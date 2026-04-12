Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza

Libor Novák

12. dubna 2026 19:28, Aktualizováno 12. dubna 2026 20:01

Péter Magyar Foto: Facebook Péter Magyar

Maďarsko má za sebou historický nedělní večer, který pravděpodobně přepíše politickou mapu země. V 19 hodin se po celém státě definitivně uzavřely volební místnosti, čímž skončilo hlasování v parlamentních volbách roku 2026. Od tohoto okamžiku začal v sídlech volebních komisí mravenčí proces sčítání hlasů, který vzhledem k obrovskému zájmu občanů potrvá celou noc.

Volební účast byla podle předběžných čísel ohromující a útočila na historické rekordy. Jen do půl sedmé večer odevzdalo svůj hlas přes 77,8 procenta oprávněných voličů, což představuje více než 5,8 milionu lidí. Konečná čísla budou po započtení posledních voličů, kteří v době uzavření místností již stáli ve frontách, pravděpodobně ještě vyšší.

Bezprostředně po uzavření uren začaly sčítací komise pracovat na ručním ověřování každého lístku. Ve větších okrscích jde o logisticky náročný úkol, neboť komisaři musí individuálně zkontrolovat tisíce hlasů. Zatímco úředníci sčítají, první odhady renomovaných agentur už naznačují politické zemětřesení.

Podle institutu Median, který prováděl sběr dat v posledních dnech kampaně, směřuje k drtivému vítězství strana Tisza. Průzkum jí přisuzuje zisk 55,5 procenta hlasů, zatímco vládní koalice Fidesz-KDNP se propadla na 37,9 procenta. Pokud se tato čísla potvrdí, znamenalo by to pro Fidesz pokles o více než 14 procentních bodů oproti minulým volbám.

Pro stranu Tisza, která vznikla teprve před dvěma lety, by takový výsledek znamenal zisk absolutní většiny. Median odhaduje, že by strana mohla v parlamentu obsadit 131 až 139 křesel. Magická hranice 133 mandátů je přitom klíčová pro ústavní většinu, která straně umožňuje samostatně měnit základní zákon země.

Výzkumné centrum 21 přineslo velmi podobná data, která potvrzují náskok Tiszy o 17 procentních bodů. Jejich odhady pracují s variantou, že při takto vysoké aktivitě voličů získá vítězná strana podporu přibližně 3,2 milionu občanů. Otázka dvoutřetinové většiny však podle nich zůstává do posledního sečteného hlasu otevřená.

Zajímavý pohled nabízí i data Tibora Závecze, prezentovaná v televizi ATV. Podle jeho průzkumu získává Tisza 54 procent a Fidesz 40 procent hlasů. Závecz upozornil na silný psychologický faktor – tzv. indikátor zkušené nálady. Lidé ve svém okolí vnímají sympatizanty Tiszy mnohem intenzivněji než voliče Fideszu, což naznačovalo úspěšnou mobilizaci.

Tragický výsledek tyto volby zřejmě přinesly pro menší strany. Mi Hazánk se pohybuje kolem 4 až 5 procent, což znamená reálné riziko vyřazení z parlamentu. Ještě hůře dopadla Demokratická koalice (DK) a Strana dvouocasého psa (MKKP), které se shodně pohybují pouze kolem jednoho procenta a v novém Národním shromáždění pravděpodobně nebudou mít zastoupení.

Analýzy přesunů voličů ukazují, že Tisza dokázala oslovit obrovské množství dříve nerozhodnutých lidí. Celých 62 procent bývalých nevoličů se tentokrát rozhodlo podpořit právě Tisu. Naopak Fidesz ztratil část své základny; devět procent jeho dřívějších voličů přešlo k vítězi a dalších dvanáct procent k urnám tentokrát vůbec nepřišlo.

Kromě hlavního politického souboje přinesly volby i jeden historický milník v zastoupení menšin. Poprvé v dějinách by měl v parlamentu zasednout zástupce romské menšiny, který získal vlastní mandát. Tento prvek dodává letošnímu hlasování další rozměr v rámci demokratického vývoje země.

Volební nálada uvnitř obou hlavních táborů byla podle průzkumů zrcadlově odlišná, ale stejně sebevědomá. Zatímco 88 procent voličů Fideszu věřilo ve vítězství své strany, u příznivců Tiszy to bylo 86 procent. Celonárodně však víra ve vítězství opoziční Tiszy převládala v poměru 44 ku 36 procentům.

Ačkoliv jsou tyto průzkumy a odhady založeny na reprezentativních vzorcích a exkluzivních datech, konečné slovo budou mít až oficiální výsledky. Ty by měly být postupně zveřejňovány během noci.

před 2 hodinami

Jak funguje volební systém v Maďarsku? Patří k nejsložitějším na světě

Související

Volby v Maďarsku

Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní

Maďarsko zažívá mimořádný volební den, který podle dosavadních čísel směřuje k historicky rekordní účasti. Podle údajů Národního volebního úřadu (NVI) odevzdalo do 15. hodiny svůj hlas již 66,01 % registrovaných voličů, což představuje téměř pět milionů lidí. Přestože dynamika růstu v odpoledních hodinách mírně zpomalila, zájem o volby zůstává nebývale vysoký a výrazně překonává i dosud rekordní rok 2018.

Více souvisejících

volby v Maďarsku Maďarsko Péter Magyar Viktor Orbán

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 24 minutami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volby v Maďarsku

Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní

Maďarsko zažívá mimořádný volební den, který podle dosavadních čísel směřuje k historicky rekordní účasti. Podle údajů Národního volebního úřadu (NVI) odevzdalo do 15. hodiny svůj hlas již 66,01 % registrovaných voličů, což představuje téměř pět milionů lidí. Přestože dynamika růstu v odpoledních hodinách mírně zpomalila, zájem o volby zůstává nebývale vysoký a výrazně překonává i dosud rekordní rok 2018.

před 4 hodinami

Prezident Trump

před 5 hodinami

Filip Turek

před 7 hodinami

Volby v Maďarsku

Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi

Maďarské parlamentní volby provází mimořádný zájem voličů. Podle aktuálních dat dosahuje účast rekordních hodnot, které výrazně překonávají čísla z předchozích let. Už dopolední údaje naznačily, že půjde o historický moment, neboť v 9 hodin ráno odvolilo 16,89 procenta voličů. To je o více než šest procentních bodů více než v roce 2022 a o tři procentní body více než v roce 2018.

před 8 hodinami

Volby v Maďarsku

Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů

Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.

před 9 hodinami

Volby v Maďarsku

Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla

Zajištění transparentnosti a bezpečnosti parlamentních voleb v Maďarsku doprovází řada přísných pravidel, která se týkají jak technického vybavení volebních komisařů, tak součinnosti s bezpečnostními složkami. Členové komisí pro sčítání hlasů čelí zásadnímu omezení: od 6. hodiny ranní až do oficiálního ukončení hlasování nesmí ve volební místnosti používat žádná zařízení schopná zaznamenávat nebo přenášet data.

před 10 hodinami

Péter Magyar

Maďarsko hlásí rekordní volební účast. Odvoleno mají Orbán i Magyar

V Maďarsku právě probíhají klíčové parlamentní volby, na které upírá zrak celá Evropa. Důležitost tohoto hlasování podtrhuje i fakt, že na regulérnost a transparentnost celého procesu dohlíží rekordní počet mezinárodních pozorovatelů. Podle údajů Národní volební kanceláře (NVI) bylo registrováno zhruba devět set zahraničních expertů, což je srovnatelné s počtem z minulé volby před čtyřmi lety.

před 12 hodinami

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Fidesz, nebo Tisza? Maďaři dnes rozhodnou o budoucnosti své země, pod Orbánem se láme větev

Parlamentní volby v Maďarsku, které jsou naplánovány na dnešní den, představují v pořadí desáté hlasování o složení zákonodárného sboru od pádu komunismu v roce 1990. Občané budou v tomto termínu rozhodovat o obsazení celkem 199 poslaneckých křesel. Současná politická garnitura v čele s premiérem Viktorem Orbánem, jehož strana Fidesz v koalici s KDNP dominuje maďarské scéně nepřetržitě od roku 2010, se pokusí obhájit svůj mandát v atmosféře výrazných společenských změn. Během uplynulého funkčního období došlo mimo jiné k obměně na postu hlavy státu, kdy po rezignaci Katalin Novákové v únoru 2024 nastoupil do úřadu Tamás Sulyok.

před 13 hodinami

Jaro na Petříně

včera

včera

Arc de Trump

včera

Prezident Trump

včera

Praha

včera

Tesla, Photo by Bram Van Oost

včera

Hormuzský průliv

Jednání o ukončení války v Íránu narazilo na nečekaný problém: Teherán neví, kam dal miny

Vyjednávání o ukončení války v Íránu naráží na nečekaný technický problém, který může ohrozit křehké příměří. Podle zpráv deníku New York Times, který cituje americké představitele, není Írán schopen najít a odstranit námořní miny, které sám rozmístil v Hormuzském průlivu. Tato neschopnost vyčistit klíčovou vodní cestu brání obnovení plynulé dopravy v místě, kudy proudí pětina světové produkce ropy.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

včera

Íránská delegace v Pákistánu

včera

Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku

Nález trhaviny v blízkosti plynovodu Balkan Stream na srbském území vyvolal vlnu spekulací a diplomatického napětí. Podle bezpečnostních expertů se však s největší pravděpodobností nejednalo o reálný pokus o zničení klíčové infrastruktury, ale o rafinovanou provokaci ruských tajných služeb. Hlavním cílem této operace mělo být ovlivnění nedělních parlamentních voleb v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o politické přežití.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy