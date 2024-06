Volby do EP v pobaltských zemích vyhráli konzervativci

V Estonsku se prosadila konzervativní Isamaa (Vlast) s 21,50 procenta hlasů před sociálními demokraty (SDE), kterých podpořilo 19,30 procenta hlasů. Na třetím místě byla s 17,90 procenta liberální Estonská reformní strana, kterou vede premiérka Kaja Kallasová.

V Litvě zvítězil konzervativní Vlastenecký svaz - Křesťanští demokraté (TS-LKD), který podle předběžných výsledků získal 21,33 procenta hlasů. Následovali sociální demokraté s 18 procenty a Svaz rolníků a zelených s 9,13 procenta.

V Lotyšsku skončila první strana Nová jednota (JV) se ziskem 25,07 procenta. Pravicově populistická Národní aliance (NA) měla 22,08 procenta před Svazem zelených a zemědělců s 8,18 procenta hlasů.

Volby do EP se v členských zemích EU konaly od čtvrtka 6. do neděle 9. června. Ve čtvrtek začaly v Nizozemsku a ve většině členských zemí skončily v neděli. Do europarlamentu si občané Unie zvolili na dobu pěti let 720 poslanců. Jejich počet se oproti předchozímu funkčnímu období zvýší o 15.