Za horor v britském vlaku je zodpovědný jeden muž. Počet zraněných stoupl

Dvaatřicetiletý muž je jediným podezřelým v případu sobotního útoku ve vlaku na východě Anglie. Zraněno bylo celkem 11 lidí. Policisté původně zadrželi dva muže, u druhého ale nebylo prokázáno, že by se na hrůzném činu podílel.
Jediným podezřelým je dvaatřicetiletý Anthony Williams z města Peterborough, který byl obviněn z 11 pokusů o vraždu, ublížení na zdraví a nedovoleného ozbrojování. Informoval o tom britský deník The Guardian. Podle vyšetřovatelů nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o teroristický útok.
Policie původně zadržela dva muže, ale pětatřicetiletý muž z Londýna byl propuštěn, aniž by proti němu bylo vzneseno jakékoliv obvinění. Podle policistů se na útoku nepodílel.
Podle dříve zveřejněné policejní zprávy došlo k útoku v sobotu večer v soupravě, která směřovala z Doncasteru na londýnské nádraží King's Cross. "Ozbrojení policisté nastoupili do vlaku a zatkli dva lidi v souvislosti s incidentem," informovali původně strážci zákona.
K útoku se vyjádřil i premiér Keir Starmer. Incident označil za "děsivý" a "hluboce znepokojující". "Myslím na všechny postižené a děkuji záchranným složkám za jejich reakci. Každý, kdo se v oblasti nachází, by se měl řídit radami policie," napsal na síti X.
Dopravce London North Eastern Railway (LNER) v neděli vyzval Brity, aby - pokud mají tu možnost - odložili své cesty po East Coast Main Line, což je jedna z nejvytíženějších tratí ve Velké Británii. V souvislosti s útokem se totiž očekávaly problémy v dopravě.
