Devět lidí má být v ohrožení života po útoku nožem ve vlaku na východě Anglie. Policie v případu zadržela dva muže, o příčinách události ale zatím nechce spekulovat. Kvůli incidentu se dnes očekávají potíže v britské železniční dopravě.
"Deset lidí bylo převezeno do nemocnice po útoku nožem ve vlaku v Cambridgeshire. Devět z nich utrpělo život ohrožující zranění," uvedla britská dopravní policie v nočním prohlášení na sociální síti X. Potvrdila také, že na vyšetřování se podílí policejní oddělení, které se věnuje terorismu.
Podle policejní zprávy došlo k útoku v soupravě, která směřovala z Doncasteru na londýnské nádraží King's Cross. "Ozbrojení policisté nastoupili do vlaku a zatkli dva lidi v souvislosti s incidentem," informovali strážci zákona s tím, že zadržené osoby skončily ve vazbě.
"Jde o šokující incident. V první řadě jsem v myšlenkách se zraněnými a jejich rodinami," řekl zástupce policie Chris Casey s tím, že probíhá vyšetřování a zatím není možné nic potvrdit. "V této rané fázi by nebylo vhodné spekulovat o příčinách incidentu," dodal.
K útoku se již vyjádřil i premiér Keir Starmer. Incident označil za "děsivý" a "hluboce znepokojující". "Myslím na všechny postižené a děkuji záchranným složkám za jejich reakci. Každý, kdo se v oblasti nachází, by se měl řídit radami policie," napsal na síti X.
Dopravce London North Eastern Railway (LNER) vyzval Brity, aby - pokud mají tu možnost - odložili své cesty po East Coast Main Line, což je jedna z nejvytíženějších tratí ve Velké Británii. V souvislosti s útokem se totiž očekávají problémy v dopravě.
Související
Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně
Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví
Policie Velká Británie , Velká Británie , Vlaky , Terorismus
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Útok nožem ve vlaku v Anglii. Devět lidí bojuje o život, dva zadržení
před 1 hodinou
Českou státní správou otřásla náhlá smrt šéfa Úřadu práce
před 2 hodinami
Počasí příští týden: V noci se už připravme na mrazy
včera
Zelenskyj označuje obranu Pokrovsku za prioritu, do Donbasu byly nasazeny elitní speciální síly
včera
Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží
včera
AP: CIA chtěla naverbovat Madurova pilota, aby USA pomohl s jeho svržením
včera
Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu
včera
Přišli o příbuzné i naději. Lidé v Gaze už příměří nevěří
včera
Změny počasí jsme dodnes nezastavili. Klimatická krize se ve všech ohledech zhoršila
včera
COP30 je za dveřmi. Rozhodne se na něm, jak budou lidé vzpomínat na světové lídry
včera
Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi
včera
Nepotřebujeme peníze, ale jídlo a vodu, zní z hurikánem zničené Jamajky
včera
Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině
včera
Meteorologové slibují typické podzimní počasí během víkendu
31. října 2025 21:52
Metro čeká další víkendová výluka. V neděli se posílí náhradní doprava
31. října 2025 19:57
Náhlá smrt zasáhla české dostihy. Zemřel Pavel Složil, byl druhý na Pardubické
31. října 2025 19:04
Hradba 2025. Armáda na největším cvičení prověří obranyschopnost
31. října 2025 18:16
Zemřel ruský herec Gennadij Nazarov, představitel vojáka Čonkina v Menzelově filmu
31. října 2025 17:25
Svět už nebude stejný jako dřív. Čína dožene USA a Rusko v oblasti, která vždy budí obavy
31. října 2025 16:03
Cíle Babišovy vlády odhaleny. Vrátí se EET či slevy v dopravě, změny i u důchodů
Až v pondělí se Česko oficiálně dozví, co strany a hnutí příští vlády, tedy ANO, SPD a Motoristé, prosadili do programového prohlášení. Podle uniklých informací se ale počítá s návratem elektronické evidence tržeb (EET) či změnami ohledně věku odchodu do důchodu. Dokument už má mít k dispozici i prezident Petr Pavel.
Zdroj: Jan Hrabě