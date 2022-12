USA podle Moskvy vězní 60 Rusů, označuje je za rukojmí

Agentura Reuters napsala, že Washington se snaží s Moskvou dohodnout na nové výměně vězňů a objevují se spekulace, koho by Rusko chtělo získat. Veršinin o konkrétních počtech odsouzených, kterých by se výměna mohla týkat, nemluvil. Řekl ale, že "celkový počet ruských občanů v amerických věznicích, kteří byli prakticky vzati jako rukojmí, přesahuje šedesát". Nepředložil žádné důkazy ohledně toho, že by tito Rusové skončili za mřížemi v důsledku politicky motivovaného nebo jinak nespravedlivého procesu, ale odvolával se na celkovou protiruskou náladu, která podle něho ve Spojených státech panuje.

Začátkem tohoto měsíce Spojené státy propustily do Ruska odsouzeného obchodníka se zbraněmi Viktora Buta. Moskva naopak povolila odcestovat do vlasti americké basketbalistce Brittney Grinerové uvězněné za drogový delikt. Podle amerických médií Rusové odmítli do výměny zařadit i Paula Whelana, bývalého příslušníka námořní pěchoty, odsouzeného v Rusku za špionáž. Whelan popírá, že by porušil nějaký zákon a Washington ujišťuje, že se aktivně snaží ho vysvobodit.

Podle zpráv v amerických médiích Rusko požaduje, aby Spojené státy výměnou za Whelanovo osvobození zajistily propuštění Vadima Krasikova, odsouzeného loni v Berlíně k doživotí za vraždu čečenského disidenta. Německé úřady se ale údajně odmítly na takové výměně podílet.