Dva lidé zemřeli po útoku nožem a najetím autem, ke kterému došlo u synagogy Heaton Park v severním Manchesteru. Policie předpokládá, že třetí obětí je útočník, kterého zastřelila policie. K incidentu došlo v den Jom kipur, nejsvětější den židovského kalendáře. Další tři civilisté jsou ve vážném stavu a byli převezeni do nemocnice.
Policie Manchesteru uvedla, že nemůže potvrdit stav podezřelého, dokud pyrotechnici neprověří "podezřelé předměty, které měl u sebe". Záběry z místa ukazují, jak policisté varují veřejnost s křikem: "Zpět, má bombu!" Na jedné z fotografií je vidět muž s předměty kolem pasu.
Policisté byli k synagoze v Crumpsallu na ulici Middleton Road přivoláni v 9:31 ráno britského času (BST). Oznamovatel nahlásil, že auto najelo do lidí a jeden muž byl pobodán. Svědek pro BBC popsal, že policie dala útočníkovi "několik varování", a jelikož neuposlechl, "zahájili palbu".
Mnoho lidí, včetně těch, kteří synagogu běžně nenavštěvují, se zde shromáždilo kvůli svátku Jom kipur. Jde o den půstu a pokání, kdy se věřící modlí a přemýšlí o svém osudu v nadcházejícím roce, a je zakázáno pracovat. Z bezpečnostních důvodů je v tento den u synagog často zvýšena ostraha. V roce 2019 se podobný útok se dvěma oběťmi odehrál rovněž na Jom kipur v německém Halle. Mnozí židé dodržující svátek se o události dozví až po setmění, protože se zdržují přístupu k médiím.
Premiér Keir Starmer označil útok za "naprosto šokující" a je na cestě zpět z Kodaně, aby předsedal mimořádnému zasedání krizového výboru Cobra. Starmer potvrdil, že byla nařízena dislokace dodatečných policejních složek k synagogám po celé zemi, aby byla zajištěna bezpečnost židovské komunity.
Hovořil s Markem Gardnerem z Community Security Trust (CST), charitativní organizace monitorující antisemitismus ve Spojeném království, a s manchestereským starostou Andym Burnhamem. Kemi Badenoch, lídryně konzervativců, nazvala incident "odporným a nechutným útokem" a zdůraznila, že židovská komunita do Británie patří a země ji ochrání.
Poslanec za obvod Blackley a Middleton South, Graham Stringer, ve kterém se synagoga nachází, vyjádřil rozhořčení nad tím, že je potřeba zajistit, aby "tito zlí lidé nepoškozovali naši komunitu". Poukázal na to, že tato oblast má velkou židovskou i muslimskou komunitu, mezi nimiž panují obecně výborné vztahy.
Připomněl i spolupráci po bombovém útoku na Manchester Arena v roce 2017 a zdůraznil, že na vztazích je nutné pracovat. Dave Rich z CST potvrdil, že v den Jom kipur probíhá vždy významná bezpečnostní operace ve spolupráci policie a CST u všech hlavních židovských svátků. Nicméně dodal, že pokud je k dispozici "zlý, násilný člověk s autem a nožem", je velmi obtížné zajistit úplnou bezpečnost pro všechny.
Francie je připravena postavit stíhačku nové generace sama. Oznámil to ve středu francouzský úředník malé skupině novinářů, který si nepřál být jmenován kvůli citlivosti tématu. Tato prohlášení naznačují, že se Paříž nezůstane v projektu Future Combat Air System (FCAS) za každou cenu, pokud by se nepodařilo nalézt shodu s Německem. Úředník prohlásil, že i když se nepodaří dosáhnout dohody, Francie má dostatečné kapacity na to, aby stíhačku vyvinula a postavila sama.
Zdroj: Libor Novák