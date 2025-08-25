Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda

Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.
Krajně pravicové Národní sdružení a Zelení už oznámili, že budou hlasovat proti vládě. Socialisty, na jejichž hlasech premiérův osud převážně leží, uvedli, že nevidí důvod, proč by ho měli podpořit. Pokud ovšem nezmění přístup k rozpočtu, což podle nich není pravděpodobné. V případě prohry ve hlasování o důvěře v Národním shromáždění, vláda padne.
Tato nejistota zneklidnila investory, což se projevilo na ceně francouzských dluhopisů, jejíž prémie oproti německým ekvivalentům vzrostla o 5 bazických bodů. Index francouzských akcií CAC-40 se propadl o 1,6 %.
Pokud vláda padne, prezident Emmanuel Macron by mohl jmenovat nového premiéra, nebo požádat Bayroua, aby zůstal v čele prozatímní vlády. Je možné, že by vyhlásil předčasné volby. Je třeba připomenout, že Macron už o jednoho premiéra přišel. Michel Barnier ztratil podporu ve hlasování o nedůvěře na konci roku 2024, pouhé tři měsíce po nástupu do funkce, po dalších předčasných volbách.
Bayrou označil snahu o získání důvěry v roztříštěném parlamentu za riskantní, ale podle něj je nečinnost ještě riskantnější. Odkazoval přitom na obrovský státní dluh, který zemi hrozí. Hlasování o důvěře má podle něj posoudit, zda má dostatečnou podporu pro svůj rozpočet ve výši 44 miliard eur.
Vláda se snaží zkrotit deficit, který loni dosáhl 5,8 % HDP, což je téměř dvojnásobek oficiálního limitu EU, který činí 3 %. I kdyby vláda hlasování vyhrála, bude to znamenat pouze podporu pro premiérův názor na francouzské fiskální problémy. Samotné hlasování o rozpočtu proběhne až později.
Bayrou navrhuje zrušení dvou státních svátků a zmrazení sociálních výdajů a daňových pásem na úrovni roku 2025 bez úpravy o inflaci. Uvedl, že návrh na zrušení svátků může být pozměněn. Podle předsedy krajně pravicové strany Jordana Bardelly Bayrou vyhlášením hlasování de facto oznámil konec své vlády. Dodal, že Národní sdružení nikdy nebude hlasovat pro vládu, jejíž rozhodnutí způsobují utrpení Francouzů. Zelení a levice se vyjádřili podobně.
Osud vlády teď závisí na socialistech. Pokud se přidají k ostatním levicovým stranám a krajní pravici, budou mít pravděpodobně dostatek hlasů na svržení vlády. Poslanec Arthur Delaporte uvedl, že Bayrou je „hluchý k požadavkům Francouzů“. Naznačil, že jsou ochotni k rozhovorům, pokud premiér změní své plány.
Hlasování o důvěře se má odehrát jen dva dny před plánovanými protesty, které se objevily na sociálních sítích a mají podporu levicových stran i některých odborů. Výzvy k protestům, které se mají konat 10. září, jsou srovnávány se protesty Žlutých vest z roku 2018, které začaly kvůli zvýšení cen pohonných hmot a nákladům na život. Tyto protesty se nakonec proměnily v rozsáhlé hnutí proti Macronovi a jeho snahám o ekonomickou reformu.
