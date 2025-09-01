USA šikanují ostatní, zá válku na Ukrajině může Západ... Ťin-pching a Putin si na summitu notovali

Při zahájení summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v čínském Tchien-ťinu předseda Si Ťin-pching nepřímo kritizoval Spojené státy za to, že se podle něj chovají šikanujícím způsobem. Tím narážel na obchodní válku, kterou vedl americký prezident Donald Trump.
Si uvedl, že globální situace je stále chaotičtější a že je nutné dodržovat takzvaného šanghajského ducha. Řekl také, že bezpečnost a rozvoj členských států je čím dál náročnější.
Na setkání se sešli lídři Číny, Indie, Ruska, Pákistánu, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Běloruska. Tuto organizaci propagují Čína a Rusko jako alternativu k tradičním aliancím, jako je například NATO. Prezidenti Si Ťin-pching a Vladimir Putin zde hovořili o aktuální situaci a snažili se posílit vzájemné vztahy.
Ruský prezident Vladimir Putin se ve svém projevu obhajoval s ohledem na události na Ukrajině. Uvedl, že za současný konflikt může Západ, který podle něj podpořil převrat v této zemi. Putin rovněž dodal, že krize se prohloubila, protože se Západ snaží vtáhnout Ukrajinu do NATO.
Putin vyjádřil naději, že nedávná jednání s americkým prezidentem Trumpem na Aljašce by mohla pomoci najít řešení konfliktu. Také vyzdvihl snahy Číny a Indie, které se rovněž snaží přispět k urovnání situace. Na summitu nechyběl ani běloruský prezident Alexandr Lukašenko nebo indický premiér Nárendra Módí.
Módí se v Číně ukázal poprvé od roku 2018 a prohlásil, že Indie usiluje o vzájemné vztahy založené na důvěře a respektu. Čína a Indie se v posledních letech potýkaly s napětím, které vyústilo i v pohraniční střet v roce 2020. Jejich vztahy se však zlepšily poté, co se Módí a Si setkali loni v říjnu.
Kromě hlavních představitelů se summitu zúčastnilo také dalších 16 zemí v roli pozorovatelů nebo partnerů. Zahraniční delegace navštíví také vojenskou přehlídku v Pekingu, která se koná u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. Putin se měl setkat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a také s íránským protějškem.
Zdroj: Libor Novák