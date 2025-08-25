Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda

Libor Novák

25. srpna 2025 21:17

François Bayrou
François Bayrou Foto: Facebook François Bayrou

Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.

Krajně pravicové Národní sdružení a Zelení už oznámili, že budou hlasovat proti vládě. Socialisty, na jejichž hlasech premiérův osud převážně leží, uvedli, že nevidí důvod, proč by ho měli podpořit. Pokud ovšem nezmění přístup k rozpočtu, což podle nich není pravděpodobné. V případě prohry ve hlasování o důvěře v Národním shromáždění, vláda padne.

Tato nejistota zneklidnila investory, což se projevilo na ceně francouzských dluhopisů, jejíž prémie oproti německým ekvivalentům vzrostla o 5 bazických bodů. Index francouzských akcií CAC-40 se propadl o 1,6 %.

Pokud vláda padne, prezident Emmanuel Macron by mohl jmenovat nového premiéra, nebo požádat Bayroua, aby zůstal v čele prozatímní vlády. Je možné, že by vyhlásil předčasné volby. Je třeba připomenout, že Macron už o jednoho premiéra přišel. Michel Barnier ztratil podporu ve hlasování o nedůvěře na konci roku 2024, pouhé tři měsíce po nástupu do funkce, po dalších předčasných volbách.

Bayrou označil snahu o získání důvěry v roztříštěném parlamentu za riskantní, ale podle něj je nečinnost ještě riskantnější. Odkazoval přitom na obrovský státní dluh, který zemi hrozí. Hlasování o důvěře má podle něj posoudit, zda má dostatečnou podporu pro svůj rozpočet ve výši 44 miliard eur.

Vláda se snaží zkrotit deficit, který loni dosáhl 5,8 % HDP, což je téměř dvojnásobek oficiálního limitu EU, který činí 3 %. I kdyby vláda hlasování vyhrála, bude to znamenat pouze podporu pro premiérův názor na francouzské fiskální problémy. Samotné hlasování o rozpočtu proběhne až později.

Bayrou navrhuje zrušení dvou státních svátků a zmrazení sociálních výdajů a daňových pásem na úrovni roku 2025 bez úpravy o inflaci. Uvedl, že návrh na zrušení svátků může být pozměněn. Podle předsedy krajně pravicové strany Jordana Bardelly Bayrou vyhlášením hlasování de facto oznámil konec své vlády. Dodal, že Národní sdružení nikdy nebude hlasovat pro vládu, jejíž rozhodnutí způsobují utrpení Francouzů. Zelení a levice se vyjádřili podobně.

Osud vlády teď závisí na socialistech. Pokud se přidají k ostatním levicovým stranám a krajní pravici, budou mít pravděpodobně dostatek hlasů na svržení vlády. Poslanec Arthur Delaporte uvedl, že Bayrou je „hluchý k požadavkům Francouzů“. Naznačil, že jsou ochotni k rozhovorům, pokud premiér změní své plány.

Hlasování o důvěře se má odehrát jen dva dny před plánovanými protesty, které se objevily na sociálních sítích a mají podporu levicových stran i některých odborů. Výzvy k protestům, které se mají konat 10. září, jsou srovnávány se protesty Žlutých vest z roku 2018, které začaly kvůli zvýšení cen pohonných hmot a nákladům na život. Tyto protesty se nakonec proměnily v rozsáhlé hnutí proti Macronovi a jeho snahám o ekonomickou reformu.

před 8 hodinami

Garance Ukrajině podobné jako článku 5: Jak by mohly vypadat v praxi?

Související

Palestina

Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?

Británie se před několika dny rozhodla následovat příkladu Francie a oznámila, že by mohla v září uznat stát Palestina, pokud Izrael splní několik zásadních podmínek. Ty zahrnují uzavření udržitelného míru, povolení humanitární pomoci, schválení příměří a zastavení anexe Západního břehu Jordánu. Vláda Spojeného království zároveň vyzvala Hamás, aby propustil zbývající rukojmí, odzbrojil se a přestal se podílet na vládě v Gaze. 

Více souvisejících

Francie François Bayrou

Aktuálně se děje

před 50 minutami

François Bayrou

Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda

Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří

I přes to, že Hamás přijal návrh na příměří, Izrael zatím nereagoval. Premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že nařídil „okamžitá jednání“ o propuštění rukojmích a ukončení války za podmínek, které jsou pro Izrael přijatelné. Toto ticho a posun ve strategii vyvolávají zmatek u zprostředkovatelů i rodin rukojmích.

před 5 hodinami

Charkov po raketovém ostřelování

Nezlomný Charkov: Město, kde noční život bují navzdory ruským útokům

Z pohledu vojenského stratéga je jasné, že Charkov, dříve centrum vojenské výroby a akademického života, se proměnil ve válkou zasažené město, kde je válka neustále přítomná a cítit ji na každém kroku. Na rozdíl od relativně bezpečné a bohaté metropole Kyjeva, východoukrajinská města a samotný Charkov ztratily velkou část své populace.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Gaza

Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC

Útok izraelských sil na nemocnici Al-Nasser v jižní Gaze si vyžádal životy nejméně dvaceti lidí, z nichž čtyři byli novináři. Během incidentu, který se odehrál v pondělí, zahynuli Hussam al-Masri, který pracoval pro agenturu Reuters, Mariam Abu Dagga z Associated Press, Mohammed Salam z Al-Džazíry a Moaz Abu Taha z NBC. Další novinář agentury Reuters, Hatem Khaled, byl při stejném útoku zraněn.

před 7 hodinami

USS Truxtun (DDG-103)

Trumpův boj proti drogám: U pobřeží Venezuely zasahují americké torpédoborce

Boj proti drogovým organizacím v Latinské Americe dostává nový rozměr. Začátkem srpna americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které otevírá cestu k použití americké armády proti konkrétním latinskoamerickým zločineckým skupinám. Tento krok se rychle proměnil v realitu, když Spojené státy vyslaly tři torpédoborce s řízenými střelami do vod u pobřeží Venezuely. Jejich úkolem je zastavovat lodě s drogami.

před 8 hodinami

Armáda Velké Británie

Garance Ukrajině podobné jako článku 5: Jak by mohly vypadat v praxi?

Jedním z klíčových bodů pro budoucí mírovou dohodu na Ukrajině jsou takzvané bezpečnostní záruky. Tyto garance by měly mít podobný charakter jako článek 5 Severoatlantické smlouvy, který stanovuje, že ozbrojený útok proti jednomu členovi NATO je považován za útok na celou Alianci. Podle italské premiérky Giorgie Meloniové by se mohlo jednat o „model článku 5“, který by Ukrajině zajistil obranu v případě budoucí ruské agrese.

před 9 hodinami

Ilustrační foto

"A co Čína a EU?" Indie se ruské ropy nevzdá, prstem ukazuje na jiné

Indie bude i nadále nakupovat ropu od kohokoli, kdo jí nabídne „nejlepší podmínky“. Uvedl to indický velvyslanec v Rusku Vinay Kumar s tím, že priorita jeho země je ochrana zájmů 1,4 miliardy obyvatel. Toto prohlášení přišlo jen několik dní předtím, než má americký prezident Donald Trump uvalit 50% cla na Indii, včetně 25% penalizace za nákup ruské ropy a zbraní.

před 10 hodinami

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Dny bez proudu, nedostatek vody, ulice plné odpadků. Kuba se zmítá v ekonomickém kolapsu

Kuba se v posledním roce potýká s velkým ekonomickým a energetickým kolapsem. Zemi trápí dlouhé, až 20hodinové výpadky proudu, ale také nedostatek pitné vody a přetékající ulice plné odpadků, které nikdo nesváží. Podle oficiálních údajů se ekonomika propadla o 1,1 % v roce 2024 a podle latinskoamerické Komise OSN pro ekonomiku se letos propadne dokonce o 1,5 %.

před 11 hodinami

Wagnerovci

Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat

Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.

před 12 hodinami

Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)

EU by měla být imigrantům vděčná. Díky nim se vypořádala s nedostatkem pracovních sil

Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová nedávno uvedla, že by na tom evropská ekonomika byla bez zahraničních pracovníků mnohem hůř. Během sympozia Federálního rezervního systému ve Wyomingu zdůraznila, že příchod zahraniční pracovní síly pomohl eurozóně absorbovat šoky, jako byly rostoucí náklady na energie a rekordní inflace, a přitom udržel růst a zaměstnanost.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Izraelská armáda

Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo

Nad městem Gaza, kde žije zhruba polovina obyvatel Pásma Gazy, se stále zintenzivňují izraelské útoky. Letectvo a tanky už několik dní bombardují okrajové části města, což vyvolává paniku a nutí některé rodiny k útěku. Podle svědků se v noci v oblastech Zeitoun a Šudžáíja ozývaly nepřetržité exploze, tanky ostřelovaly domy a silnice v sousední čtvrti Sabra a v severní Džabáliji bylo zničeno několik budov.

před 15 hodinami

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat

Evropský fotbal má za sebou další pohárový týden, ve kterém opět i čeští zástupci hráli o postup do hlavní fáze některé z evropských klubových soutěží. Hned dva české kluby bojují o účast v Konferenční lize, přičemž jedním z nich je pražská Sparta. Jako jediná úvodní duel 4. předkola dokázala vyhrát, když před domácím publikem vyhrála nad FC Riga díky brankám Kuchty a Rrahmaniho, jenž pojišťovací branku vstřelil až v závěru zápasu. Další adept Baník Ostrava svůj duel ve slovinském Celje prohrál 0:1 s tím, že měl štěstí, že se nejednalo o prohru s větším rozdílem. Poprvé se pak v rámci předkol představila Olomouc, která však poznala tvrdou realitu, když na hřišti švédského Malmö prohrála vysoko 0:3.

Aktualizováno včera

včera

Woody Allen

Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě

Legendární americký filmař Woody Allen se krátce před 90. narozeninami postaral o další kontroverzi. V Rusku se dnes měl zúčastnit filmového festivalu Moscow International Film Week. Neměl však být osobně přítomen v ruské metropoli. 

včera

Juraj Blanár

Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU

Po Maďarsku se ozývá i Slovensko. Ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer-SD) v nedělní diskuzní relaci na televizní stanici JOJ řekl, že ukrajinské útoky na ropovod Družba jsou v rozporu se slovenskými zájmy, ale neprospívají ani Kyjevu. Maďarský premiér Viktor Orbán si dokonce stěžoval v Bílém domě. 

včera

Německý boj s migrací. Ministerstvo vyčíslilo, kolik stojí hraniční kontroly

Hraniční kontroly kvůli omezení nelegální migrace již stály Německo přes 80 milionů eur. Informovala o tom německá mediální skupina Funke na základě údajů německého ministerstva vnitra.

Zdroj: Tereza Marešová

Další zprávy