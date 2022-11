Ukrajinu trápí výpadky elektřiny. Největší starosti dělají nemocným lidem

Pokaždé, když se důchodkyně Halyna Halycká připravuje na cestu do nemocnice, tíží ji myšlenky, jestli půjde proud a poteče voda, aby mohla proceduru absolvovat do konce. Výpadky dodávek elektřiny způsobené ruskými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu mohou pokaždé trvat celé hodiny. Může to být zrovna v době, kdy Halycká a dalších 27 pacientů v nemocnici ve městě Obuchov jižně od Kyjeva leží napojení na přístroje pro dialýzu ledvin, napsala agentura Reuters.