Ukrajina napodobila Rusko. Novou raketu otestovala v boji, potvrdil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že došlo k použití raket Flamingo a Ruta v boji. Kyjev již v létě oznámil, že začíná s masovou výrobou jedné ze zmíněných raket. V uplynulých dnech podnikla raketový test i ruská armáda.
"Flamingo bylo použito boji. Ruta byla použita v boji. Děláme všechno možné, abychom zajistili, že letos nevyzkoušíme jenom jednu, dvě nebo tři, ale půjde o vážný pokus," řekl Zelenskyj novinářům podle webu Ukrainska Pravda.
Podle ukrajinského prezidenta se k tomu Kyjev blíží. "Věříme, že uspějeme. Doufáme v to, protože naše opakovaná použití ukazují, že efektivní výsledky jsou možné," vzkázal.
Zelenskyj také ohledně zbraní dlouhého dosahu od evropských spojenců podotkl, že pouze střely Storm Shadow využívá k úderům v dostatečném množství. Ukrajina má k dispozici i menší počet raket SCALP. Poznamenal, že k úderům zbraněmi dlouhého dosahu jsou až v 95 procentech případů využívány výrobky ukrajinské výroby.
Ukrajinský prezident už v předchozím průběhu října potvrdil, že při jednom útoku došlo ke kombinovanému použití raket Flamingo a Neptun. Už na konci srpna oznámil, že Kyjev začíná s masovou produkcí raket Flamingo.
Novou raketu otestovala v říjnu i ruská armáda. O úspěšném provedení testu mezikontinentální rakety s jaderným pohonem Burevestnik v neděli informoval ruský prezident Vladimir Putin, uvedl web Moscow Times. Test proběhl v úterý, raketa v jeho průběhu urazila 14 tisíc kilometrů za přibližně 15 hodin.
Putin v neděli navštívil jedno z armádních velitelských stanovišť, kde proběhlo jednání s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem a veliteli, kteří se účastní konfliktu na Ukrajině. "Je to unikátní produkt, kterým nedisponuje nikdo jiný na světě," řekl ruský prezident o raketě podle státní agentury TASS.
"Velmi dobře si pamatuji, když jsme oznámili, že jsme ve vývojové fázi takové zbraně, jak i vysoce postavení experti říkali, že jde o chvályhodný cíl, ale v tak historicky krátké době není realizovatelný," připomněl Putin, aby zdůraznil úspěch ruského vojenského průmyslu.
Burevestnik je součástí ruského programu pokročilých zbraní, který je v kódovém jazyku NATO označován jako SSC-X-9 Skyfall. Raketa se do povědomí dostala už v roce 2019, kdy došlo k neúspěšnému testu, připomněly Moscow Times.
