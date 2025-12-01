Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti

Libor Novák

1. prosince 2025 9:20

Maduro, Nicolas
Maduro, Nicolas Foto: Instagram Maduro, Nicolas

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v neděli poprvé po několika dnech objevil na veřejnosti, čímž ukončil spekulace, že uprchl ze země uprostřed narůstajícího napětí se Spojenými státy. Maduro, který se obvykle objevuje ve venezuelské televizi několikrát týdně, nebyl na veřejnosti viděn od středy, kdy zveřejnil video, na kterém se projíždí Caracasem. Tato absence vedla k intenzivním dohadům o jeho pobytu. V neděli se prezident objevil na výročním ceremoniálu předávání cen pro výběrovou kávu ve východní části Caracasu.

Na záběrech vysílaných online seděl před shromážděným davem a předával medaile producentům kávy, kteří představili své nejlepší produkty. Při krátkém proslovu, který se otevřeně nevěnoval současné krizi v zemi, upíjel různé druhy kávy. Na závěr akce provolával, že Venezuela je „nezničitelná, nedotknutelná, neporazitelná“, když hovořil o ekonomice národa. Tyto poznámky se zdály být narážkou na napětí se Spojenými státy. Ty poslaly do regionu více než tucet válečných lodí a nasadily zhruba patnáct tisíc vojáků v rámci, jak tvrdí, boje proti obchodování s drogami. Caracas to ovšem vnímá jako pokus o svržení Madura z funkce.

Madurovo vystoupení na kávové události přišlo jen chvíli poté, co americký prezident Donald Trump potvrdil, že s venezuelským vůdcem mluvil telefonicky. Když byl dotázán, zda hovor proběhl, Trump novinářům na palubě Air Force One řekl: „Nechci to komentovat – odpověď je ano.“ Dodal, že by neřekl, jestli hovor proběhl dobře nebo špatně, ale že se jednalo o telefonát. Deníky The New York Times a The Wall Street Journal informovaly, že Trump a Maduro spolu mluvili telefonicky již dříve tento měsíc. Maduro a vysocí členové jeho vlády se k telefonátu s Trumpem nevyjádřili.

Jorge Rodríguez, který stojí v čele venezuelského Národního shromáždění, v neděli odmítl hovor komentovat. Uvedl, že to není účelem jeho tiskové konference, která se místo toho zaměřila na oznámení vyšetřování nedávných amerických námořních útoků na údajné drogové čluny v Karibiku, při nichž zemřelo více než osmdesát lidí. Americký prezident v posledních dnech zvýšil tlak na Madura, když varoval, že údery na pozemní sítě obchodování s drogami mohou přijít „velmi brzy“. Zároveň vyzval letecké společnosti, piloty a kriminální sítě, aby se vyhnuli venezuelskému vzdušnému prostoru.

Trump však v neděli na palubě Air Force One novinářům řekl, že jeho varování ohledně venezuelského vzdušného prostoru není signálem bezprostředně hrozícího leteckého útoku. Prezident řekl: „Nečtěte do toho nic,“ a dodal, že varování ohledně vzdušného prostoru vydal, „protože považujeme Venezuelu za nepříliš přátelskou zemi.“

Maduro mezitím poslal dopis OPEC, ve kterém obvinil Spojené státy z úmyslu zmocnit se venezuelských zásob ropy silou, což se zdá být dalším stupňováním napětí. Předseda venezuelského Národního shromáždění navíc obvinil Spojené státy z „vraždy“ v souvislosti s nedávnými vojenskými údery na údajné drogové čluny. Maduro v dopise generálnímu tajemníkovi OPEC, Haithamu Al Ghaisovi, ze dne 30. listopadu obvinil Spojené státy z „neustálých a opakovaných výslovných hrozeb“ vůči své zemi. Podle něj tento krok „vážně ohrožuje stabilitu venezuelské těžby ropy a mezinárodního trhu“. Předpokládá se, že venezuelské ropné rezervy patří k největším na světě.

Venezuelský ministr zahraničních věcí Yvan Gil Pinto zveřejnil dopis OPEC na platformě Telegram, spolu se slibem, že Venezuela „zůstane pevná v obraně svých přírodních energetických zdrojů.“ Pinto napsal: „Nic nás nezastaví. Zůstaneme svobodní a suverénní!“ CNN kontaktovala Bílý dům s žádostí o komentář k tomuto dopisu. Americké ministerstvo zahraničí se již dříve proti takovým tvrzením ohradilo. V reakci na exkluzivní zprávu CNN, ve které kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Trumpovy zájmy ve Venezuele se týkají ropy, a nikoli obchodování s drogami, ministerstvo uvedlo, že administrativa zůstává „pevná ve svých protidrogových operacích v Karibiku a ve svém závazku chránit Američany před smrtícím jedem Madurova režimu.“

Venezuela v neděli obvinila Spojené státy z „vraždy“, když poprvé veřejně potvrdila, že někteří z jejích občanů byli mezi oběťmi amerických úderů na údajné drogové čluny. „Není vyhlášena žádná válka, proto to nelze klasifikovat jinak než jako vraždu,“ řekl v neděli na tiskové konferenci Rodríguez, prezident Národního shromáždění. „Každá lidská bytost má právo na řádný proces, nikdo nemůže být brutálně zabit,“ prohlásil. Jedná se o první otevřené prohlášení Caracasu o tom, že při amerických útocích, které probíhají od září, zemřeli někteří jeho občané.

Rodríguez, klíčová postava Madurovy vlády, uvedl, že se setkal s rodinami zabitých. Podle něj se venezuelský parlament sejde v pondělí, aby „vytvořil zvláštní komisi pro vyšetřování závažných událostí, které vedly k vraždě Venezuelanů v Karibiku.“ Řekl, že vyšetřování se zaměří na zprávy, že americká armáda provedla následný úder na podezřelé plavidlo s drogami v Karibiku dne 2. září poté, co při počátečním útoku nebyli zabiti všichni na palubě. Na otázku redaktora CNN Stefana Pozzebona, kolik Venezuelanů při útocích zemřelo, Rodríguez neposkytl číslo a řekl jen, že „zítra zahájíme vyšetřování, a jakmile budeme vědět, tyto informace sdílíme.“ Madurova vláda byla v minulosti také obviněna z mimosoudních poprav a porušování lidských práv. Podle prohlášení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva je Venezuelcům čelícím vládní represi běžně odepíráno spravedlivé soudní řízení. Skupiny pro lidská práva sdělily CNN, že jen v říjnu bylo z politických důvodů zadrženo více než padesát Venezuelanů. Venezuelská vláda tato obvinění z porušování lidských práv odmítla.

před 1 hodinou

Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

Venezuela Nicolas Maduro

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v neděli poprvé po několika dnech objevil na veřejnosti, čímž ukončil spekulace, že uprchl ze země uprostřed narůstajícího napětí se Spojenými státy. Maduro, který se obvykle objevuje ve venezuelské televizi několikrát týdně, nebyl na veřejnosti viděn od středy, kdy zveřejnil video, na kterém se projíždí Caracasem. Tato absence vedla k intenzivním dohadům o jeho pobytu. V neděli se prezident objevil na výročním ceremoniálu předávání cen pro výběrovou kávu ve východní části Caracasu.

