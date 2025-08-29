Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

Útok rozzuřil evropské lídry. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že je pobouřena útokem, který navíc poškodil i kanceláře delegace EU v ukrajinském hlavním městě. Podle ní dopadly dvě rakety jen padesát metrů od budovy, a to s dvacetivteřinovým rozestupem.

Útok následoval po diplomatické ofenzivě Spojených států, která měla za cíl ukončit válku. Ruské akce odsoudili jak Evropská unie, tak Spojené království. Britský premiér Keir Starmer obvinil Vladimira Putina ze „sabotování naděje na mír“. Podle estonské ministryně zahraničí Kaji Kallas ukázalo Rusko „úmyslnou volbu eskalace a výsměchu mírovému úsilí“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Moskva zvolila balistické rakety místo jednacího stolu a zopakoval potřebu „nových a tvrdých sankcí“ proti Rusku. Navzdory tomu, že Kreml tvrdí, že má stále zájem o jednání, von der Leyenová řekla, že útoky jsou „další pochmurnou připomínkou“, že se Rusko nezastaví před ničím, aby terorizovalo Ukrajinu.

Americký zmocněnec pro Ukrajinu, Keith Kellogg, poznamenal, že „skandální útoky“ Ruska na obytné oblasti ohrožují mír, o který usiluje prezident Donald Trump. Také německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že Rusko „opět ukázalo svou pravou tvář“. Fakt, že byla zasažena delegace EU, považuje za známku rostoucí drzosti Kremlu.

Ruský chargé d'affaires v Bruselu byl předvolán k jednání, stejně jako ruský velvyslanec ve Spojeném království. Prezident Ukrajiny Zelenskyj se domnívá, že útok je jasnou odpovědí Kremlu všem, kteří po týdny a měsíce volali po příměří a skutečné diplomacii.

Nejnovější vlna raketových útoků přišla poté, co středeční nálety dronů na energetickou infrastrukturu připravily více než sto tisíc ukrajinských domácností o elektřinu. Při posledním útoku bylo dalších šedesát tisíc lidí bez proudu v centrální Vinnycké oblasti.

Ruské síly navíc zasáhly ukrajinské námořní plavidlo, přičemž zabily jednoho člena posádky a několik dalších zranily. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že k útoku na průzkumnou loď Simferopol v ústí řeky Dunaj použilo bezpilotní motorový člun.

Předseda Evropské rady António Costa sdělil, že je „zděšen“ posledními ruskými útoky na Kyjev. Úřad Britské rady, který je ve stejné budově jako delegace EU, oznámil, že jeho kanceláře byly vážně poškozeny a zůstanou do odvolání pro veřejnost uzavřeny.

Ursula von der Leyenová oznámila, že EU připravuje devatenáctý balíček sankcí proti Rusku. Mimo to hodlá navštívit sedm členských států EU, které sousedí s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem. Cesta je naplánována na několik dní a von der Leyenová se chystá do Lotyšska, Finska, Estonska, Polska, Bulharska, Litvy a Rumunska.

Prezident Trump dříve usiloval o uspořádání summitu se Zelenským a Putinem, aby ukončil válku. Jeho snahy však uvízly na mrtvém bodě. Ukrajinská delegace bude s americkými představiteli jednat o „vojenských, politických a ekonomických složkách bezpečnostních záruk“ pro Ukrajinu.

Rusko však kategoricky odmítá přítomnost evropských vojáků na ukrajinském území a tvrdí, že diskuse bez účasti Moskvy „nikam nevedou“. 

