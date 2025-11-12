Venezuela vyhlásila v reakci na připlutí americké letadlové lodě masivní mobilizaci

Venezuela oznámila, že spouští „masivní mobilizaci“ vojenského personálu, zbraní a techniky jako reakci na posilování amerických válečných lodí a jednotek v Karibském moři. Podle ministra obrany Vladimira Padrina Lópeze budou pozemní, letecké, námořní a záložní síly provádět cvičení až do středy. Ministr popsal toto nasazení jako odpověď na „imperialistickou hrozbu“ představovanou americkým posilováním.
Kromě běžných vojenských jednotek se cvičení zúčastní i Bolívarská národní milice, záložní síla složená z civilistů, kterou založil zesnulý prezident Hugo Chávez. Milice je pojmenována po Simónu Bolívarovi, revolucionáři, který zajistil nezávislost řady latinskoamerických zemí na Španělsku. Padrino López, který nařízení přisoudil přímo venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi, uvedl, že cílem cvičení je „optimalizovat velení, řízení a komunikaci“ a zajistit obranu země.
Tento krok přichází uprostřed rostoucího napětí mezi oběma zeměmi, zatímco americká přítomnost v oblasti narůstá. V úterý americké námořnictvo oznámilo, že USS Gerald R. Ford – největší americká válečná loď – dorazila do operační oblasti Jižního velitelství USA, která zahrnuje většinu Latinské Ameriky. Ministr obrany USA Pete Hegseth nařídil lodi Ford, aby se přesunula do Karibiku z Evropy koncem minulého měsíce.
Úderná skupina doprovázející loď Ford s sebou přiváží devět leteckých squadron, dva raketové torpédoborce třídy Arleigh Burke – USS Bainbridge a USS Mahan –, velitelskou loď pro integrovanou protivzdušnou a protiraketovou obranu USS Winston S. Churchill, a více než 4 000 námořníků. Spojené státy prezentují toto posilování sil v regionu jako snahu bojovat proti obchodu s drogami a jejich toku do USA, a v posledních týdnech provedly údery na četné lodě údajně pašující drogy.
Caracas však věří, že skutečným cílem USA je prosadit změnu režimu, a někteří úředníci Trumpovy administrativy soukromě připustili, že jejich strategie směřuje k odstranění Madura. Minulý měsíc Trump uvedl, že povolil CIA působit ve Venezuele a dříve naznačoval, že zvažuje možnost úderů uvnitř země. Úředníci administrativy nicméně následně prohlásili, že USA v současné době takové akce neplánují.
Padrino López v úterním prohlášení popsal nasazení venezuelských sil jako součást Madurova širšího „Plánu nezávislosti 200“, občansko-vojenské strategie zaměřené na mobilizaci konvenčních vojenských sil spolu s milicemi a policejními složkami k obraně země. Konvenční venezuelská armáda, Bolívarské národní ozbrojené síly, má asi 123 000 členů. Maduro tvrdí, že jeho dobrovolnické milice nyní disponují více než 8 miliony záložníků, ačkoli odborníci toto číslo i kvalitu výcviku zpochybňují.
S příchodem lodi Ford se odhaduje, že se v regionu nachází zhruba 15 000 amerických vojáků. Podstatné procento veškerých nasazených námořních sil USA, včetně obojživelné připravené skupiny Iwo Jima a 22. námořní expediční jednotky (přes 4 500 mariňáků a námořníků, tři torpédoborce s řízenými střelami, útočná ponorka, loď pro speciální operace, křižník s řízenými střelami a průzkumná letadla P-8 Poseidon), bylo v oblasti již před příjezdem Fordovy skupiny. USA také rozmístily 10 stíhaček F-35 v Portoriku, které se stalo centrem americké armády. Na ostrov byly nasazeny i nejméně tři bezpilotní letouny MQ-9 Reaper. Kromě techniky se v Portoriku odhaduje na 5 000 amerických vojáků. U venezuelského pobřeží proběhlo také několik cvičných misí amerických bombardérů.
