Úctyhodná statistika Helsinek. Autonehody se rok obešly bez úmrtí

Helsinky nezaznamenaly ani jednu smrtelnou dopravní nehodu za uplynulý rok, jak tento týden odhalili městští úředníci. Poslední smrtelná nehoda ve městě se stala začátkem července 2024 na ulici Keinulaudantie v městské části Kontula.
Smrtelné nehody jsou stále běžné ve velkých městech. Dosáhnout celoročního období bez jedné takové nehody je pro většinu měst ohromný úspěch — natož pro evropskou metropoli. Roni Utriainen, dopravní inženýr z městského odboru pro životní prostředí, sdělil podle serveru Politico finskému tisku, že za tímto úspěchem stojí „mnoho faktorů… ale omezení rychlosti je jedním z nejdůležitějších“.
Na základě dat, která ukazují, že riziko usmrcení chodce se sníží na polovinu, pokud dojde ke zpomalení nárazu automobilu z 40 na 30 km/h, zavedli úředníci v roce 2021 nižší rychlostní limit ve většině rezidenčních oblastí Helsinek a v centru města.
Tato omezení byla prosazena pomocí 70 nových radarů a strategie policejního dohledu vycházející z národní politiky „Vision Zero“, jejímž cílem je dosáhnout nulového počtu zranění a úmrtí v dopravě. Data shromážděná organizací Liikenneturva, která se v zemi stará o bezpečnost silničního provozu, ukazují, že počet úmrtí v dopravě v Helsinkách od té doby klesá. „Veřejná doprava v Helsinkách je vynikající, což snižuje používání automobilů,“ říká Roni Utriainen.
Podle serveru DailyGood Utriainen dále zdůrazňuje, že za úspěchem stojí dlouhodobé politiky mobility založené na datech a strategie rozvoje města, které proměnily dříve automobilově orientované hlavní město. V mnoha částech města byly záměrně zúženy silnice a vysázeny stromy s cílem „znepříjemnit“ jízdu řidičům – předpokladem je, že složitější městská krajina přiměje řidiče k větší opatrnosti v oblastech s výskytem lidí.
Město také investovalo do nové pěší a cyklistické infrastruktury, včetně rozsáhlé sítě cyklostezek o délce přes 1 500 kilometrů. Posílilo svou síť veřejné dopravy bezemisními a autonomními autobusy a získalo financování od Evropské investiční banky na novou tramvajovou trať.
Utriainen uvedl, že tyto vylepšení pomohly „snížit používání aut a tím i počet vážných nehod“. Statistiky ukazují, že mezi lety 2003 a 2023 klesl počet zranění při dopravních nehodách ve městě ze 727 na pouhých 14.
Aktuální strategie bezpečnosti silničního provozu Helsinek pro období 2022–2026 se blíží k dokončení. Zaměřila se na zlepšení bezpečnosti dětí, mládeže, chodců a cyklistů prostřednictvím bezpečnějších přechodů pro chodce a chytřejšího návrhu křižovatek. Velká část plánování byla založena na datech, což umožnily vylepšené nástroje pro monitorování dopravy.
Utriainen přičítá zlepšení desetiletím vytrvalého úsilí. „Směr byl pozitivní už roky,“ řekl a poukázal na to, že v roce 2019 nebyl v Helsinkách při dopravních nehodách zabit žádný chodec. Dopravní vzdělávání se také zlepšilo, ale Utriainen podle serveru Yle zdůraznil, že zásluhu mají všichni účastníci silničního provozu – řidiči, cyklisté a chodci.
V roce 2023 přišlo v důsledku dopravních nehod v Evropě o život 20 380 lidí; v loňském roce to bylo 19 800. V celé EU je to pokles o skoro tři procenta.
