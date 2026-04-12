Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza

Maďarsko má za sebou historický nedělní večer, který pravděpodobně přepíše politickou mapu země. V 19 hodin se po celém státě definitivně uzavřely volební místnosti, čímž skončilo hlasování v parlamentních volbách roku 2026. Od tohoto okamžiku začal v sídlech volebních komisí mravenčí proces sčítání hlasů, který vzhledem k obrovskému zájmu občanů potrvá celou noc.
Volební účast byla podle předběžných čísel ohromující a útočila na historické rekordy. Jen do půl sedmé večer odevzdalo svůj hlas přes 77,8 procenta oprávněných voličů, což představuje více než 5,8 milionu lidí. Konečná čísla budou po započtení posledních voličů, kteří v době uzavření místností již stáli ve frontách, pravděpodobně ještě vyšší.
Bezprostředně po uzavření uren začaly sčítací komise pracovat na ručním ověřování každého lístku. Ve větších okrscích jde o logisticky náročný úkol, neboť komisaři musí individuálně zkontrolovat tisíce hlasů. Zatímco úředníci sčítají, první odhady renomovaných agentur už naznačují politické zemětřesení.
Podle institutu Median, který prováděl sběr dat v posledních dnech kampaně, směřuje k drtivému vítězství strana Tisza. Průzkum jí přisuzuje zisk 55,5 procenta hlasů, zatímco vládní koalice Fidesz-KDNP se propadla na 37,9 procenta. Pokud se tato čísla potvrdí, znamenalo by to pro Fidesz pokles o více než 14 procentních bodů oproti minulým volbám.
Pro stranu Tisza, která vznikla teprve před dvěma lety, by takový výsledek znamenal zisk absolutní většiny. Median odhaduje, že by strana mohla v parlamentu obsadit 131 až 139 křesel. Magická hranice 133 mandátů je přitom klíčová pro ústavní většinu, která straně umožňuje samostatně měnit základní zákon země.
Výzkumné centrum 21 přineslo velmi podobná data, která potvrzují náskok Tiszy o 17 procentních bodů. Jejich odhady pracují s variantou, že při takto vysoké aktivitě voličů získá vítězná strana podporu přibližně 3,2 milionu občanů. Otázka dvoutřetinové většiny však podle nich zůstává do posledního sečteného hlasu otevřená.
Zajímavý pohled nabízí i data Tibora Závecze, prezentovaná v televizi ATV. Podle jeho průzkumu získává Tisza 54 procent a Fidesz 40 procent hlasů. Závecz upozornil na silný psychologický faktor – tzv. indikátor zkušené nálady. Lidé ve svém okolí vnímají sympatizanty Tiszy mnohem intenzivněji než voliče Fideszu, což naznačovalo úspěšnou mobilizaci.
Tragický výsledek tyto volby zřejmě přinesly pro menší strany. Mi Hazánk se pohybuje kolem 4 až 5 procent, což znamená reálné riziko vyřazení z parlamentu. Ještě hůře dopadla Demokratická koalice (DK) a Strana dvouocasého psa (MKKP), které se shodně pohybují pouze kolem jednoho procenta a v novém Národním shromáždění pravděpodobně nebudou mít zastoupení.
Analýzy přesunů voličů ukazují, že Tisza dokázala oslovit obrovské množství dříve nerozhodnutých lidí. Celých 62 procent bývalých nevoličů se tentokrát rozhodlo podpořit právě Tisu. Naopak Fidesz ztratil část své základny; devět procent jeho dřívějších voličů přešlo k vítězi a dalších dvanáct procent k urnám tentokrát vůbec nepřišlo.
Kromě hlavního politického souboje přinesly volby i jeden historický milník v zastoupení menšin. Poprvé v dějinách by měl v parlamentu zasednout zástupce romské menšiny, který získal vlastní mandát. Tento prvek dodává letošnímu hlasování další rozměr v rámci demokratického vývoje země.
Volební nálada uvnitř obou hlavních táborů byla podle průzkumů zrcadlově odlišná, ale stejně sebevědomá. Zatímco 88 procent voličů Fideszu věřilo ve vítězství své strany, u příznivců Tiszy to bylo 86 procent. Celonárodně však víra ve vítězství opoziční Tiszy převládala v poměru 44 ku 36 procentům.
Ačkoliv jsou tyto průzkumy a odhady založeny na reprezentativních vzorcích a exkluzivních datech, konečné slovo budou mít až oficiální výsledky. Ty by měly být postupně zveřejňovány během noci.
Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku
Nález trhaviny v blízkosti plynovodu Balkan Stream na srbském území vyvolal vlnu spekulací a diplomatického napětí. Podle bezpečnostních expertů se však s největší pravděpodobností nejednalo o reálný pokus o zničení klíčové infrastruktury, ale o rafinovanou provokaci ruských tajných služeb. Hlavním cílem této operace mělo být ovlivnění nedělních parlamentních voleb v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o politické přežití.
Zdroj: Libor Novák