Ukrajinská protiofenziva není úspěšná, uvedl Putin. Zato „speciální vojenská operace“ dle něho probíhá pozitivně

Na dotaz, jak hodnotí průběh speciální vojenské operace na Ukrajině, jak Moskva svou invazi do sousední země nazývá, prezident odpověděl, že "pozitivně". "Všechny pokusy nepřítele prorazit naši obranu...nebyly během celé ofenzivy úspěšné," uvedl Putin. "Naše jednotky se chovají hrdinsky, pro nepřítele nečekaně v některých oblastech samy přecházejí do útoku, zaujímají nejvýhodnější pozice," dodal ruský prezident.

List The New York Times nedávno informoval, že ukrajinská armáda změnila taktiku vedení protiofenzivy, což jí pomohlo snížit ztráty vojenské techniky. V prvních dvou týdnech ukrajinské protiofenzivy bylo poškozeno nebo zničeno až 20 procent zbraní vyslaných na bojiště, napsal deník s odvoláním na americké i evropské představitele.

Míra ztrát v následujících týdnech klesla asi na deset procent, takže zůstalo k dispozici více vojáků a strojů potřebných pro hlavní ofenzivní nátlak, který podle Kyjeva ještě přijde, uvedl americký list. Vojenští experti už dříve upozorňovali, že prvních 25 kilometrů protiofenzivy bude nejtěžších, protože útočící jednotky obecně potřebují třikrát více síly, ať už jde o zbraně, vojáky či obojí, než síly, které se brání.

K ukrajinské protiofenzivě se tento týden vyjádřil i český prezident Petr Pavel. Jak uvedl na úvod summitu NATO ve Vilniusu, ruské straně hraje do karet to, že měla čas na přípravu obranných linií a má vzdušnou převahu. Ukrajinci jsou podle Pavla mnohem více motivovaní a vybaveni lepší technikou, nemají ovšem dost munice a vzdušných sil, "aby byli opravdu efektivní". Čas na posun fronty se jim krátí nejen proto, že s příchodem zimy bude postup složitější, ale také kvůli nadcházejícím volbám ve Spojených státech, v Rusku i na Ukrajině, uvedl český prezident.

"Uvidíme další pokles ochoty masivně podporovat Ukrajinu dodatečnými zbraněmi. Takže všechny tyhle podmínky pravděpodobně povedou k závěru, že to, co bude dosaženo do konce roku, bude východiskem pro vyjednávání," prohlásil ve Vilniusu Pavel.

V dnes zveřejněném rozhovoru se Putin rovněž vyjádřil ke kazetové munici, kterou nedávno získala Ukrajina od Spojených států. Rusko má podle Putina dostatečné zásoby kazetové munice a Moskva si vyhrazuje právo je použít, jestliže bude taková munice použita proti ruským silám na Ukrajině. Kazetová munice je zakázaná ve více než 120 zemích, v USA, Rusku nebo na Ukrajině však ne.

"Chci říct, že Rusko má dostatečné zásoby kazetové munice různého typu. Doposud jsme to neudělali, nepoužili jsme ji, neměli jsme tu potřebu," řekl podle agentury Interfax Putin v rozhovoru s ruskou státní televizí. "Samozřejmě, že pokud bude použita proti nám, vyhrazujeme si právo provést reciproční kroky," dodal.

Kazetová munice v určité fázi svého letu exploduje a rozpadne se na menší nálože, které se rozptýlí v širším okolí. Nevybuchlé nálože mohou představovat nebezpečí pro civilisty i dlouho po skončení konfliktu. Spojené státy nicméně tvrdí, že podíl nevybuchlých menších náloží v jimi poskytnutých granátech bude menší než 2,5 procenta.

Na 120 zemí světa se přidalo k úmluvě, ve které se zavazují nepoužívat, nevyrábět ani dál neprodávat kazetovou munici. Jak Rusko, tak Ukrajina už kazetovou munici během současné války použily, tvrdí organizace Human Rights Watch. Dodávky munice na Ukrajinu přesto Moskva ostře kritizovala.