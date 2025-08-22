Úctyhodná statistika Helsinek. Autonehody se rok obešly bez úmrtí

Tereza Marešová

22. srpna 2025 18:38

Finská policie, ilustrační fotografie.
Finská policie, ilustrační fotografie. Foto: poliisi.fi

Helsinky nezaznamenaly ani jednu smrtelnou dopravní nehodu za uplynulý rok, jak tento týden odhalili městští úředníci. Poslední smrtelná nehoda ve městě se stala začátkem července 2024 na ulici Keinulaudantie v městské části Kontula.

Smrtelné nehody jsou stále běžné ve velkých městech. Dosáhnout celoročního období bez jedné takové nehody je pro většinu měst ohromný úspěch — natož pro evropskou metropoli. Roni Utriainen, dopravní inženýr z městského odboru pro životní prostředí, sdělil podle serveru Politico finskému tisku, že za tímto úspěchem stojí „mnoho faktorů… ale omezení rychlosti je jedním z nejdůležitějších“.

Na základě dat, která ukazují, že riziko usmrcení chodce se sníží na polovinu, pokud dojde ke zpomalení nárazu automobilu z 40 na 30 km/h, zavedli úředníci v roce 2021 nižší rychlostní limit ve většině rezidenčních oblastí Helsinek a v centru města.

Tato omezení byla prosazena pomocí 70 nových radarů a strategie policejního dohledu vycházející z národní politiky „Vision Zero“, jejímž cílem je dosáhnout nulového počtu zranění a úmrtí v dopravě. Data shromážděná organizací Liikenneturva, která se v zemi stará o bezpečnost silničního provozu, ukazují, že počet úmrtí v dopravě v Helsinkách od té doby klesá. „Veřejná doprava v Helsinkách je vynikající, což snižuje používání automobilů,“ říká Roni Utriainen.

Podle serveru DailyGood Utriainen dále zdůrazňuje, že za úspěchem stojí dlouhodobé politiky mobility založené na datech a strategie rozvoje města, které proměnily dříve automobilově orientované hlavní město. V mnoha částech města byly záměrně zúženy silnice a vysázeny stromy s cílem „znepříjemnit“ jízdu řidičům – předpokladem je, že složitější městská krajina přiměje řidiče k větší opatrnosti v oblastech s výskytem lidí.

Město také investovalo do nové pěší a cyklistické infrastruktury, včetně rozsáhlé sítě cyklostezek o délce přes 1 500 kilometrů. Posílilo svou síť veřejné dopravy bezemisními a autonomními autobusy a získalo financování od Evropské investiční banky na novou tramvajovou trať.

Utriainen uvedl, že tyto vylepšení pomohly „snížit používání aut a tím i počet vážných nehod“. Statistiky ukazují, že mezi lety 2003 a 2023 klesl počet zranění při dopravních nehodách ve městě ze 727 na pouhých 14.

Aktuální strategie bezpečnosti silničního provozu Helsinek pro období 2022–2026 se blíží k dokončení. Zaměřila se na zlepšení bezpečnosti dětí, mládeže, chodců a cyklistů prostřednictvím bezpečnějších přechodů pro chodce a chytřejšího návrhu křižovatek. Velká část plánování byla založena na datech, což umožnily vylepšené nástroje pro monitorování dopravy.

Utriainen přičítá zlepšení desetiletím vytrvalého úsilí. „Směr byl pozitivní už roky,“ řekl a poukázal na to, že v roce 2019 nebyl v Helsinkách při dopravních nehodách zabit žádný chodec. Dopravní vzdělávání se také zlepšilo, ale Utriainen podle serveru Yle zdůraznil, že zásluhu mají všichni účastníci silničního provozu – řidiči, cyklisté a chodci.

V roce 2023 přišlo v důsledku dopravních nehod v Evropě o život 20 380 lidí; v loňském roce to bylo 19 800. V celé EU je to pokles o skoro tři procenta. 

před 4 hodinami

Putin nás chce vlákat do pasti, varuje šéfka unijní diplomacie Kallasová

