Venezuela chce USA demonstrovat sílu. Zahájila cvičení s ruskou technikou

Libor Novák

20. září 2025 8:23

Suchoj Su-30
Suchoj Su-30 Foto: Wikipedia

Venezuelské úřady zahájily třídenní vojenské cvičení a předvedly ruské stíhačky. Cílem je ukázat sílu USA v souvislosti s rostoucím napětím kvůli rozmístění amerických válečných lodí v Karibiku.

Na karibském ostrově La Orchila se cvičení, pojmenovaného „Suverénní Karibik 200“, zúčastní více než 2 500 vojáků, dvanáct lodí, 22 letadel a asi 20 člunů. Podle venezuelského ministra obrany Vladimira Padrina jsou manévry reakcí na rozmístění amerických válečných lodí v regionu.

Washington sice tvrdí, že plavidla, včetně křižníku Lake Erie a jaderné ponorky, jsou tam kvůli boji proti pašování drog, ale venezuelský prezident Nicolás Maduro to považuje za pokus o změnu režimu. USA přitom na jeho dopadení vypsaly odměnu 50 milionů dolarů.

Cvičení bylo zahájeno den poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že USA provedly útoky na tři lodě v Karibiku, které podle něj převážely drogy z Venezuely. USA uvedly, že první útok, při kterém zemřelo jedenáct lidí, provedly 2. září na loď spojenou s venezuelským gangem Tren de Aragua. Trump v pondělí oznámil druhý útok proti „narkoteroristům“, při kterém zemřeli tři lidé.

Venezuelské vzdušné síly zveřejnily na Instagramu záběry ruských stíhaček Suchoj Su-30, vyzbrojených protilodními střelami Ch-31. Část videa kolovala na sociálních sítích už v roce 2024, ale není jasné, kdy byla natočena zbývající část. Venezuela zakoupila neznámý počet těchto střel od Ruska mezi lety 2007 a 2008.

Venezuelská armáda má k dispozici celkem 21 stíhaček Su-30MK2, ale podle nevládní organizace Control Ciudadano a zprávy Mezinárodního institutu pro strategická studia je jejich počet v provozu nejasný. Důvodem jsou ekonomické problémy země. Organizace upozorňuje na „neprůhlednost“ vládních zpráv a možné „problémy se zastaralostí systému, údržbou a nedostatkem náhradních dílů.“

Americký prezident Donald Trump sice řekl, že chce najít s Venezuelou dohodu a vyhnout se válce, ale jeho výroky situaci zhoršují. 

