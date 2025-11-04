Útočník z vlaku možná pobodal i teenagera ve městě. Policie to prověřuje

Lucie Podzimková

4. listopadu 2025 11:59

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: unsplash.com

Britská policie se domnívá, že dvaatřicetiletý pachatel víkendového útoku ve vlaku může mít na svědomí další trestné činy. Panuje podezření, že pobodal i čtrnáctiletého kluka. Útok ve vlaku si vyžádal 11 zraněných osob, podezřelý muž již čelí obvinění. 

Jediným podezřelým v případu útoku ve vlaku je dvaatřicetiletý Anthony Williams z města Peterborough, který byl obviněn z 11 pokusů o vraždu, ublížení na zdraví a nedovoleného ozbrojování. Informoval o tom britský deník The Guardian. Podle vyšetřovatelů nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o teroristický útok.

Podle informací BBC se policisté zabývají podezřením, že Williams má na svědomí i páteční pobodání čtrnáctiletého chlapce v Peterborough. Ze stejného dne zároveň existuje svědectví o muži ozbrojeném nožem, který se objevil v holičství. 

Policie původně po útoku ve vlaku zadržela dva muže, ale pětatřicetiletý muž z Londýna byl propuštěn, aniž by proti němu bylo vzneseno jakékoliv obvinění. Podle policistů se na útoku nepodílel. 

Podle dříve zveřejněné policejní zprávy došlo k útoku v sobotu večer v soupravě, která směřovala z Doncasteru na londýnské nádraží King's Cross. "Ozbrojení policisté nastoupili do vlaku a zatkli dva lidi v souvislosti s incidentem," informovali původně strážci zákona.

K útoku se vyjádřil i premiér Keir Starmer. Incident označil za "děsivý" a "hluboce znepokojující". "Myslím na všechny postižené a děkuji záchranným složkám za jejich reakci. Každý, kdo se v oblasti nachází, by se měl řídit radami policie," napsal na síti X.

včera

Ukrajina přeměnila útok drony na styl počítačových her. Revoluční systém válčení se šíří

Související

Více souvisejících

Policie Velká Británie Velká Británie

Aktuálně se děje

před 32 minutami

před 56 minutami

před 1 hodinou

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Abdulaziz Mohammed)

Masakr v Súdánu je vidět z vesmíru. Svět nadále sedí se založenýma rukama

V súdánském Dárfúru se odehrává jedna z nejhorších humanitárních katastrof současnosti. Po pádu města al-Fašír do rukou polovojenských jednotek RSF byly zabity tisíce civilistů, celé čtvrti leží v rozvalinách a satelitní snímky zachycují ulice pokryté mrtvými těly. Mezinárodní společenství situaci sleduje zpovzdálí, stejně jako při genocidě ve Rwandě v roce 1994. Ponaučení však nikde.

před 2 hodinami

Daniela Ostrá

Babiš a Pavel budou v krizi spolupracovat, říká Ostrá. Prezidentské volby už nehrají roli

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá vývoj vztahů mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a zřejmě budoucím premiérem Andrejem Babišem. Podle ní už nebude vzájemná negativita z prezidentských voleb roku 2023 hrát při stavění vlády roli. „Jeho cílem je mít vládu co nejrychleji a bez výraznějších překážek. Toho nedosáhne tím, když půjde s prezidentem do zbytečných střetů založených čistě na osobní animozitě,“ říká.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politico: Populista Babiš udělá z Česka černou ovci EU. Chce rozvrátit Green Deal

Andrej Babiš, pravicový populista, který v pondělí sestavil novou českou vládu, má v úmyslu zmařit plány Evropské unie na omezování emisí, píše server Politico. Podle návrhu koaličního programu je Green Deal „v současné podobě neudržitelný“, a vláda proto bude prosazovat jeho zásadní revizi. Babišovo hnutí ANO vytvořilo koalici s Motoristy sobě a nacionalistickou stranou Svoboda a přímá demokracie (SPD). Očekává se, že Babiš se vrátí k jednacímu stolu Evropské rady na prosincovém setkání lídrů EU v Bruselu.

včera

Ilustrační foto

Slovenskem otřásá skandální úmrtí: Pacientka nepřežila zákrok, lékař si z operace odskočil na tiskovou konferenci

Úřad pro dohled nad zdravotní péčí prověřuje případ úmrtí pacientky, která zemřela ve Východoslovenském ústavu srdečních a cévních chorob (VÚSCH) po operaci srdce. Zákrok proběhl 6. srpna, ale 65letá Mária Poklembová z Prešova se z něj neprobrala a o sedm dní později, 13. srpna, zemřela. Nešlo o akutní stav, ale o předem objednanou operaci mitrální chlopně, kterou vedl zkušený a oceňovaný kardiochirurg, docent Adrian Kolesár, přednosta kliniky srdeční chirurgie.

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajina přeměnila útok drony na styl počítačových her. Revoluční systém válčení se šíří

Na Ukrajině se mezi vojenskými jednotkami rozšířil a stal se „virálním“ systém útoků drony, který využívá principy počítačových her. Jak uvedl první místopředseda vlády Mychajlo Fedorov, systém se navíc rozšiřuje i do oblastí průzkumu, dělostřelectva a logistiky. Tento systém odměňuje vojáky body za úspěšné zásahy, které následně mohou vyměnit za nákup další výzbroje v online obchodě.

včera

Donald Trump

USA řeší skandální Trumpův rozhovor. Z 90 minut televize neodvysílala ani půl hodiny

Televizní stanice CBS News odvysílala v neděli večer značně sestříhanou verzi rozhovoru s Donaldem Trumpem v rámci svého pořadu 60 Minutes. Šlo o první Trumpovo interview pro tuto relaci po pěti letech. Trump strávil v křesle s korespondentkou Norah O’Donnell celých devadesát minut, ovšem do vysílání se dostalo pouze zhruba 28 minut. Později však byl online zveřejněn jak plný přepis celého rozhovoru, tak i rozšířená 73minutová verze.

včera

včera

Policie ČR, ilustrační foto

Tragickou nehodu na Vyškovsku nepřežil jeden z řidičů

Uplynulý víkend se na českých silnicích neobešel bez tragických dopravních nehod. Jedna taková se stala v neděli vpodvečer na jižní Moravě. Zemřel jeden z řidičů, další tři lidé utrpěli zranění. Nehodu vyšetřuje policie. 

včera

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Trump nemůže vyjednat s Ruskem mír na Ukrajině, dokud nepochopí jednu věc

Ruský prezident Vladimir Putin znovu odhalil, jak hluboko je v ruské politice zakořeněna víra ve válku jako přirozený stav existence. Jeho slova o „válečných genech“ vycházejí z ideologického rámce, který propojuje náboženství, mytologii a militarismus do jednotné doktríny. Jeho světový názor, utvářený od Krymu přes Stalingrad až po dnešní Ukrajinu, činí z války morální povinnost a z kompromisu slabost. Západ – a zejména Donald Trump – tak stojí tváří v tvář mocnosti, pro niž není cílem mír, ale boj za ruskou civilizaci.

včera

včera

včera

včera

Za horor v britském vlaku je zodpovědný jeden muž. Počet zraněných stoupl

Dvaatřicetiletý muž je jediným podezřelým v případu sobotního útoku ve vlaku na východě Anglie. Zraněno bylo celkem 11 lidí. Policisté původně zadrželi dva muže, u druhého ale nebylo prokázáno, že by se na hrůzném činu podílel. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy