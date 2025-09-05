USA a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Chtějí předejít roztržkám před Valným shromážděním

Libor Novák

5. září 2025 21:20

Gaza
Gaza Foto: Twitter

Spojené státy a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Cílem je předejít roztržkám na konferenci, která se koná na okraj Valného shromáždění OSN, kde několik zemí plánuje uznat stát Palestina. Mezi ně patří Spojené království, Francie, Kanada, Belgie a Malta.

Potenciální plán OSN pro rekonstrukci Gazy, o kterém se v současné době jedná se Spojenými státy, zahrnuje jednoroční technokratickou vládu, mezinárodní stabilizační síly a odzbrojení Hamásu. Odmítá také masové deportace Palestinců. Britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že se zaměřuje na to, aby se příměří proměnilo v trvalý mír. Premiér Benjamin Netanjahu ale jakékoli příměří odmítá a plánuje útok na Gazu.

Britská vláda chce zabránit, aby konferenci o řešení s dvěma státy ovládly spory o to, jestli uznání Palestiny není unáhlené, nebo dokonce odměna pro Hamás, jak tvrdí Izrael. Plány na rekonstrukci Gazy schválené OSN jsou detailně projednávány s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Ten varuje, že hrozba Izraele anektovat Západní břeh je předvídatelnou reakcí na to, že se Evropa chystá uznat Palestinu.

Zprávy o plánech, které se objevily v Bílém domě, a které podporují izraelskou anexi Gazy a Západního břehu Jordánu, jsou v rozporu s názory evropských a blízkovýchodních lídrů. Například egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty prohlásil, že vysídlení není řešením a pro Egypt je to „červená linie“. Tony Blair, který má blízko k lídrům blízkovýchodních zemí a také k Trumpovu zeti, se sešel s britským ministrem zahraničí a minulý týden i s Donaldem Trumpem v Bílém domě.

Dva nejkontroverznější body jsou odzbrojení Hamásu, které vyžadují všichni evropští lídři, a to, zda se do prezidentských a parlamentních voleb v Palestině budou moci přihlásit kandidáti, kteří jsou v minulosti spojeni s Hamásem. Palestinský zástupce v Británii Husam Zomlot uvedl, že Palestinská samospráva je odhodlána uspořádat volby v Gaze a na Západním břehu do roka od uzavření příměří.

Podle něj je Hamás součástí palestinské politické, národní a sociální struktury a nemůže jen tak zmizet. Dodal, že to, o čem jednají, není vyhlazení, ale reforma a vnitřní dialog, aby se zabránilo izraelskému projektu úplného zničení. Na červnové konferenci o řešení s dvěma státy v New Yorku arabské a muslimské země poprvé společně vyzvaly Hamás, aby se odzbrojil a vzdal se moci. 

před 7 hodinami

Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině

Situace v Gaze po izraelských náletech

Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců

Izrael očekává, že jeho připravovaná ofenzíva na Gazu by mohla vysídlit až jeden milion Palestinců. Podle jednoho z nejvyšších vojenských představitelů už začaly přípravy k útoku na Gazu, které je největším palestinským městským centrem. Izraelské jednotky už podle jeho slov zintenzivňují své operace.
Pedro Sánchez

Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání

Španělský premiér Pedro Sánchez označil reakci Evropy na válku v Gaze za naprosté selhání. Upozornil, že dvojí metr, který západní svět uplatňuje ve vztahu k Ukrajině a Gaze, podrývá jeho globální důvěryhodnost. Podle něj je současná situace v Gaze jedním z nejtemnějších období mezinárodních vztahů v 21. století.

Pásmo Gazy OSN

Zdroj: Jan Hrabě

