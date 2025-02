USA plán na ukončení války nemají, prohlásil Zelenskyj po schůzce s Trumpem

Podle Zelenského je jasné, že „dnešní Amerika a prezident Trump nejsou připraveni hovořit o vstupu Ukrajiny do NATO. Říkají to otevřeně.“ Přesto ukrajinský prezident podle CNN zdůraznil, že Ukrajina stále usiluje o členství v alianci „kvůli bezpečnostním zárukám“.

Zelenskyj řekl, že Ukrajina důvěřuje NATO a jeho bezpečnostním závazkům. Zároveň vyjádřil pragmatický postoj: „Pokud nejsme v NATO, musíme budovat spolupráci s Evropou.“ To by podle něj znamenalo získání odpovídajících zbraní NATO a posílení ukrajinské armády na potřebnou úroveň.

Ukrajinský prezident odhadl, že jeho země bude potřebovat armádu o síle 1,5 milionu vojáků. V současnosti je počet bojových brigád přibližně poloviční. Zároveň uvedl, že současný rozpočet ukrajinské armády činí 40 miliard dolarů, ale bude nutné jej navýšit o 50 %. „Odkud tyto peníze vezmeme?“ položil si otázku.

Zelenskyj také hovořil o možném nasazení zahraničních sil jako záruky příměří, ale upozornil, že by se muselo jasně definovat, kolik jednotek by bylo potřeba a kde by měly operovat.

Zelenskyj také uvedl, že jeho rozhovor s Donaldem Trumpem byl pozitivní, ale nestačil k vytvoření konkrétního plánu. „Navzájem si nasloucháme, byl to opravdu dobrý rozhovor,“ řekl novinářům. Diskutovali například o situaci na frontě a o reálných ztrátách. Podle Zelenského se jejich údaje o bojových ztrátách liší, ale nejdůležitější je podle něj to, co se bude dít dál.

Důležitým tématem byla také přítomnost severokorejských vojáků na straně Ruska v oblasti Kurska. Ukrajinská armáda získala několik stovek kilometrů čtverečních ruského území a Zelenskyj informoval Trumpa o tom, že v Kurské oblasti působí tisíce severokorejských vojáků.

„Myslíme si, že tam bylo nasazeno 11 000 severokorejských vojáků a více než 4 000 z nich už padlo,“ uvedl Zelenskyj s tím, že v současnosti očekávají přesun dalších 2 000 až 3 000 severokorejských vojáků.

Podle ukrajinského prezidenta je důležité, aby Trump pochopil, že Severní Korea nadále spolupracuje s Ruskem nejen v oblasti dodávek vojáků, ale i zbraní a raket.

Zelenskyj rovněž uvedl, že podle jeho názoru Spojené státy zatím nemají „hotový plán“ na ukončení války na Ukrajině.

„Řekl jsem prezidentu Trumpovi, že jsem připraven jednat kdykoliv, nepotřebuji k tomu žádné čísla, znám všechno. Jsme připraveni hovořit kdykoliv,“ prohlásil.

Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina chce postupovat v souladu s mezinárodním právem a zajistit, aby Putin neměl v budoucnu možnost znovu ohrozit svět.

Ukrajina podle něj předala americkým představitelům návrh dohody o přístupu USA k ukrajinským zásobám vzácných nerostů. Jak tato jednání pokročí, však zatím není jasné.

Zelenskyj už minulý týden popřel, že by Trump měl v tuto chvíli oficiální plán na ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V reakci na otázku zpravodaje agentury Interfax-Ukrajina uvedl, že zatím žádný takový dokument neexistuje a že veškeré spekulace, které se objevují v médiích, nejsou oficiálním plánem Spojených států.

Podle ukrajinského prezidenta už sice existuje určité rámcové pojetí možného řešení konfliktu, ale konkrétní detaily jsou stále předmětem jednání. Zelenskyj upřesnil, že některé otázky související s válkou a mírovými iniciativami byly diskutovány mezi ukrajinskou a americkou stranou ještě před Trumpovou inaugurací. Přesto však žádný definitivní plán na ukončení války nebyl formálně představen.

Zelenskyj také vyjádřil přesvědčení, že jakékoliv mírové iniciativy nemohou být řešeny odděleně od hlavních zainteresovaných stran, včetně Spojených států. „Naše týmy budou spolupracovat, nemůže existovat plán oddělený od nikoho, dokonce ani od Spojených států,“ zdůraznil.

Ukrajinský prezident zároveň připustil, že v médiích a v diplomatických kruzích koluje mnoho neoficiálních informací o potenciálním plánu. Některé z nich mohou odpovídat realitě, jiné jsou však podle něj zavádějící. „O potenciálním plánu bude mnoho informací ‚v Kyjevě, ale i mimo Kyjev‘, některé se mohou shodovat s realitou, ale ve většině případů tomu tak není,“ uvedl.

Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina stále čeká na oficiální jednání se Spojenými státy, která by přinesla jasnější informace o postoji nové americké administrativy k otázce ukončení války. „Stále čekáme na naše oficiální jednání a oficiální výsledky,“ dodal ukrajinský prezident.

Ukrajinský zpravodajský portál Strana.ua zveřejnil 26. ledna údajný plán administrativy Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině během 100 dní. Tento dokument, jehož autenticitu nelze podle webu Meduza ověřit, popisuje časový harmonogram a podmínky potenciální mírové dohody.

Současně turecký novinář Abdulkadir Selvi v deníku Hurriyet informoval, že jednání mezi Ukrajinou a Ruskem by mohla začít v dubnu nebo květnu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem jako možným mediátorem.

Podle Strana.ua obsahuje plán následující kroky:

Konec ledna–začátek února: Telefonát mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, po němž budou jednání buď pozastavena, nebo pokračovat.

Únor–březen: Setkání mezi Trumpem, Zelenským a Putinem, buď společně, nebo odděleně.

20. dubna: Oznámení příměří a stažení ukrajinských sil z Kurské oblasti.

Konec dubna: Zahájení mezinárodní mírové konference, jejímž cílem bude formální ukončení války a výměna zajatců na principu „všichni za všechny“.

Do 9. května: Mezinárodní konference deklaruje konec války.

Ukrajinská strana však autenticitu plánu odmítá. Vedoucí kanceláře prezidenta Andrij Jermak označil zprávu za dezinformaci, která podle něj vyhovuje ruským zájmům.

Turecký novinář Abdulkadir Selvi se domnívá, že mírová jednání mohou začít v dubnu nebo květnu, přičemž Erdoğan by mohl sehrát klíčovou roli jako prostředník díky svým kontaktům s oběma stranami. Podle Selviho je v současnosti připravována „cestovní mapa“, na jejímž základě budou vyhlášena příměří a přehodnoceny sankce proti Rusku. Rozhodnutí ohledně okupovaných území se však neočekává v blízké době.