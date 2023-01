V Německu žije rekordních 84,3 milionu obyvatel

Počet obyvatel Německa od roku 2019 stagnoval. To se ale v loňském roce v důsledku přistěhovalectví změnilo. Do země podle statistiků přišlo o 1,42 až 1,45 milionu lidí více, než kolik se jich vystěhovalo do zahraničí.

"Čisté přistěhovalectví v roce 2022 tak bylo více než čtyřikrát vyšší než v předloňském roce (329.163) a nejvyšší od počátku propočtů v roce 1950," uvedl statistický úřad. Poznamenal, že do Německa loni přišel vysoký počet válečných běženců z Ukrajiny, výrazně ale také vzrostlo přistěhovalectví i z jiných zemí.

Po znovusjednocení Německa v roce 1990 počet obyvatel převážně rostl, výjimkou byly roky 1998 a 2003 až 2010. Statistický úřad upozornil, že k přírůstku obyvatelstva vedlo výhradně přistěhovalectví. Bez imigrace by se populace zmenšovala již od roku 1972, neboť od té doby v Německu každoročně zemře více lidí, než kolik se jich narodí.

V loňském roce se podle odhadů statistického úřadu v Německu narodilo 735.000 až 745.000 dětí, což by bylo o sedm procent méně než v roce 2021. Počet zemřelých se naopak zvýšil o čtyři procenta na asi 1,06 milionu.

Konečnou zprávu o počtu obyvatel vydá statistický úřad v létě. Nynější odhad vychází z prozatímních a neúplných hlášení matričních úřadů.