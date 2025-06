Útok na íránské jaderné zařízení Fordo by způsobil únik radiace, tvrdí experti

Podle Kelsey Davenportové, ředitelky pro politiku nešíření jaderných zbraní v organizaci Arms Control Association, by útok, pokud by skutečně poškodil zařízení Fordo, pravděpodobně způsobil „omezený únik radiace z uloženého obohaceného uranu“. Avšak zdůraznila, že „je nepravděpodobné, že by došlo k významnému a rozsáhlému zamoření životního prostředí“.

Zařízení Fordo se nachází hluboko pod zemí, což omezuje množství materiálů, které by mohly být při případném výbuchu uvolněny do okolí. Přesto by mohlo dojít k chemickým komplikacím spojeným s únikem uranu ve formě hexafluoridu, plynu, který se používá při obohacování uranu v centrifugách.

„Takový únik by měl za následek chemickou toxicitu a nízkou úroveň alfa záření, které by však zůstalo lokalizované v místě zásahu,“ uvedla Davenportová. Dodala, že v případě, že by osoby na místě měly správné ochranné prostředky, situace by byla zvládnutelná.

S tím souhlasí i Behnam Ben Taleblu, ředitel programu pro Írán ve washingtonském think-tanku Foundation for Defense of Democracies. Uvedl, že případné škody by byly spíše chemického než radiačního charakteru.

Scott Roecker, viceprezident pro bezpečnost jaderných materiálů v organizaci Nuclear Threat Initiative, poznamenal, že „u Forda nehrozí rozsáhlý únik radiace, protože obohacený uran, který se tam nachází, je čerstvý“. Připomněl rovněž, že umístění zařízení pod zemí pravděpodobně ještě více omezí jakýkoliv potenciální únik.

„Bombardování reaktoru by ale bylo úplně jiná liga,“ varovala Davenportová a dodala, že by šlo o naprosto odlišný scénář s dalekosáhlými důsledky.

Připomněla, že útok na aktivní jaderný reaktor by znamenal „jasné porušení mezinárodního práva“ a mohl by vést k tavení reaktoru, masivnímu úniku radiace a ekologické katastrofě s dopadem na celý region.

Ačkoliv napětí mezi Íránem a Izraelem přetrvává, experti se shodují, že izraelský útok přímo na reaktor je „krajně nepravděpodobný“. Jakákoliv taková akce by podle nich mohla spustit nezvladatelnou humanitární a ekologickou krizi, a zároveň otevřít novou fázi mezinárodního konfliktu.

Zatím však není jisté, zda se USA nebo jejich spojenci skutečně rozhodnou zaútočit na Fordo. Opatrný postoj Washingtonu signalizuje, že jakýkoliv útok na íránskou jadernou infrastrukturu by musel být pečlivě zvážen nejen z vojenského, ale i z humanitárního a politického hlediska.