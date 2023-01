Volba předsedy americké sněmovny se komplikuje, lídr republikánů čelí rebelii

Republikánský předák v posledních dnech intenzivně bojoval o přízeň váhajících členů své strany a nabídl jim ústupky, které by po případném zvolení oslabily jeho pozici, odhalení ostrých neshod ve své straně se však nevyhnul. Jeden z lídrů skupiny jeho odpůrců Matt Gaetz dokonce dnes naznačil, že McCarthyho považuje za zkorumpovaného. Vývoj vyvolával spekulace o tom, že republikáni by se nakonec mohli spojit za jiným kandidátem a že volba by se mohla protáhnout i na několik dní, ne-li delší dobu.

Volba nového předsedy je úvodním bodem programu sněmovny, která se dva měsíce po volbách poprvé sešla v novém složení stejně jako druhá kongresová komora - Senát. Dokud větší z obou komor neobsadí předsednický post, nemůže se věnovat dalším otázkám včetně vyslechnutí přísah nových členů. Poté, co první ani druhé hlasování nepřineslo rozuzlení, se kongresmani brzy začali scházet ke třetímu kolu.

Výběr nového šéfa sněmovny navazuje na výsledek listopadových voleb, v nichž si republikáni vzali zpět většinu po zisku 222 mandátů proti 213 pro Demokratickou stranu. Pokud nedojde ke změně procedurálních pravidel, musí kandidát pro zvolení do předsednické funkce získat podporu většiny kongresmanů, kteří při volbě jmenují konkrétní osobu. Teoreticky takto může být zvolen i někdo, kdo není členem sněmovny, dosud se tak ale nikdy nestalo.

Při obou dnešních hlasováních 19 republikánů jmenovalo někoho jiného než McCarthyho a ve výsledku tak nikdo nedosáhl hranice potřebné ke zvolení. Nejvíce hlasů dostal v obou případech lídr demokratické menšiny Hakeem Jeffries, za kterým se jeho straničtí kolegové sjednotili, McCarthy skončil na čísle 203.

Většina hlasů republikánských rebelů se při prvním hlasování rozdělila mezi Andyho Biggse a Jima Jordana, tedy dva prominentní stoupence republikánského exprezidenta Donalda Trumpa. Jordan před druhým kolem vystoupil na podporu McCarthyho, výsledek však byl takový, že všech 19 rebelů následně podpořilo právě Jordana.

Jako oddaní spojenci Trumpa by se dali popsat i další členové tábora odpůrců McCarthyho v jeho vlastní straně. Světová média o nich hovoří i jako o "konzervativcích tvrdé linie" nebo o "ostře pravicových" republikánech. Napětí mezi většinou republikánského klubu a hrstkou radikálů bylo patrné i při dnešní dopolední schůzi, na které McCarthy za zavřenými dveřmi promlouval ke stranickým kolegům. Podle médií kongresmanka Lauren Boebertová reagovala na jeho projev výrazem "bullshit" ("kecy"), kongresman Dan Crenshaw zase ji a další rebely veřejně označil za "nepřátele" a "narcisisty".

Agentura AP vývoj hodnotí jako potupný začátek něčeho, co by se mohlo změnit v "brutální konfrontaci" mezi většinou republikánského klubu a několika odpadlíky. McCarthy, který je v Kongresu od roku 2007 a dosud sněmovní republikány vedl jako menšinovou frakci, prohlásil, že je ochoten o předsednickou funkci svést "bitvu". Je prý připraven projít tolika koly volby, kolik bude zapotřebí.

Před 100 lety, kdy se naposledy o novém předsedovi sněmovny nerozhodlo hned v prvním kole, bylo nakonec zapotřebí devět hlasování. Rekordní byl v tomto směru rok 1855, kdy se o obsazení předsednického postu rozhodlo až na 133. pokus.