Útok na škole v USA: Tři děti zemřely, střelec je po smrti

Tři děti dnes přišly o život v americkém městě Nashville, kde neznámý pachatel střílel na soukromé křesťanské škole, uvádí deník The New York Times (NYT) s odvoláním na mluvčího místní dětské nemocnice. Policie předtím oznámila, že střelec je mrtvý, aniž by poskytla jakékoli informace o totožnosti. Zda byl pachatel či pachatelka mezi třemi mrtvými, které ohlásila nemocnice, nebylo ihned jasné.