaela Pollanena, forenzního patologa z Torontské univerzity, je v Gaze „mezinárodní forenzní pohotovost“ a je nutné provést kompletní autopsie k odhalení pravdy o příčinách smrti. Izraelská armáda odmítá, že by těla svazovala, a trvá na tom, že postupuje v souladu s mezinárodním právem.

Dr. Dheir však poukazuje na to, že rutinní svazování za zády a viditelné stopy na končetinách ukazují na mučení. Poukázal na silné důkazy o rozšířeném zneužívání zadržovaných v izraelské vazbě, zejména ve vojenském zařízení Sde Teiman. Podle Najiho Abbáse z Izraelské organizace Lékaři za lidská práva byli po měsíce spoutáni a se zakrytýma očima i civilisté, což vedlo k vážným kožním infekcím.

Jednou z komplikací je určení, zda jde o bojovníky Hamásu padlé v boji, civilisty, nebo zadržované osoby, které zemřely ve vazbě. Některá těla mají stále maskovací pásky nebo vojenské boty, většina je však obnažená, nebo v civilním oděvu. Sameh Jassin Hamad uvedl, že Izrael poslal identifikaci jen k šesti tělům z celkového počtu 195, přičemž pět z nich bylo chybně pojmenováno. Izraelská armáda na dotaz, zda odebrala prsty a prsty u nohou pro testování DNA, neodpověděla, pouze uvedla, že všechna vrácená těla jsou „bojovníci v Pásmu Gazy“.

Forenznímu týmu byla zaslána data DNA pro zhruba polovinu těl, ale bez informací o datu, okolnostech úmrtí nebo místu a době zadržení. K dnešnímu dni bylo spolehlivě identifikováno pouze asi 50 těl na základě základních údajů, jako je věk nebo dřívější zranění. Dalších 54 neidentifikovaných těl muselo být kvůli akutnímu nedostatku místa pohřbeno v hromadném hrobě. Mnoho rodin se pohřbu zúčastnilo v naději, že pohřbívají svého pohřešovaného syna, manžela nebo bratra. Dohoda o příměří sice přinesla Gaze určitou úlevu, ale rodinám obětí jen velmi malou útěchu.

včera

Mezinárodní soud požaduje vstup pomoci do Gazy, Izrael rozsudek odmítá

J.D. Vance, Marco Rubio

Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat

Viceprezident Spojených států amerických, JD Vance, ve středu prohlásil, že příměří v Gaze, které bylo zprostředkováno Washingtonem, by mohlo Izraeli otevřít cestu k širším spojenectvím na Blízkém východě. Během tiskové konference v Jeruzalémě uvedl, že dohoda je „kritickým kouskem odemčení Abrahamovských dohod". Tím odkazoval na sérii dohod o normalizaci vztahů mezi Izraelem a několika arabskými státy, které byly uzavřeny v roce 2020.
Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?

Plánovaný summit prezidentů Trumpa a Putina o válce na Ukrajině, který se měl konat v Budapešti, byl odložen na neurčito. Záměr uskutečnit setkání "během dvou týdnů, nebo tak nějak," který americký prezident zmínil jen před několika dny, se nerealizoval. Zrušena byla i předběžná schůzka ministrů zahraničí obou zemí. Prezident Trump v Bílém domě v úterý odpoledne prohlásil, že nechce mít "zbytečnou schůzku" a že nechtěl marnit čas. 

Pásmo Gazy lékaři

před 30 minutami

Ilustrační foto

před 43 minutami

Volební štáb Motoristů

Motoristům nesmí připadnout životní prostředí. Následovala by likvidace jedné z nejdražších českých politik

Andrej Babiš stojí před zásadním rozhodnutím, zda zachovat, nebo obětovat jednu z nejdražších a nejpracněji vybudovaných politik moderní České republiky – ochranu životního prostředí. Pokud by hnutí Motoristé sobě získalo kontrolu nad resortem, hrozí rozpad systému, který se budoval desítky let a stál stovky miliard. Babiš má možnost volby. Buď může hájit kontinuitu, nebo z Česka udělat laboratoř krátkozrakého populismu a baštu automobilového a průmyslového lobbingu.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj dorazil do Británie. Sešel se s králem Karlem III.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se potřetí v tomto roce sešel s britským králem Karlem III. u příležitosti jeho návštěvy Evropy. Prezident Zelenskyj dorazil na hrad Windsor, kde mu byla vzdána vojenská pocta, během níž zazněla ukrajinská národní hymna. Král Karel III. již dříve vyjádřil pevnou podporu Ukrajině, když odsoudil „nepopsatelnou agresi“ a „nevyprovokovaný útok Ruska“ na ukrajinskou půdu. 

před 3 hodinami

Prezident Trump

Donald Trump se na pozadí obchodní války příští týden sejde se Si Ťin-pchingem

Bílý dům potvrdil, že se prezident Spojených států Donald Trump 30. října setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Tato dlouho plánovaná schůzka se uskuteční při příležitosti summitu Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), který se koná ve dnech 31. října až 1. listopadu v jihokorejském Gyeongju.

před 4 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Místo summitu sankce. Jak Trump během jediného týdne změnil postoj k Putinovi?

Americký prezident Donald Trump oznámil zrušení plánovaného summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti, ke kterému mělo brzy dojít. Stalo se tak pouhých pět dní poté, co Trump po telefonátu s Putinem vyjádřil přesvědčení, že ve snaze ukončit válku na Ukrajině došlo k dostatečnému pokroku. Namísto schůzky ale Trumpova administrativa uvalila na Moskvu nové sankce. Ty jsou vůbec prvními v průběhu Trumpova druhého funkčního období.

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.

před 6 hodinami

včera

Miloš Zeman

Zeman ještě není fit. Na Pražském hradě bude v úterý chybět

Prezident Petr Pavel v úterý potřetí ve funkci předá státní vyznamenání. Z publika však bude oceněným tleskat jen jeden ze dvou žijících exprezidentů. Na Pražský hrad dorazí pouze Václav Klaus. Pavlův předchůdce v úřadu Miloš Zeman totiž pokračuje v rekonvalescenci po nedávné operaci zad. 

včera

včera

Eva Samková zkoušela snowboardový trenažér

Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry

Po dvouleté přestávce způsobené mateřstvím se čeští sportovní fanoušci o nadcházející zimní sportovní sezóně 2025/26 mohou zase v plné polní těšit na snowboardcrossařku Evu Adamczykovou. Dvaatřicetiletá závodnici čeká sezóna se Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo, na kterých by ráda navázala ideálně na zlato ze Soči 2014 či na bronz z Pchjongčchangu 2018.

včera

včera

včera

Větrný rukáv

Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou

Počasí v Evropě má už dnes ovlivnit výrazná tlaková níže, jejíž projevy se nevyhnou ani České republice. Podle meteorologů je nutné počítat se silnějším větrem, jehož rychlost ale nebude úplně extrémní. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

včera

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Finsko tlačí na Trumpa: Ukrajina potřebuje rakety Tomahawk pro útoky na Rusko

Finský premiér Petteri Orpo vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby povolil Ukrajině používat americké řízené střely dlouhého doletu Tomahawk k úderům na cíle hluboko uvnitř Ruska. Orpo, jehož země sdílí s Ruskem 1300 kilometrů dlouhou hranici a patří mezi nejvíce jestřábí evropské země v oblasti bezpečnosti, to uvedl v rozhovoru pro Politico.

včera

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

Mezinárodní soud požaduje vstup pomoci do Gazy, Izrael rozsudek odmítá

Nejvyšší soud Organizace spojených národů, Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (ICJ), ve středu rozhodl, že Izrael musí zajistit základní potřeby Palestinců v Gaze a povolit vstup humanitárním agenturám OSN do enklávy. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon označil rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora za „hanebné“. Verdikt sice není právně závazný, ale ICJ věří, že má „velkou právní váhu a morální autoritu“.

včera

Marija Zacharovová, též Ocelová Marija

EU řeší, co s ruskými aktivy. Rusko hrozí „bolestivou reakcí“, pokud je zabaví

Ruské ministerstvo zahraničí varovalo Evropskou unii před konfiskací zmrazených ruských aktiv, která jsou uložena u společnosti Euroclear. Mluvčí Marija Zacharovová ve čtvrtek prohlásila, že takový krok by byl považován za „krádež“ a vyvolal by „bolestivou reakci“ ze strany Moskvy. Podle ní EU nemá pro takový akt žádný právní základ.

včera

Dmitrij Medveděv

Popírání, hněv a přetrvávající požadavky. Moskva reaguje na americké sankce

Spojené státy uvalily sankce na klíčové ruské ropné giganty, což vyvolalo v Moskvě smršť emocí a rozporuplných reakcí. Prezident Donald Trump tak poprvé přímo zasáhl velké energetické společnosti Rosněfť a Lukoil, což je významný obrat. Reakce spojenců Vladimira Putina se pohybovaly od popírání dopadu přes hněv až po připomínání údajně dojednaných ekonomických dohod.

včera

Marija Zacharovová

Kreml označil jaderná cvičení NATO za "destabilizující," den po vlastním cvičení

Rusko označilo cvičení NATO zahrnující jaderné zbraně za „hluboce destabilizující“ a varovalo, že povedou ke zvýšení napětí a rizika. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že samotná existence „společných jaderných misí“, v rámci nichž země Aliance pravidelně zdokonalují své dovednosti v kolektivním použití amerických jaderných zbraní nasazených v Evropě, je krajně destabilizující. NATO provedlo své hlavní každoroční jaderné cvičení tento měsíc, převážně v Severním moři, daleko od Ruska a Ukrajiny. Zacharovová zdůraznila, že Moskva nebude tato cvičení ignorovat a zohlední je při svém vojenském plánování.

včera

Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?

V roce 2024 shořelo na Ukrajině téměř milion hektarů půdy, což je více než dvojnásobek plochy spálené ve stejném období v celé Evropské unii. Zatímco požáry v horkém a suchém počasí podporovaly miny a ostřelování, záběry z dronů útočících na hasiče vyvolávají otázku válečných zločinů. Analýza satelitních snímků, monitorovacích dat a svědectví z místa spojuje ničení ukrajinských lesů přímo s ruskou invazí. Nejvíce zasažené oblasti se táhnou v oblouku podél frontové linie.

