Útočník z vlaku možná pobodal i teenagera ve městě. Policie to prověřuje

Britská policie se domnívá, že dvaatřicetiletý pachatel víkendového útoku ve vlaku může mít na svědomí další trestné činy. Panuje podezření, že pobodal i čtrnáctiletého kluka. Útok ve vlaku si vyžádal 11 zraněných osob, podezřelý muž již čelí obvinění.
Jediným podezřelým v případu útoku ve vlaku je dvaatřicetiletý Anthony Williams z města Peterborough, který byl obviněn z 11 pokusů o vraždu, ublížení na zdraví a nedovoleného ozbrojování. Informoval o tom britský deník The Guardian. Podle vyšetřovatelů nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o teroristický útok.
Podle informací BBC se policisté zabývají podezřením, že Williams má na svědomí i páteční pobodání čtrnáctiletého chlapce v Peterborough. Ze stejného dne zároveň existuje svědectví o muži ozbrojeném nožem, který se objevil v holičství.
Policie původně po útoku ve vlaku zadržela dva muže, ale pětatřicetiletý muž z Londýna byl propuštěn, aniž by proti němu bylo vzneseno jakékoliv obvinění. Podle policistů se na útoku nepodílel.
Podle dříve zveřejněné policejní zprávy došlo k útoku v sobotu večer v soupravě, která směřovala z Doncasteru na londýnské nádraží King's Cross. "Ozbrojení policisté nastoupili do vlaku a zatkli dva lidi v souvislosti s incidentem," informovali původně strážci zákona.
K útoku se vyjádřil i premiér Keir Starmer. Incident označil za "děsivý" a "hluboce znepokojující". "Myslím na všechny postižené a děkuji záchranným složkám za jejich reakci. Každý, kdo se v oblasti nachází, by se měl řídit radami policie," napsal na síti X.
Policie Velká Británie , Velká Británie
Zdroj: Lucie Podzimková