Ukrajina a Rusko si vyměnily masivní údery. Kyjev zažil jednu z nejkrušnějších nocí, šest mrtvých

Rusko hlásí zničení stovek ukrajinských dronů, zatímco Kyjev zažil jednu z nejdramatičtějších nocí letošního roku, během níž zemřelo minimálně šest lidí. Rakety a drony zasáhly obytné čtvrti, energetická zařízení i výškové domy, kde záchranáři hledají oběti v troskách. Útoky přicházejí v době mírových jednání, které podle Kyjeva Moskva doprovází eskalací násilí a systematickým tlakem na civilní infrastrukturu.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během noci z 24. na 25. listopadu údajně zničilo téměř 250 ukrajinských bezpilotních letounů. Moskva útok prezentuje jako rozsáhlou obrannou operaci, která se měla odehrávat téměř osm hodin v kuse, jak informoval německý server DW.
Zcela odlišný obrázek vývoje přineslo dění na ukrajinské straně. Ruské raketové a dronové údery proti Kyjevu si v noci vyžádaly několik obětí a desítky zraněných. Podle vedení města zemřelo několik lidí poté, co byla zasažena výšková obytná budova na levém břehu Dněpru. Ukrajinská strana útok označila za vědomé ostřelování civilních cílů.
Úder byl součástí koordinované operace, v níž Rusko nasadilo kombinaci íránských dronů i balistických raket. Ukrajinské ministerstvo energetiky útok popsalo jako rozsáhlou akci namířenou proti energetickým objektům a dalším klíčovým zařízením. Zásahy na území hlavního města přerušovaly dodávky elektřiny a vyvolaly několik velkých požárů.
V Kyjevě zněly sirény od jedné hodiny ranní prakticky nepřetržitě. Obytné domy utrpěly zásadní škody ve více městských částech, včetně Pečersku a Dniprovského okrsku. Některé budovy vzplály po dopadu dronů, jiné poškodily rakety. Záchranáři podle serveru Kyiv Independent stále prohledávají trosky a pátrají po možných přeživších.
Ranní hodiny přinesly další poplach, protože Rusko znovu vzlétlo s letouny MiG-31, které jsou nosičem hypersonických Kinžalů. Jeden z úderů si vyžádal další mrtvé ve Sviatošynském obvodu, kde se podle městských úřadů mohou pod sutinami nacházet další lidé.
Těžké zásahy byly hlášeny také v okolí. V Kyjevské oblasti museli hasiči evakuovat obyvatele z několika domů, z nichž některé byly úplně srovnány se zemí. Útoky zasáhly také části Záporožské a Charkovské oblasti. Ukrajinské letectvo uvedlo, že jeden z dronů pravděpodobně vletěl i na území Rumunska. Celkem při útocích zahynulo minimálně šest lidí, dalších třináct bylo zraněno.
Ruské ostřelování energetických zařízení se stupňuje s blížící se zimou. Experti varují, že Kreml se snaží opakovat loňský scénář, kdy měla kombinace mrazů a útoků na infrastrukturu výrazně oslabit ukrajinské obyvatelstvo. Tento tlak zároveň vytváří půdu pro probíhající jednání o možné mírové dohodě, kterou USA tlačí směrem, jenž je výrazně výhodný pro Moskvu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v souvislosti s tím varoval, že Rusko nebude svou palebnou aktivitu omezovat ani během diplomatických rozhovorů. Obyvatelům doporučil maximální ostražitost a mezinárodním partnerům připomněl, že vyjednávání s Moskvou se neobejde bez záruk, že přestanou masivní útoky na civilní oblasti.
