Ukrajina a Rusko si vyměnily masivní údery. Kyjev zažil jednu z nejkrušnějších nocí, šest mrtvých

25. listopadu 2025 9:31

Hasiči zasahují po další vlně ruských útoků. (25.11.2025)
Hasiči zasahují po další vlně ruských útoků. (25.11.2025) Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Rusko hlásí zničení stovek ukrajinských dronů, zatímco Kyjev zažil jednu z nejdramatičtějších nocí letošního roku, během níž zemřelo minimálně šest lidí. Rakety a drony zasáhly obytné čtvrti, energetická zařízení i výškové domy, kde záchranáři hledají oběti v troskách. Útoky přicházejí v době mírových jednání, které podle Kyjeva Moskva doprovází eskalací násilí a systematickým tlakem na civilní infrastrukturu.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během noci z 24. na 25. listopadu údajně zničilo téměř 250 ukrajinských bezpilotních letounů. Moskva útok prezentuje jako rozsáhlou obrannou operaci, která se měla odehrávat téměř osm hodin v kuse, jak informoval německý server DW.

Zcela odlišný obrázek vývoje přineslo dění na ukrajinské straně. Ruské raketové a dronové údery proti Kyjevu si v noci vyžádaly několik obětí a desítky zraněných. Podle vedení města zemřelo několik lidí poté, co byla zasažena výšková obytná budova na levém břehu Dněpru. Ukrajinská strana útok označila za vědomé ostřelování civilních cílů.

Úder byl součástí koordinované operace, v níž Rusko nasadilo kombinaci íránských dronů i balistických raket. Ukrajinské ministerstvo energetiky útok popsalo jako rozsáhlou akci namířenou proti energetickým objektům a dalším klíčovým zařízením. Zásahy na území hlavního města přerušovaly dodávky elektřiny a vyvolaly několik velkých požárů.

V Kyjevě zněly sirény od jedné hodiny ranní prakticky nepřetržitě. Obytné domy utrpěly zásadní škody ve více městských částech, včetně Pečersku a Dniprovského okrsku. Některé budovy vzplály po dopadu dronů, jiné poškodily rakety. Záchranáři podle serveru Kyiv Independent stále prohledávají trosky a pátrají po možných přeživších.

Ranní hodiny přinesly další poplach, protože Rusko znovu vzlétlo s letouny MiG-31, které jsou nosičem hypersonických Kinžalů. Jeden z úderů si vyžádal další mrtvé ve Sviatošynském obvodu, kde se podle městských úřadů mohou pod sutinami nacházet další lidé.

Těžké zásahy byly hlášeny také v okolí. V Kyjevské oblasti museli hasiči evakuovat obyvatele z několika domů, z nichž některé byly úplně srovnány se zemí. Útoky zasáhly také části Záporožské a Charkovské oblasti. Ukrajinské letectvo uvedlo, že jeden z dronů pravděpodobně vletěl i na území Rumunska. Celkem při útocích zahynulo minimálně šest lidí, dalších třináct bylo zraněno.

Ruské ostřelování energetických zařízení se stupňuje s blížící se zimou. Experti varují, že Kreml se snaží opakovat loňský scénář, kdy měla kombinace mrazů a útoků na infrastrukturu výrazně oslabit ukrajinské obyvatelstvo. Tento tlak zároveň vytváří půdu pro probíhající jednání o možné mírové dohodě, kterou USA tlačí směrem, jenž je výrazně výhodný pro Moskvu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v souvislosti s tím varoval, že Rusko nebude svou palebnou aktivitu omezovat ani během diplomatických rozhovorů. Obyvatelům doporučil maximální ostražitost a mezinárodním partnerům připomněl, že vyjednávání s Moskvou se neobejde bez záruk, že přestanou masivní útoky na civilní oblasti.

včera

Nový návrh mírové dohody zatím nemáme, zní z Ruska

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

válka na Ukrajině Ukrajina Ruská armáda Rusko Armáda Ukrajina

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

Fotbal, ilustrační fotografie.

Češi budou mít v baráži o MS výhodu domácího prostředí. Nejprve se utkají s Irskem

Ostře sledovaný los ve švýcarském Curychu rozhodl o složení jarní baráže o účast na fotbalovém mistrovství světa a tedy i o soupeřích českého národního týmu. Ten se dozvěděl, že bude hrát doma nejen úvodní semifinálový zápas, ale i případný finálový. Semifinálovým soupeřem bude Irsko, v případě postupu čeká jeden z dvojice Dánsko-Severní Makedonie. První zápas je na programu 26. března 2026, finále se pak bude hrát 31. března 2026.  

Dánská vlajka

Dánsko jako inspirace, jak řešit migraci. Model má přísný, ale účinný

Spojené království zpřísňuje azylovou politiku a přebírá prvky dánského modelu, který už od roku 2015 kombinuje tvrdé kroky vůči žadatelům s důrazem na sociální soudržnost. Dánsko díky restrikcím výrazně snížilo počty žádostí, ale čelí kritice za právní i sociální dopady. Příběhy migrantů i varování expertů ukazují, že odrazující opatření mají limity. Evropské státy proto musí hledat rovnováhu mezi kontrolou a otevřeností.

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

ANO, SPD a Motoristé udělali další pokrok, co se týká vzniku nové vlády. Premiérský kandidát rodící se koalice Andrej Babiš (ANO) již obdržel nominace na ministry i od dvou dalších stran. Uvedl to v pondělí pro televize CNN Prima News a Nova. 

Maduro, Nicolas

Bílý dům označil lidi kolem Madura za teroristy. Invaze do Venezuely je zase o něco blíž

Administrativa šéfa Bílého domu Donalda Trumpa rozšířila své možnosti postupu vůči Venezuele poté, co se rozhodla zařadit okruh osob kolem tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura mezi subjekty vedené jako zahraniční teroristická organizace. Tento krok se váže k označení struktury nazývané „Cartel de los Soles“, kterou Spojené státy prezentují jako síť jednotek venezuelských ozbrojených sil napojenou na obchod s drogami. Podle expertů však tato struktura není tradičním kartelovým uskupením, ale spíše označením pro údajně zkorumpované představitele režimu.

F-35

Evropa se zasekla u vývoje stíhaček páté generace, když USA testují šestou. Na vině je politika

Evropský vzdušný prostor je pod stálým tlakem ruských výpadů, zatímco Ukrajina se mezitím stává hlavním hybatelem modernizace letectva na kontinentu díky ambiciózním plánům na pořízení švédských Gripenů, francouzských Rafalů i dalších amerických F-16. Kontrastem k tomu je krize francouzsko-německého programu FCAS, který se potácí v průmyslových sporech, politických neshodách a chronickém zpoždění. Evropa tak zůstává bez letounu páté generace, zatímco Spojené státy už testují prototypy generace šesté.

Steve Witkoff

Sešel se realitní magnát a prominentní ekonom. Tak nezačíná vtip, ale jednání o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump obvinil Kyjev z nevděčnosti a zároveň předložil mírový návrh, který nápadně kopíruje dlouhodobé ruské požadavky. Dokument, jenž zahrnuje uznání Krymu a omezení ukrajinské armády, přitom nevznikl v rukou diplomatů, ale osob z absolutního okraje politické sféry. Zapojení realitního magnáta a prominentního ekonoma vyvolává vážné pochybnosti o tom, zda USA ještě hájí vlastní či západní bezpečnostní zájmy.

Stačilo, řekl si Sterzik. V čele hnutí skončí, bude pokračovat jako bloger

V čele hnutí Stačilo, za které v říjnových sněmovních volbách neúspěšně kandidovali komunisté či někteří sociální demokraté, nastanou personální změny. Daniel Sterzik oznámil, že skončí jako předseda. Hnutí hodlá nadále podporovat jako bloger Vidlák. 

