Venezuela v izolaci: Maduro ztratil během dvou týdnů většinu spojenců. Kdo mu ještě zbyl?

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se zdá být tento týden ještě více izolovaný poté, co po volbách ztratil hned dva regionální spojence, a to Honduras a Svatý Vincenc a Grenadiny. To se děje v době, kdy čelí narůstající vojenské přítomnosti Spojených států v Karibiku.
V Hondurasu jasně ukázaly předběžné výsledky nedělních voleb, že kandidátka Rixi Moncadaová, chráněnka levicové prezidentky Xiomary Castro, se propadla na třetí místo v prezidentském klání s minimální nadějí na vítězství. I když se hlasy stále sčítají, závod se zúžil na dva pravicové kandidáty, Salvadora Nasrallu a Nasry Asfuru, kteří slíbili přerušit vztahy s venezuelskou vládou. Asfuru navíc podpořil americký prezident Donald Trump.
Na ostrově Svatý Vincenc a Grenadiny ztratil minulý týden volby po téměř pětadvaceti letech u moci premiér Ralph Gonsalves, který byl Madurův pevný zastánce. Zemi nyní povede středopravý politik Godwin Friday, jehož strana získala čtrnáct z patnácti křesel v parlamentu.
Tyto výsledky, spolu s dřívějšími politickými změnami napříč Latinskou Amerikou, naznačují odklon regionu od populistického hnutí Chavismo, které kdysi bylo velmi populární ve Venezuele. I země s levicovými či středolevicovými lídry – jako jsou Brazílie, Chile, Mexiko a Kolumbie – omezily své vztahy s Madurem, zejména po sporných volbách v roce 2024, v nichž byl Maduro prohlášen za vítěze navzdory důkazům o opaku.
Kolumbie, která s Venezuelou sdílí dlouhou hranici a problém s pašováním drog, měla vždy složité vztahy se sousedem. Pod současným prezidentem Gustavem Petrem se partnerství kolísalo. Zpočátku sice Petro obnovil diplomatické vazby s venezuelskou vládou, ale nyní se od Madura zjevně distancoval. Petro uvedl pro CNN, že Maduro nemá žádné vazby na obchod s drogami, ale připustil, že problémem venezuelského prezidenta je „nedostatek demokracie a dialogu“.
Vztahy s Argentinou se v průběhu času zhoršovaly. Zatímco za levicových prezidentů Kirchnerových zažívaly Caracas a Buenos Aires rozkvět diplomatických a obchodních vztahů, dialog byl prakticky přerušen po zvolení středopravého Mauricia Macriho v roce 2015. Ještě více se vztahy zpřetrhaly po nástupu Javiera Mileie, liberála, který nenávidí socialismus.
V posledních letech se k pravici a od Madura přiklonily i další latinskoamerické země, včetně Ekvádoru, Salvadoru a Bolívie. Vztahy s Brazílií přešly od přátelských za vlády Luly da Silvy a Dilmy Rousseffové k antagonistickým za Michela Temera a Jaira Bolsonara, Trumpova spojence. Vztahy byly obnoveny, když se Lula da Silva před třemi lety vrátil do prezidentského úřadu, i když ne na stejné úrovni jako dříve.
Pokud by se situace v Karibiku eskalovala, Venezuele by zůstala jen hrstka přátel v regionu, z nichž žádný by pravděpodobně nebyl příliš užitečný. Kuba, dlouholetý protivník Spojených států, je věrným spojencem Venezuely od nástupu Huga Cháveze k moci. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez potvrdil plnou podporu venezuelské vládě, ale vyhnul se přímé odpovědi na otázku, zda by Kuba reagovala na americký útok. Ekonomicky zdecimovaný ostrov v současné době není schopen poskytnout vojenskou pomoc a zůstává spíše stranou.
Dalším spojencem Venezuely je Nikaragua, malá středoamerická země vedená Danielem Ortegou. I přes obvinění z porušování lidských práv Ortega v této napjaté době mlčí a nenabídl žádnou pomoc. Nicméně odsoudil americké vojenské posilování v Karibiku a tvrdí, že Washington se snaží „zmocnit venezuelské ropy“ vymyšleným příběhem o kokainu.
I když je Maduro v Latinské Americe stále izolovanější a jeho staří přátelé se potýkají s vlastními problémy, dopady potenciálního konfliktu je v regionu, který má dlouhý vztah lásky a nenávisti se Spojenými státy, velmi obtížné předvídat.
V reakci na americký tlak, kdy se v regionu nachází více než tucet válečných lodí a 15 tisíc vojáků v rámci „Operace Jižní Kopí“ (Operation Southern Spear), Maduro v neděli zopakoval vzdorné poselství: „Byly sankce, hrozby, blokády, ekonomická válka, a Venezuelané se nesklonili.“ Lidé, kteří s ním přímo jednali, uvádějí, že Maduro je zvyklý žít den za dnem a v krizích jen upevňuje svou moc.
Diplomat z Caracasu poznamenal, že se Maduro připravuje na další kolo vyjednávání, a nevydá tak žádnou kartu, dokud nebude donucen. Maduro se jako bývalý odborový předák sází na to, že Bílý dům blafuje, a je si vědom nízké chuti americké veřejnosti a Trumpovy základny k zahraničním intervencím.
Související
Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva
Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Venezuela v izolaci: Maduro ztratil během dvou týdnů většinu spojenců. Kdo mu ještě zbyl?
před 1 hodinou
Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva
před 2 hodinami
Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání
před 2 hodinami
Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině
před 3 hodinami
Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina
před 4 hodinami
První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí
před 4 hodinami
Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici
před 6 hodinami
Počasí se o příštím víkendu oteplí
včera
Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem
včera
Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový
včera
Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily
včera
FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku
Aktualizováno včera
Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová
včera
Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince
včera
EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze
včera
Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle
včera
Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii
včera
Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů
včera
"Viděl jsem, jak přejíždějí zraněné lidi. Svědci promluvili o nejbrutálnější kapitole súdánské občanské války
včera
BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války
Důkazy shromážděné BBC naznačují, že gruzínské úřady loni použily chemickou látku z éry první světové války k potlačení protivládních demonstrantů. Jeden z protestujících popsal pocit pálení po zasažení vodním dělem v hlavním městě Tbilisi, který se nedal ihned smýt. Demonstranti proti pozastavení snahy gruzínské vlády o vstup do Evropské unie si stěžovali i na další příznaky. Patřila mezi ně dušnost, kašel a zvracení, které přetrvávaly týdny.
Zdroj: Libor Novák