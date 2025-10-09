"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?

Libor Novák

9. října 2025 15:00

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Izrael a Hamás se dohodly na první fázi jeho mírového plánu pro Gazu, což je považováno za významný krok k trvalému ukončení konfliktu. Oznámení přichází dva roky a dva dny po útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1200 lidí a 251 dalších uneseno. Následná izraelská vojenská operace si dle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádala přes 67 100 obětí.

Po třech dnech intenzivních nepřímých jednání v Egyptě obě strany „podepsaly první fázi našeho mírového plánu,“ uvedl Trump na sociálních sítích. Prezident dodal, že to znamená rychlé propuštění VŠECH rukojmích a stažení izraelských vojsk na dohodnutou linii jako první kroky k „silnému, trvalému a věčnému míru“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nazval dohodu „velkým dnem pro Izrael“. Oznámil, že jeho vláda se sejde k formálnímu schválení dohody a k „návratu všech našich drahých rukojmích domů“.

Izrael uvádí, že v Gaze je stále drženo 48 rukojmích, přičemž naživu jich je pravděpodobně až 20. Hamás potvrdil dohodu s cílem „ukončit válku v Gaze“, zajistit úplné stažení izraelských sil, umožnit vstup humanitární pomoci a provést výměnu rukojmích za Palestince v izraelských věznicích.

Pokud izraelští ministři dohodu formálně schválí, Izrael musí do 24 hodin stáhnout své jednotky na dohodnutou linii. Následně začne běžet lhůta 72 hodin, během které musí Hamás propustit žijící rukojmí. Podle Bílého domu by k propuštění mělo dojít pravděpodobně v pondělí. Vyjednávání probíhala nepřímo za zprostředkování Trumpových poradců Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera a vysokých představitelů Egypta, Kataru a Turecka.

Oznámená dohoda představuje pouze část Trumpova dvacetibodového mírového plánu. Mnoho obtížných otázek zůstává nevyřešeno. Zásadní odzbrojení Hamásu není v oznámení detailně popsáno, přestože jde o klíčový bod Trumpova plánu. Hamás dříve odmítl složit zbraně, dokud nebude zřízen palestinský stát.

Dalším sporným bodem je budoucí správa Gazy. Trumpův plán nepočítá s rolí Hamásu a navrhuje dočasnou vládu „technokratického, apolitického palestinského výboru“ před předáním moci Palestinské samosprávě. Netanjahu se nicméně vůči účasti Palestinské samosprávy vymezil.

Ultranaacionalisté v Netanjahuově vládnoucí koalici, kteří chtějí obnovit židovské osady v Gaze, budou pravděpodobně také proti tomuto bodu. Palestinský zdroj navíc uvedl, že Hamás zatím neobdržel konečný seznam palestinských vězňů k výměně. Plán uvádí propuštění 250 vězňů odsouzených na doživotí a 1700 Gazanů zadržených po 7. říjnu 2023.

Rodiny izraelských rukojmích dohodu uvítaly s velkou radostí a očekáváním návratu svých blízkých. V Gaze propukly po oznámení oslavné akce s úlevou nad ukončením krveprolití a zabíjení.

Světoví lídři naléhají na obě strany, aby dodržovaly podmínky dohody. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že „utrpení musí skončit“ a slíbil plnou podporu implementaci dohody, zvýšení humanitární pomoci a úsilí o rekonstrukci. Britský premiér Sir Keir Starmer a australský premiér Anthony Albanese dohodu také přivítali jako zásadní krok k míru. Američtí zákonodárci vyjádřili opatrný optimismus a doufají, že první fáze povede k trvalému ukončení války. 

před 5 hodinami

Průlom, ale ne konec války. Co znamená dohoda mezi Izraelem a Hamásem?

Izraelská armáda

Průlom, ale ne konec války. Co znamená dohoda mezi Izraelem a Hamásem?

Dohoda o příměří a propuštění rukojmích mezi Izraelem a Hamásem, která byla oznámena po intenzivních vyjednáváních v Egyptě, představuje dlouho očekávaný průlom. Přibližuje obě strany ke skončení dva roky trvající války v Pásmu Gazy. Nicméně i přes tento posun vpřed neexistuje záruka, že skutečný mír nastane.

