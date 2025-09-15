V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy

Libor Novák

15. září 2025 21:31

Polsko, ilustrační foto
Polsko, ilustrační foto Foto: Pixabay

Předseda polské vlády Donald Tusk oznámil, že Služba ochrany státu (SOP) zneškodnila dron, který se pohyboval nad vládními budovami ve Varšavě. Uvedla to televize Polsat News.

Stroj byl zpozorován nad objekty na ulici Parkowa a také nad Belvederem. Premiér Tusk zároveň informoval, že v souvislosti s incidentem byli zadrženi dva běloruští občané a celou událost vyšetřuje policie.

Podle mluvčího SOP Bogusława Piórkowského si dronu všimli příslušníci služby, kteří hlídkovali v oblasti. Muži, kteří ho ovládali, byli zadrženi přímo na místě a následně byli předáni policii.

Piórkowski upřesnil, že dron nepředstavoval pro objekty bezprostřední hrozbu. Mluvčí polského ministerstva vnitra Karolina Gałecka potvrdila, že k události a zadržení obou osob skutečně došlo. 

Tento incident se odehrál jen několik dní po tom, co ruské drony narušily polský vzdušný prostor. Ty stroje, které představovaly přímé nebezpečí, byly sestřeleny polským a spojeneckým letectvem.

Bylo to poprvé v moderní historii Polska, kdy letectvo použilo zbraně nad vlastním územím. V reakci na to se Česká republika a Nizozemsko rozhodly poslat do Polska více vojenského vybavení.

Norsko a Velká Británie si v té souvislosti předvolaly ruské velvyslance, aby si vyslechly jejich vysvětlení.

Donald Tusk již dříve na sociálních sítích zdůraznil, že by lidé neměli „hledat nepřítele na Západě“. Podle něj evropští spojenci v těžké chvíli nezklamali. Tusk dodal, že skutečnou hrozbou je Východ a všichni, kteří se snaží narušit euroatlantickou jednotu.

