USA a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Chtějí předejít roztržkám před Valným shromážděním

Spojené státy a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Cílem je předejít roztržkám na konferenci, která se koná na okraj Valného shromáždění OSN, kde několik zemí plánuje uznat stát Palestina. Mezi ně patří Spojené království, Francie, Kanada, Belgie a Malta.
Potenciální plán OSN pro rekonstrukci Gazy, o kterém se v současné době jedná se Spojenými státy, zahrnuje jednoroční technokratickou vládu, mezinárodní stabilizační síly a odzbrojení Hamásu. Odmítá také masové deportace Palestinců. Britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že se zaměřuje na to, aby se příměří proměnilo v trvalý mír. Premiér Benjamin Netanjahu ale jakékoli příměří odmítá a plánuje útok na Gazu.
Britská vláda chce zabránit, aby konferenci o řešení s dvěma státy ovládly spory o to, jestli uznání Palestiny není unáhlené, nebo dokonce odměna pro Hamás, jak tvrdí Izrael. Plány na rekonstrukci Gazy schválené OSN jsou detailně projednávány s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Ten varuje, že hrozba Izraele anektovat Západní břeh je předvídatelnou reakcí na to, že se Evropa chystá uznat Palestinu.
Zprávy o plánech, které se objevily v Bílém domě, a které podporují izraelskou anexi Gazy a Západního břehu Jordánu, jsou v rozporu s názory evropských a blízkovýchodních lídrů. Například egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty prohlásil, že vysídlení není řešením a pro Egypt je to „červená linie“. Tony Blair, který má blízko k lídrům blízkovýchodních zemí a také k Trumpovu zeti, se sešel s britským ministrem zahraničí a minulý týden i s Donaldem Trumpem v Bílém domě.
Dva nejkontroverznější body jsou odzbrojení Hamásu, které vyžadují všichni evropští lídři, a to, zda se do prezidentských a parlamentních voleb v Palestině budou moci přihlásit kandidáti, kteří jsou v minulosti spojeni s Hamásem. Palestinský zástupce v Británii Husam Zomlot uvedl, že Palestinská samospráva je odhodlána uspořádat volby v Gaze a na Západním břehu do roka od uzavření příměří.
Podle něj je Hamás součástí palestinské politické, národní a sociální struktury a nemůže jen tak zmizet. Dodal, že to, o čem jednají, není vyhlazení, ale reforma a vnitřní dialog, aby se zabránilo izraelskému projektu úplného zničení. Na červnové konferenci o řešení s dvěma státy v New Yorku arabské a muslimské země poprvé společně vyzvaly Hamás, aby se odzbrojil a vzdal se moci.
Související
Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců
Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání
Aktuálně se děje
před 34 minutami
USA a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Chtějí předejít roztržkám před Valným shromážděním
před 1 hodinou
OBRAZEM: Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou
před 2 hodinami
Fintokei odstartovalo sérii změn, které mají posunout prop trading o krok dál
před 3 hodinami
Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským
před 4 hodinami
Před 10 lety Německo otevřelo brány migrantům. Jaká je v zemi situace dnes?
před 5 hodinami
Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí
před 7 hodinami
Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině
před 8 hodinami
Jak se Trump zbavuje odpovědnosti: Evropu obviňuje, že financuje Rusku válku proti Ukrajině
před 9 hodinami
Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj
před 11 hodinami
Trump dnes přejmenuje Pentagon
před 12 hodinami
Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí
před 13 hodinami
Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope
před 14 hodinami
Pátek přinese změnu. Počasí se na řadě míst pokazí
včera
Metro nahradí tramvaje. Kvůli stropu na Florenci proběhne další výluka
včera
Diplomaty zasáhla smutná zpráva. Zemřel Karel Komárek
včera
Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu
včera
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
včera
Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik
včera
Tragédie na lanovce v Lisabonu. Vůz se vymkl kontrole, nejméně 15 mrtvých
včera
Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší
Od ledna dojde k dalšímu navýšení starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na základě příslušných statistických údajů stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok. Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.
Zdroj: Jan Hrabě