V Rusku poprvé za 20 let stoupl počet vražd, tvrdí advokátní sdružení

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes večer oznámil odložení kontroverzní justiční reformy o několik týdnů, do dalšího zasedání parlamentu. Chce o zákonu vést dialog a dosáhnout "širokého konsenzu". Netanjahu to uvedl v prohlášení k národu poté, co před sídlem parlamentu v Jeruzalémě protestovaly proti reformě desítky tisíc lidí.